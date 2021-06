Predmeti koji su od velikog emotivnog značaja za trofejne srpske sportiskinje našli su se na humanitarnoj aukciji Instituta za ženski sport, a kompanija Mozzart kupila je patike u kojima je Marina Maljković predvodila košarkašice do istorijskog uspeha – bronze na Olimpijskim igrama u Riju! Donacija je otišla upravo na adresu Instituta koji je za samo godinu dana okupio više od 600 devojčica koje sanjaju da krenu stopama Sonje Vasić, Dajane Butulije, Milice Mandić, Zorane Arunović…

Upravo ove šampionke su ambasadorke Instituta i donirale su vredne predmete, a njihovom prodajom je prikupljen i novac za pomoć zdravstvenim institucijama.

Marina Maljković je idejni tvorac Instituta za ženski sport, koji je osnovan sa ciljem da stvori uslove za besplatno bavljenje sportom devojčica, devojaka i žena, postizanje rezultata i kreiranje zdravog društvenog života. Naš trofejni selektor dao je na aukciju patike koje imaju veoma zanimljivu priču.

"Nosila sam ih u Riju, kada su me devojke bacale u vazduh. Ta fotografija je od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta izabrana za fer-plej sliku godine, simbolizuje to koliko se trener ceni i voli. Za mene nosi veliku emotivnu vrednost i drago mi je što su patike pripale društveno odgovornoj kompaniji Mozzart. Ceo koncept je bio zamišljen tako da mi budemo most između onih kojima je pomoć potrebna i divnim ljudima koji žele i mogu da pomognu. Hvala kompaniji Mozzart na donaciji koja će mnogo značiti Institutu za sport", istakla je Marina Maljković.

U prethodnih godinu dana, oko 600 devojčica je u sedam gradova dobilo priliku besplatno da se oproba u više sportova, a na projektu je radilo oko 30 trenera. U planu je da se škole prošire na još deset gradova.

Kompanija Mozzart prepoznala je značaj Instituta za ženski sport, a i sama je ovog proleća pokrenula projekat Besplatnih škola sporta, kroz koje je prošlo oko 300 dece.

Uoči licitacije koja je okupila društveno odgovorne kompanije, u Sportskom centru Žarkovo održan je javni čas za polaznice programa Instituta za ženski sport sa svih lokacija u Beogradu. Pored Marine Maljković, javnom času i humanitarnoj aukciji prisustvovali su prvi potpredsednik Vlade i minister prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, predsednik Gradske opštine Čukarica Srđan Kolarić, ambasadorke Sonja Vasić, Dajana Butulija, Zorana Arunović i Milica Mandić...