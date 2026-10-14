Mozzart Relax radi i u Evroligi! U Valensiji prošao kec, onda i "X" i dvojka...

Olimpijakos se, međutim, vratio u utakmicu, a Valensija je na kraju poražena (97:102) u produžetku pa se tako dogodila retka situacija - da u isto vreme prođu kec, iks i dvojka, ko je čekao pobedu gostiju zajedno sa eventualnim produžetkom. E sad, da nije bilo Relax benefita, kec na Valensiju oborio bi ceo tiket.

Ovako je priča imala potpuno drugačiji kraj. Kod košarkaškog Mozzart Relaxa pravilo je jednostavno: ako tim na koji je odigran KI1 ili KI2 tokom utakmice povede sa najmanje 16 poena razlike, tip se računa kao dobitan bez obzira na konačan rezultat.

Valensija je taj uslov ispunila posle trojke Armonija Bruksa na otvaranju treće deonice, a to što je Olimpijakos uspeo da napravi preokret, to je već druga priča...

Konkretno, to nije zanimalo vlasnika tiketa pred vama. Na deset parova uplatio je 3.120 dinara, kvota na tiketu bila je 142,95, dok je konačna isplata iznosila čak 512.887 dinara. Sve četiri evroligaške utakmice koje su se našle na tiketu nosile su sa sobom obežje "MR", odnosno Mozzart Relax.

Valensija nije sačuvala prednost, doduše Mozzart Relax jeste sačuvao tiket.