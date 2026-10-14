Mozzart Relax radi i u Evroligi! U Valensiji prošao kec, onda i "X" i dvojka...
Vreme čitanja: 2min | sre. 14.10.26. | 11:29
Još jednom se Mozzart Relax benefit pokazao kao bitna ispomoć da bi se ostvario značajan dobitak
Ponekad ni poraz ekipe na koju ste odigrali ne mora da znači i pad tiketa. Najbolji dokaz stigao je iz Evrolige, gde je Mozzart Relax sačuvao jedan izuzetno vredan tiket.
Na njemu je odigran kec na Valensiju protiv Olimpijakosa po kvoti 2,40. Španski tim je tokom utakmice stekao dovoljnu prednost da aktivira Mozzart Relax, tačnije čak 28 poena što je Olimpijakos uspeo da nadoknadi - izjednačen rekord Evrolige - pa je taj par već početkom treće deonice postao dobitan, za one koji su čekali keca.
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Olimpijakos se, međutim, vratio u utakmicu, a Valensija je na kraju poražena (97:102) u produžetku pa se tako dogodila retka situacija - da u isto vreme prođu kec, iks i dvojka, ko je čekao pobedu gostiju zajedno sa eventualnim produžetkom. E sad, da nije bilo Relax benefita, kec na Valensiju oborio bi ceo tiket.
Ovako je priča imala potpuno drugačiji kraj. Kod košarkaškog Mozzart Relaxa pravilo je jednostavno: ako tim na koji je odigran KI1 ili KI2 tokom utakmice povede sa najmanje 16 poena razlike, tip se računa kao dobitan bez obzira na konačan rezultat.
Valensija je taj uslov ispunila posle trojke Armonija Bruksa na otvaranju treće deonice, a to što je Olimpijakos uspeo da napravi preokret, to je već druga priča...
Konkretno, to nije zanimalo vlasnika tiketa pred vama. Na deset parova uplatio je 3.120 dinara, kvota na tiketu bila je 142,95, dok je konačna isplata iznosila čak 512.887 dinara. Sve četiri evroligaške utakmice koje su se našle na tiketu nosile su sa sobom obežje "MR", odnosno Mozzart Relax.
Valensija nije sačuvala prednost, doduše Mozzart Relax jeste sačuvao tiket.