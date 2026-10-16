NAJAVA DANA (petak, 16. oktobar): Zvezda čeka Pariz, derbi juga u Surdulici

CRVENA ZVEZDA – PARIZ, 20.00

(Košarka, Evroliga)

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Posle dva uvodna poraza, Crvena zvezda je sve preokrenula i nanizala sada tri trijumfa. Sada je ekipa Ibona Navara favorit protiv Pariza, posebno u Beogradu i posebno zbog činjenice da je pod znakom pitanja Nadir Hifi. Zvezda sada sve ima u svojim rukama da dođe do još jednog značajnog trijumfa. RADNIK – RADNIČKI NIŠ, 17.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Domaćin čeka komšijski derbi u boljoj poziciji, jer ima šest bodova više. Ruku na srce, žulja ga podatak da minula četiri susreta nije dobio. Radnički je u međuvremenu promenio trenera i umesto Marka Neđića angažovao povratnika Nikolu Drinčića. Na prethodnih šest susreta ovih timova u Surdulici Nišlije imaju samo jedan trijumf. DEPORTIVO KORUNJA – LEVANTE, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Uverljivo je Deportivo počeo povratničku sezonu u La ligi, oslonjen na Pjera Emerika Obamejana, međutim, kada se Gabonac – strelac pet golova – povredio, stao je i galicijski tim. Domaćin je u seriji od četiri meča bez slavlja, iako je u prošlom kolu bio u igri protiv Sosijedada (2:3). Levante jeste tek iznad crte, ali pokazuje da je kočoperan, što se videlo na susretu sa Seviljom kada je bilo 3:3. AJNTRAHT FRANKFURT – KELN, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Mečevi Ajntrahta su efikasni. Na pet bundesligaških okršaja viđeno je 25 golova, što je prosek od pet pogodaka po meču. Keln izgleda malo obazrivije, međutim, svaki njegov susret od početka prvenstva doneo je tip GG, a na četiri je prošla i igra 3+. Prošle sezone u Frankfurtu je bilo 2:2, dok je Ajntraht slavio u Kelnu 4:3. FROZINONE – SASUOLO, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Na tabeli između njih dva boda. I za oba tima samo jedan poraz u proteklih pet kola. Istina, Frozinone je u prošlom kolu izgubio u Napulju sa teških 0:3, dok je Sasuolo prilično lagano odoleo Milanu (1:1). Ove sezone već su igrali u kupu Italije i bilo je 1:1 dok su se prethodni put sastali u Seriji B u sezoni 2024/2025 i oba puta je dobio – gost. MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli LE MAN – TULUZ, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Bodovno poravnati, tik iznad crte za ispadanje, samo na osnovu gol razlike. Ako žele da se od opasne zone odmaknu vreme je da pojure drugu pobedu u sezoni. Tuluz je do sada savladao samo fenjeraša Avr, Le Man je bio bolji od Lorijana. Ali je na svakoj njegovoj utakmici prošla igra GG, a na pet od šest i GG3+. BARNLI – VULVERHEMPTON, 21.00

(Fudbal, Engleska 1)

Sudeći po startu sezone Barnli će se ove sezone boriti za opstanak jer iz 10 kola ima samo jednu pobedu. Doduše, samo jedan kod kuće. Ni Vulverhempton ne briljira, u poslednje četiri utakmice, računajući i Liga kup, doživeo je tri poraza. Prošle sezone su u Premijer ligi igrali dva puta, prvi put je bilo 1:1, dok je Barnli u revanšu kao gost slavio sa 3:2. BEŠIKTAŠ BAJERN, 19.00

(Košarka, Evroliga)

Bešiktaš je posle pet kola ima dve pobede, ali još uvek se čeka ona najslađa na domaćem terenu. Trener Dušan Alimpijević do sada nije uspeo da upiše trijumf pred navijačima Bešiktaša, a Bajern je sada idealna prilika. Međutim, ko je pratio ovu ekipu do sada zna šta treba da se uradi. Zaustaviti Andreasa Obsta i Dvejna Vašingtona. PANATINAIKOS – HAPOEL TEL AVIV, 20.15

(Košarka, Evroliga)

Verovatno derbi kola. Moćni Panatinaikos ne zna za poraz. Tim je toliko nadmoćan na početku sezone da niko nije bio ni blizu da pripreti Atinjanima. Hapoel za sada igra po sistemu toplo hladno, ali ako ne budu na svom maksimumu, samo ćemo konstatovati trijumf Panatinaikosa. BARSELONA – OLIMPIJAKOS, 20.30

(Košarka, Evroliga)