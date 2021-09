Na NBA terene više neće kročiti jedan od najboljih šutera svih vremena: Džej Džej Redik odsvirao kraj

Kucno je čas. Posle 15 godina, Džonatan Klej Redik poznatiji kao Džej Džej, više neće "paliti" mrežice širom NBA lige. Sjajni strelac je odlučio da stavi tačku na bogatu karijeri i posveti se porodici.

Bilo je interesanata i tokom leta za njegove usluge. Kako i ne bi, kada je reč o 15. najboljem trojkašu u istoriji lige. Redik je zainteresovane strane zamolio da ga sačekaju, kako bi dobro razmislio da li da odigra još jednu sezonu u najjačoj ligi sveta. Sada je doneo odluku.

"Konačno vidim stvari jasnije i znam da je vreme. Vreme da budem otac. Da napravim pauzu, dobro razmislim i vreme da se spremim za naredno životno poglavlje", izjavio je 37-godišnji Redik u svom podkastu "Starac i trojka" (The Old Man and the Three).

21.00: (1,60) Milano (14,5) Virtus Bolonja (2,55)

Putem društvenih mreža je javnost obavestio o svojoj odluci da se posle 940 nastupa u regularnom delu sezone i još 110 u plej-ofu, povuče iz aktivnog igranja košarke.

"Od prvog, do poslednjeg tima. Zahvalan sam za sve što se dogodilo između. Danas se zvanično povlačim iz košarkaške igre. Hvala svima koji su bili deo mogu putovanja i karijere. Počeo sam da igram košarku pre 30 godina u dvorištu, na neravnoj podlozi od zemlje, šljunka i trave. Na tom terenu sam su počeli da se rađaju snovi. Realnost ih je premašila. Više sam nego zahvalan za 15 godina u NBA i na svim neverovatnim odnosima i uspomenama", napisao je Redik.

Još na koledžu je bilo jasno da će izrasti u posebnog igrača. Dan danas stoji njegov rekord kao igrača sa najviše poena u istoriji prestižnog Djuka. Niko nije uspeo da obori njegov rekord od 457 postignutih trojki, kao i preciznosti sa linije penala (91,2 odsto). U seniorskoj sezoni u dresu Djuka beležio je 26,8 poena po meču - još jedan rekord.

IZBOR UREDNIKA

U NBA je stigao sa 11. mesta na draftu. Odabrao ga je Orlando Medžik, ali mu nije odmah dao šansu. Bio je rezerva sve dok se igra nije promenila i šut sa spoljašnjih pozicija postao od ključne važnosti. Napredovao je i kao defanzivac, pa je dobijao sve veću minutažu, da bi u petoj sezoni beležio i dvocifren broj poena u proseku.

Kratko je bio u Milvokiju, pre nego što se preselio u klub u kojem je ostavio dubok trag. U sezoni 2015/16 je kao igrač Los Anđeles Klipersa šutirao van linije za tri poena sa najvećim procentom uspešnosti u čitavoj ligi - 47,5 odsto. Nije mu se dalo da sa sastavom iz Grada anđela dođe do prstena, iako je bio deo sjajne generacije (Kris Pol, Blejk Grifin, Deandre Džordan...). Pokušao je u Filadelfiji da konačno napravi iskorak, beležio sjajne partije, da bi u drugoj sezoni u klubu iz Pensivalnije imao prosek od 18,1 poena po meču (najbolja sezona u karijeri). Igrao je potom za Nju Orleans, stigle su ga i povrede, nosio se sa rigoroznim Kovid protokolima, bio udaljen od porodice, te nije prikazivao igre na koje nas je navikao. Usledio je prelazak u Dalas, gde je na kratko podsetio na najbolje dane.

Ipak, nije mu prijalo igranje u Teksasu, ne krije da je pokušavao da pronađe angažman blizu porodične kuće u Bruklinu (Netsi, Njujork Niksi ili Filadelfija). Nije uspeo. Na kraju se ni na terenu nije osećao najbolje. Poslednju sezonu opisivao je kao "sedmomesečno upoznavanje sa sopstvenim atletskim limitima".

Na kraju je prelomio i stavio tačku na 15-godišnju karijeru. Njegov dres sa brojem četiri Djuk Blu Devilsi su povukli iz upotrebe. U NBA je 13 sezona zaredom igrao plej-of, dok nije došao u Nju Orleans. Tokom karijere je u proseku beležio 12,8 poena u regularnom delu sezone, a sa 1950 ubačenih trojki samo je 14 košarkaš ispred njega u istoriji lige.