Košarkaška reprezentacija Srbije je na startu Akropolis kupa u Atini savladala selekciju Portorika (80:68). Kontrolisali su naši reprezentativci stanje na parketu tokom većeg dela susreta, rival je u serijama umeo da napravi problem, ali su Orlovi na krilima MVP-a ABA lige Filipa Petruševa i najkorisnijeg igrača finala Superlige Ognjena Dobrića odbijali nalete rivala i na kraju upisali trijumf bez većih problema.

Prva proba je uspešno okončana. Bilo je uspona i padova, što je i logično s ozbirom da po prvi put nastupamo u ovakvom sastavu. Sa timom z Atini nisu Miloš Teodosić, Vasilije Micić, Vladimir Lučić i Nikola Kalinić (kao i Nemanja Nedović, Marko Gudurić, Ognjen Jaramaz i Miroslav Raduljica zbog povreda) koji su pošteđeni napora na turniru u Atini zbog iscrpljujućih sezona, ali su zato sjajni Petrušev i Dobrić pokazali da bi Kokoškov mogao da se nađe na slatkim mukama pred odabir tima za kvalifikacioni turnir u Beogradu.

Sjajno je Dobrić zaigrao na startu, nastavio je gde je stao u finalu Superlige. Gde je on stao, produžio je Petrušev, koji ponovo oduševljava izdanjima u dresu reprezentacije. Uz pomoć iskusnih Marjanovića i Anđušića, Srbija je od starta druge četvrtine pa do samo kraja imala prednost. Odigrala je u drugom kvartalu naša reprezentacija onako kako se to od nje očekuje. Zategao je Kokoškov odbranu, u napadu su na smenu rešenja pronalazili centri Mege i Dalas Maveriksa, Aleksa Avramović je dobro razigravao, a u finišu je svoj doprinos dao i Anđušić. Koliko je odbrana podignuta na pravi nivo govori i podatak da je Portoriko za uvodnih sedam minuta pomenute deonice uputio samo šest šuteva (pogodio jedan). Bilo je problema po povratku sa pauze, mučenja u napadu na obe strane, ali su Orlovi na kraju zadržali dvocifrenu prednost, pre svega zahvaljujući dobroj igri u odbrani. Na startu odlučujućeg viđen je i poslednji trzaj rivala, koji je serijom 8:0 došao do jednocifrenog zaostatka, ali su posle trojke Milosavljevića sredinom deonice stvari vraćene na svoje mesto. Petrušev je priveo meč kraju i Srbija je upisala trijumf.

Petrušev je na kraju bio najbolji strelac meča sa 21 poenom uz samo jedna promašaj iz igre (8/9) i dva sa linije penala (5/7). Dobrić je dodao šest poena manje, a poput centra vicešampiona samo je jednom bio neprecizan (7/8). Nemanja Bjelica je odigrao kao pravi lider ove selekcije, ubacio je samo šest poena, ali je imao čak 12 skokova i pet asistencija (indeks 16). Danilo Anđušić je postigao 12 poena, Boban Marjanović 11. Najviše nas je namučio bek Trenta Geri Braun, koji je susret okončao sa 19 poena, bez promašaja u šutu za tri poena (4/4),

Petrušev ©Star Sport

SRBIJA - PORTORIKO 80:68 (19:21, 28:11, 13:14, 20:22)

Dvorana: OAKA Arena

Sudije: Simeonidis, Psarijanos, Maglojanis

SRBIJA: Petrušev 21, Bjelica 6 (12sk), Marinković 2, Milosavljević 5, Lazić, Jović, Davidovac 6, Avramović 2, Dobrić 15, Anđušić 12, Ilić, Marjanović 11

PORTORIKO: Pineiro 10, Kondit 9, Braun 19, Gandija 5, Dijaz, Parker 6, Anduhar 10, Sosa, Đ. Klavel 2, Ortiz 7, Toro, H. Klavel

Selektor Kokoškov je na parket od starta poslao Stefana Jovića, Ognjena Dobrića, Danila Anđušića, Nemanju Bjelicu i Bobana Marjanovića. Na krilima sjajne igre Dobrića naši košarkaši su bolje otvorili meč, Zvezdin bek je vrlo brzo stigao do sedam poena i dugo uz Bjelicu bio jedini strelac u našem timu. Ajzea Pineiro je pokrenuo Portoriko, koji serijom 8:0 stiže do preokreta, pa je na prvu pauzu otišao sa dva poena viška. Dominacija Dobrića u uvodnoj deonici, koju je okončao sa devet poena i bez promašaja iz igre.

Sve je ipak došlo na svoje u nastavku. Zaigrala je Srbija daleko bolje u odbrani, terala rivala na greške, a neretko i sputavala akcije Portorika u začetku. Tako je rivalu dozvolila da uputi tek šest šuteva (pogodi jedan) za sedam minuta igre u drugoj četvrtini. U napadu su se razigrali Marjanović i Petrušev, pa je napravljen i niz od 11 poena bez primljenog koša. Geri Braun je odgovorio i dokazao da je veoma raspoložen, ali se potom raspucao i Danilo Anđušić te su puleni Igora Kokoškova na odmor otišli sa 15 poena prednosti. Sjajne role Petruševa i Anđušića u drugoj deonici, centar Mege je postigao 10 poena u tom periodu (13 za poluvreme), bek Burža je dodao sedam, bez promašaja.

Treći kvartal je bio za zaborav. Obe ekipe su grešile u napadu, nisu uspevale da pronađu šuterski ritam. Nije tako delovalo posle sjajnog zakucavanja Dobrića na samom startu kvartala, ali Srbija je u prvih pet minuta postigla još samo dva poena (Portoriko ukupno tri). Tek u finišu su proradili naši košarkaši, jedinu trojku u četvrtini ubacio je Anđušić, na kraju je Portoriko na krilima Brauna dobio pomenuti period sa 14:13, te je spustio zaostatak na 14 poena pred poslednjih 10 minuta.

Otvorila je Srbija odlučujući period sa dva poena, ali je potom usleidla serija rivala 8:0. Ipak, usledio je odgovor Orlova, koji sa 7:2 vraćaju dvocifrenu prednost. Važnu trojku pogodio je Dragan Milosavljević, da bi naši reprezentativci potom rutinski priveli meč kraju.