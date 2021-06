Neka zauvek ostane zapisano - Srbija od danas ima zvanično najkorisnije igrače u dva najjača klupska košarkaška takmičenja na svetu! Posle apsolutne dominacije Vasilija Micića s objedinjenim priznanjima za MVP ligaškog dela i završnog turnira Evrolige, Nikola Jokić je postigao ono što nijedan srpski košarkaš nije u dosadašnjoj istoriji - postao je zvanično MVP NBA lige!

Srpski as pokupio je najveće individualno priznanje apsolutno zasluženo ne samo zato što je statistički ovo njegova najbolja sezona u dosadašnjoj karijeri, već i zato što je na parketu jednostavno bio daleko ispred konkurencije. U finalu za MVP priznanje Jokić je iza sebe ostavio Stefa Karija i Janisa Adetokunba koji jesu imali odlične sezone iza sebe, ali ni približno tako dobre kao što je to bila Jokićeva. Centar iz Sombora vodio je Denver Nagetse do treće pozicije na tabeli Zapadne konferencije uz bezmalo prosečan tripl-dabl učinak!

Postao je sinonim za igrača čelične volje i konstantnosti, s obzirom da nije propustio NIJEDAN meč još od 13. decembra 2017. godine. Uz sve to od početka “balona“ na Floridi prošle godine uspostavio je kontinuitet i formu koja nijednog trenutka nije pala. Tako je ligaški deo sezone završio sa 26,4 poena po utakmici na 56,6 odsto iz igre i 38,8 odsto za tri poena, te 10,8 skokova, 8,3 asistencije, te 1,3 ukradene lopte i gotovo jednom blokadom!

Iako je 13. aprila postalo jasno da je njegov prvi saigrač Džamal Marej završio sezonu zbog kidanja prednjeg ukrštenog ligamenta kolena, Jokić je uspeo da zadrži Denver u igri za najviši plasman pa je Denver ostao na samo četiri pobede manje od drugoplasiranog Finiksa, odnosno pet naspram Jute koja je plej-of dočekao na vrhu tabele. Otkako je Marej ispao iz kombinacije Jokić je bio na prosečno 27,5 poena, 10,4 skokova i 8,1 skok u preostale 24 utakmice.

Magija Jokićeve sezone ogleda se i u tome što je prvu fazu završio kao lider Nagetsa u prosečnom broju poena (26,4), skokova (10,8), asistencija (8,3) i ukradenih lopti (1,3), te u procentu šuta iz igre (56,6%)! Jedina kategorija u kojoj nije bio najbolji su blokade po utakmici (0,7) gde je jedino Džaval Mekgi bio ispred Nikole Jokića. Denver je prvu fazu završio sa skorom 47-25.

Sada je zvanično - Nikola Jokić je najniže plasirani pik sa NBA drafta koji je na kraju uzeo MVP titulu. Srpska superzvezda je na najvećoj košarkaškoj lutriji 2014. godine zauzela 41. mesto, čime je postao jedinstven slučaj u istoriji košarke. NBA liga pamti još samo jednog pika druge runde sa MVP priznanjem - Vilisa Rida. On je na draftu 1964. biran kao ukupno osmi pik, s tim što je to tada bilo mesto za igrača iz druge runde. Rid je takođe bio centar, a noseći dres Njujork Niksa bio je najkorisniji igrač lige 1970. godine.

Jokićev podvig teško da će ikada neko moći da dostigne, s obzirom da su pre njega dvojica najniže plasiranih igrača na NBA draftu uzeli MVP titulu sa 15. pozicije. To su bili Stiv Neš 2005. i 2006, odnosno Janis Adetokunbo 2019. i 2020. godine. S Jokićevim priznanjem Denver Nagetsi su dobili prvog MVP igrača u istoriji franšize i staće u red sa Sinsinati Rojalsima (danas Sakramento Kingsima), Baltimor Buletsima (danas Vašington Vizardsima), Njujork Niksima, Bafalo Brejvsima (danas LA Klipersima), Portland Trejlblejzersima, Minesota Timbervulvsima i Dalas Maveriksima koji takođe imaju po jednog najkorisnijeg igrača.

Jokić je tek jedan od trojice evropskih igrača sa MVP nagradom u vitrinama. Pre njega su najkorisniji igrači najjače lige sveta bili još Dirk Novicki 2007, te pomenuti Janis Adetokunbo. Somborski velemajstor je tek peti MVP rođen van Sjedinjenih Američkih Država posle Hakima Olajdžuvona, Stiva Neša, Dirka Novickog i Janisa Adetokunba!

Iako nema uticaja na ishod MVP trke, Jokić je sa briljantnim partijama nastavio i u doigravanju gde je na šest utakmica za prosečno 35,2 minuta imao 33 poena na 52,8 odsto iz igre i 42,9 odsto za tri poena, te 10,5 skokova i 4,5 skokova! Denver je u prvoj rundi plej-ofa nadigrao Portland Demijana Lilarda sa 4:2 u seriji, posle čega je jedan od najboljih šuter današnjice javno priznao: “Jokić je MVP“.

Pozdrav Jokića i Lilarda posle Denverovog trijumfa u šestoj utakmici (©AFP)

Jokić je karijeru započeo u svom rodnom Somboru posle čega prelazi u Vojvodinu gde je zablistao u juniorskoj kategoriji. Na deset mečeva u dresu novosadskog kluba beležio je 25,6 poena i 11,9 skokova, uz prosečni indeks korisnosti 32,9! Ubrzo je dobio poziv iz Mege gde je nastavio svoj uzlet ka zvezdama. Sa juniorskom ekipom Mege stigao je do polufinala prvenstva i finala kvalifikacionog turnira Evrolige u Beogradu. Kasnije je zadužio i MVP zvanje u ligaškom delu i na Fajnal Ejtu juniorske lige, dok je u Evroligi bio u idealnoj petorci.

Profesionalnu karijeru započeo je u Megi tokom sezone 2012/13. Ispod radara prošle su njegove partije među NBA skautima, što je Denver iskoristio da ga 2014. izabere sa 41. pozicije, nesluteći da će dobiti franšiznu zvezdu! Proglašen je za najkorisnijeg igrača ligaškog dela Jadranske lige u sezoni 2014/15, te za najboljeg mladog igrača. Tokom te takmičarske godine imao je 527 indeksnih poena, odnosno 22 po utakmici. Odigrao je 24 od 26 mečeva u Jadranskoj ligi i samo triput nije imao dvocifren učinak. Četiri puta je bio proglašavan za najkorisnijeg igrača kola, a poslednje priznanje stiglo je u poslednjem kolu kada je prikupio 39 indeksnih poena. Ujedno je bio i najbolji skakač regionalnog takmičenja sa 222 skoka, odnosno 9,25 po meču. U Superligi Srbije je nastavio sa odličnim izdanjima, pa je bio najbolji strelac i skakač ligaškog dela takmičenja. Mega je eliminisana u polufinalu od Crvene zvezde, posle čega odlazi u Denver Nagetse. Ostalo je istorija...

U nepunih šest NBA sezona Jokić je postao trostruki uzastopni Ol star (2019-2021), po jednom član idealne (2019) i druge petorke (2020), a takođe je bio deo najbolje petorke rukija (2016). Uz, zasad, ono najvažnije priznanje - MVP!

Srbija ima najkorisnijeg igrača NBA lige - kako to moćno zvuči!

