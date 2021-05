Podgorica će naredne sezone imati dva predstavnika u Jadranskoj ligi, uz Budućnost to će biti i njena filijala Studentski centar koju je do pehara u ABA 2 ligi i automatske promocije odveo Marko Tejić.

Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije i svojevremeno veliki tanelat škole FMP odigrao je vrhuski plej-of drugog ranga regionalnog takmičenja i posle dva trijumfa u finalu protiv Sparsa gde je zabeležio prvo 17 poena i šest skokova, te dabl-dabl sa 13 poena i 14 uhvaćenih lopti apsolutno zasluženo poneo epitet najkorisnijeg igrača.

Dovoljan razlog da od heroja Studentskog centra čujemo utiske posle uspešno ispunjenog zadatka, ali i rezimiramo dosadašnju sezonu, te kako je izgledao njegov dosadašnji profesionalni put...

“Siguran sam da je ceo tim presrećan i ponosan zbog rezultata koji smo napravili“, počeo je Tejić javljanje za naš portal i zatim dodao:

“Kada sam dolazio u klub ciljevi su bili potpuno drugačiji i tako su mi i predstavljeni. Niko nije ni očekivao ovakav rezultat. Meni je rečeno da je ideja samo da se izbori ostanak u ABA 2 ligi, bez pritiska. Ali kako je sezona krenula počeli smo da dobijamo sve redom, pa su se tako naši prioriteti i glad je postala veća. Postalo je normalno da dobijamo utakmice, pa samim tim da idemo na trofej i samo se o tome pričalo“.

Da li je uspeh Studentskog centra poseban i zbog okolnosti u kojima je plasman u viši rang ostvaren?

“Bila je zaista specifična sezona za nas, što zbog balona koje smo igrali, što zbog korone i izostanka navijača. Pogotovo zbog balona gde smo imali potpuno novi vid takmičenja, gde nas je u plej-ofu čekalo četvrtfinale i polufinale na dva dana. Prvi meč protiv Slobode smo jedva dobili, posle toga smo poboljšali igru i zasluženo smo osvojili pehar. Plej-of je bio odličan za nas, pogotovo smo u finalu pokazali kvalitet“.

Posle uspešnog pilot projekta sa balonima sada se sve glasnije mogu čuti priče da bi isti sistem trebalo da se zadrži u ABA 2 ligi. Kakvo je tvoje razmišljanje na ovu temu?

“Načuo sam da bi ABA 2 trebalo da se igra i sledeće sezone u formatu balona, samo ne znam da li će ponovo biti jednokružni kao ove sezone ili će ipak biti dvokružni sistem. Dosta se menja sve ako bi se igralo u dvokružnom sistemu, pošto smo mi ove sezone do trofeja došli tako što smo sa svima igrali samo po jednom. Nije isto igrati 11 ili 22 utakmice. To na kraju ostavlja malo prostora za vas da se ispravite u slučaju poraza. Hoću da kažem da smo mi imali dosta teži put nego da su se igrali revanši“, odgovara 25-godišnji krilni centar i ukazuje nam na to koliko je teže napraviti rezultat u jednokružnom sistemu:

“Uzmimo za primer Helios. Oni su tokom sezone imali četiri ili pet, možda čak i šest utakmica na jednu loptu ili su porazi dolazili u produžetku. Na kraju su imali samo jednu pobedu, a dobili su Goricu koja se nije pojavila u balonu. Tako su završili ubedljivo poslednji, a da se igralo dvokružno možda su mogli da naprave bolji rezultat“.

Marko Tejić (©ABA LIGA – Dragana Stjepanović)

Vama je to verovatno dodalo teret na leđa kako biste došli do rezultata...

“Neću da kažem da smo imali nekakav pritisak, ali pred svaku utakmicu smo ulazili s razmišljanjem kako moramo da pobedimo kako bismo osigurali prvo mesto. Kako su konkurenti iza nas pobeđivali, tako smo i mi bili u obavezi da dobijamo. Tek smo u pretposlednjoj utakmici poslednjeg balona osigurali prvo mesto. Celu sezonu smo igrali kvalitetno, a tek smo u pretposlednjem kolu overili prvo mesto, iako smo imali samo jedan poraz“.

Spoj mladosti i iskustva, recept koji je često znao da donese uspeh u košarkaškom regionu, a trener Nenad Trajković vas je upravo tako posložio...

“Studentski centar ima fantastičan tim, svi smo negde u dve-tri godine razlike. Imamo starije igrače u Baroviću i Pavlićeviću, ali smo svi tu negde po godinama i što je najvažnije – zbližili smo se kao tim. Dobro smo se upoznali, družili tokom vremena provedenog zajedno, kao drugari van košarke smo funkcionisali odlično, što se prenelo kasnije na teren. Uvek smo jedni drugima pružali veliku podršku, a kada sam video kako se sezona razvija nisam ni sumnjao da ćemo osvojiti pehar“.

Izabran si za najkorisnijeg igrača plej-ofa (prosečno 12,2 poena, 6,8 skokova, 17,6 indeks korisnosti prim. aut), ali cele sezone pružaš odlične partije i neretko si bio prvo ime u pobedama Studentskog centra. Koliko ti znači što si odigrao ovako dobru godinu u kontinuitetu?

“Znači mi dosta. Evo, baš pre druge utakmice protiv Sparsa rekli su mi saigrači da ću sigurno biti MVP ako osvojimo trofej. Meni je tad na pameti bilo samo da pobedimo, ne da li ću da budem MVP, iako priznanje samo po sebi daje potvrdu onoga što sam radio cele sezone. Ali, moram da kažem da su saigrači igrali takođe odlično“, kaže nam Tejić i pojašnjava:

“Na primer (Igor) Drobnjak je kao plejmejker imao vrhunsku sezonu. Jeste da sam dobro igrao u plej-ofu, ali cela ekipa je doprinela tome da budemo najkonstantniji po kvalitetu igara. U svakoj utakmici je neko drugi iskakao i to nam je bilo mnogo važno, da u svakom trenutku imamo nekog raspoloženog igrača da nas podigne i odvede do pobede. Tako smo dobijali neke utakmice gde smo imali i veliki zaostatak. Primer je utakmica protiv Heliosa, taj balon na Zlatiboru nisam igrao, a gubili smo nekih 13 razlike na četiri minuta do kraja. Tada je Drobnjak s tri-četiri velike trojke prelomio utakmicu u našu korist“.

Šta je to što je Studentski centar odvajalo od konkurencije?

“Pre svega kvalitetna odbrana koju smo igrali u kontinuitetu, ali i napad gde imamo jako talentovane momke. Mnogi su prošli sistem Budućnosti, znaju kako se igra košarka, a na njima je bilo da pokažu napredak što i jesu učinili kroz sezonu“.

Prošao si dugačak put tokom osam godina profesionalne karijere. Igrao si širok spektar takmičenja, od kvalifikacija za ABA 2 ligu, preko oba ranga regionalnog takmičenja, zatim srpsko, poljsko i grčko prvenstvo, Evroligu i Evrokup... Gde se ABA 2 liga rangira u odnosu na ono što si dosad iskusio?

“Evrokup i Evroligu odmah da ostavimo po strani, jer tu zaista nema razloga da bilo šta poredimo. ABA 2 liga je fizički dosta čvršća od poljske lige i ima dosta kvalitetnijih košarkaša. Istina, u Poljskoj ima nekoliko timova koji su zaista kvalitetni, ali ostatak nije ništa specijalno. ABA 2 je taktički mnogo zahtevnija od poljske lige, jer treneri u regionu dosta insistiraju na taktičkim minijaturama i detaljima. U Poljskoj se faktički igra samo na poen više i to je najvažnije“, izvlači nam poređenje sagovornik i produžava misao:

“Grčka liga je rangirana bolje od Jadranske što je po meni suludo, jer u Grčkoj imate uz Olimpijakos i Panatinaikos još jako malo kvalitetnih klubova, a ta zaleđina njihovog šampionata nije toliko dobra. Opet, u Grčkoj se igra mnogo čvršće, dozvoljeno je više kontakta pod košem, a zahteva se dosta i na taktici. Mada se i tamo neretko igra samo na poen više i ko prebaci granicu od 75 poena uglavnom dobija. Tako je bar bilo pravilo kada sam bio tamo“.

Marko Tejić (©ABA LIGA – Dragana Stjepanović)

A u odnosu na prvi rang Jadranske lige?

“Ima razlike, pogotovo kada pogledate klubove s vrha tabele. Ali, u drugoj polovini ABA lige iskreno ne mislim da je razlika prevelika u odnosu na vrh ABA 2. Ima je, verovatno najviše u taktici i pripremi utakmica, uz individualni kvalitet, jer su bolji i domaći i strani igrači. Ali pogledajte primer Borca koji je prošle godine ušao u ABA ligu pa se na kraju snašao za opstanak sa igračima koji možda nisu velika imena, ali imaju ozbiljan potencijal“.

Gde je tu Studenstki centar?

“U redu, nije realno očekivati da se napadne jedno od prvih šest meseca kada se pogleda konkurencija, ali da ostaneš u ligi i budeš konkurentan protiv ostatka prvenstva, to apsolutno mislim da je moguće“.

Kako ti gledaš na dosadašnju karijeru? Kao talentovani klinac bio si deo Crvene zvezde koja se uzdizala na evropskom košarkaškom nebu i pritisak moranja je postojao stalno. Bio si među najmlađima u tom timu zajedno s Nikolom Rebićem i vas dvojica ste možda najviše trpeli u Zvezdinoj transformaciji ka redovnom učesniku Evrolige i epitetu favorita za sve titule. Išao si na pozajmice u FMP i Megu, kroz Sutjesku si samo prošao u ABA 2 kvalifikacijama, pa onda Trikala, Košalin, FMP i sada Studentski centar. Da li je posle rastanka sa Crvenom zvezdom ovo prvi momenat kada možeš da kažeš da si napravio pun pogodak s potpisom?

“Iskreno, kada sam dolazio u Studentski centar pričao sam s tadašnjim trenerom (Petrom) Mijovićem gde je on vagao između toga da me potpiše kao trećeg krilnog centra ili da idem u Studentski centar da igram. Razmišljao je o tome da dovede rezervnog krilnog centra i da ja budem treći u konkurenciji, da treniram i radim u Budućnosti. Na kraju smo se dogovorili da odem u Studentski i budem tamo koliko god bude trebalo, a da me on prati i pozove da se prebacim u Budućnost. U međuvremenu je Mijović otišao i žao mi je zbog toga, ali...“, zastao je nakratko Tejić i onda dodao:

“Na kraju se ispostavilo da je ovo bio pun pogodak za mene. Da ostanem i igram celu sezonu u Studentskom, gde je vrhunac rezultat koji smo ostvarili. Cela dosadašnja sezona je uspešna, a sada nam ostaje da ostvarimo dobar rezultat i u crnogorskom prvenstvu“.

Marko Tejić protiv Fenerbahčea (©MN Press)

Koliko je teško bilo naći sebe posle četiri godine u Crvenoj zvezdi gde si se igrački razvijao, ali nisi igrao previše, pa kroz niz klubova do Studentskog gde si postao MVP ABA 2 lige? S obzirom na potencijal čini se da si i ti donekle bio “žrtva“ tranzicije iz juniorske u seniorsku košarku...

“Znate kako, ne mogu da kažem da mi je u Zvezdi bio težak period, jer su mi to bili prvi koraci u seniorskoj košarci. Odmah da kažem – jako je težak taj prelazak iz juniorske u seniorsku košarku. Ogromna je razlika i ja kao klinac s 18-19 godina to nisam shvatao uopšte. Jako je teško kada kao klinac uđeš u tako veliki klub i javnost od tebe očekuje da u svakoj utakmici doprineseš pobedi na bilo koji način. Nije važno šta ćeš da uradiš, samo da bude dobro, jer će te u suprotnom pljuvati i reći da si loš igrač, ovakav ili onakav“.

Trebalo je izdržati sve to?

“Baš tako. Tu nisam bio samo ja, već Reba (Nikola Rebić prim. aut) i Dušan Ristić koji je posle otišao na koledž. Mi to nismo mogli da se snađemo u tim uslovima. Nismo imali nekoga ko bi nam objasnio kako treba da se ponašamo i šta treba da radimo... Pritisak javnosti mi je najviše smetao u tom dobu, s 18-19 godina. Sa sadašnjim iskustvom možda bi bilo drugačije, ali ne kažem ni da bi mi sad baš prijao pritisak koji nosi igranje u velikom klubu. Tokom boravka u Zvezdi svake godine sam učio nešto novo, sticao ogromno iskustvo koje mi je pomagalo kasnije, mislim da mi je to iskustvo i pomoglo da se kockice slože tako da ova godina bude dobra“.

Kakvi su ti planovi za budućnost, da li ostaješ u Studentskom centru ili je rano za razmišljanja?

“Sve zavisi od kluba, ništa od mene. Imam ugovor do kraja sezone i ostaje da se vidi da li će mi klub ponuditi novi ugovor. Imam neka svoja očekivanja, ali sve zavisi od toga da li će me klub hteti i dalje ili ne. Svakom je želja je da igra viši nivo, mi smo to obezbedili na terenu, sada ostaje da vidimo šta će biti dalje. Studentski ima prioritet, lično bih voleo da ostanem, ali videćemo“.

