Žrebom je odlučeno da završni turnir Kupa Radivoja Koraća otvori duel Mege i zemunske Mladosti (15.00). Pobednik će u polufinalu (subota, 18.30) igrati sa boljim iz duela FMP-a i Vojvodine (17.00).

Puleni Vladimira Jovanovića igraju odličnu sezonu. Na pravom su putu da se domognu i plej-ofa ABA lige, a najzaslužniji za to su centri Fili Petrušev i Marko Simonović koji će biti i najveća uzdanica Mege u Novom Sadu. Petrušev koji je minulog leta stigao u Megu sa Gonzage, za kratko vreme je pokazao da veliki potencijal. Dominira na terenima širom regiona i trenutno je i najkorisniji igrač ABA lige sa prosečnim indeksom korisnosti 28,44. Simonović je je peti strelac regionalnog šampionata (16,24 poena po meču) i treći najkorisniji igrač (19,82 poena po meču).

"Radi se o veoma važnom takmičenju u kome se igraju maksimalno tri utakmice do trofeja. Neki smatraju da je zbog toga najlakše, ja ne delim to mišljenje, jer je to sistem u kome posle svake utakmice može da se ide dalje ili da se vratiš kući. Svako od učesnika, bez obzira na nivo takmičenja u kome učestvuje, gaji ambicije. Zbog ovakvog sistema svaki učesnik ima šansu da završi u finalu ili čak osvoji trofej. Mi imamo ambicije, pokušaćemo da u svakoj utakmici koja je ispred nas od početka budemo maksimalno koncentrisani i fokusirani. Želimo da damo sve od sebe da na ovom takmičenju budemo što bolji", rekao je Jovanović koji je dva puta kao glavni trener Partizana već podizao Žučkovu levicu.

I kapiten Mege, Milenko Tepić, ima dva osvojena kupa s Partizanom.

"Jako zanimljivo takmičenje koje ima specifičnu težinu. Svaka utakmica je 'ideš dalje ili ispadaš' što povećava pritisak i daje posebnu draž. Svi dolaze posebno motivisani, svako tu vidi neku svoju posebnu šansu. Bez obzira na sve to, na nama je da se spremimo kao što smo to i do sada radili, bez velikog pritiska, da se koncentrišemo samo na sledećeg protivnika. Naš prvi protivnik je Mladost koja ima veoma dobar tim. Nisu slučajno prvi u KLS. Imaju i dobar broj kvalitetnih stranih igrača. Na nama je da pronađemo njihove mane u igri i način na koji da ih napadnemo, da odigramo dobru utakmicu za koju se nadam da će nas odvesti u polufinale", poručio je Tepić.

Sa druge strane, debitant u Kupu Mladost, oduševljava izdanjima u KLS. Sastav koji sa klupe predvodi Dragan Jakovljević je posle 19 mečeva pretrpeo tek jedan poraz u KLS.

"Jako smo zadovoljni što je klub prvi put u istoriji na ovom takmičenju. Prvi put Mladost ima čast da igra finalni turnir kupa svoje zemlje. Mi smo usred jednog teškog prvenstva Srbije. KLS je jako zahtevna, utakmice idu kao na traci, iznenađenja se nižu jedna za drugim. Mi smo prvi i trudićemo se da pokažemo da naša liga ima kvalitet. Igramo sa fantastičnom ekipom Mege, koju čini možda i najbolji centarski tandem ABA lige Petrušev – Simonović. Konkurenti su za plej-of u ABA ligi. Vodi ih trener koji je osvajao regionalna takmičenja, bio prvak države, radio u Evroligi i poseduje veliko iskustvo. Sve je na njihovoj strani, nama ostaje pravo da se nadamo i borimo. Imamo mladog Belića, koji nije još napunio 18. Kod nas igra Tanasković sa 19. To su sve mladi momci. Amerikanci i Francuzi od 22-23 godine. Aranitović se vratio iz teških povreda. Mlad smo tim, ali nemamo šta kome da pretimo u konkurenciji koja je stepen iznad nas. Imamo veliku motivaciju da pokažemo da naša liga ima kvalitet. Šta god da pričamo, Mega je veliki favorit. A opet, imamo pravo da se nadamo", kaže za Mozzart Sport trener Mladosti Jakovljević.

Prva zvezda Zemunaca svakako je Amerikanac Trej Dreksel. U tekućoj sezoni pruža neverovatne partije. Prosečno beleži 22,5 poena u domaćoj ligi i 21,6 u ABA 2 ligi. Pre samo četiri dana je protiv Tamiša brojao do 34.

KUP RADIVOJA KORAĆA - ČETVRTFINALA

15.00: (1,03) Mega (28,0) Mladost Zemun (12,0)

17.00: (1,35) FMP (16,0) Vojvodina (3,50)

19.00: (1,55) Partizan (14,5) Borac (2,70)

21.00: Crvena zvezda - SPD Radnički

Polufinala su na programu u subotu od 18.30 (pobednici prva dva meča) i 21.00 (pobednici druga dva meča), dok je finale zakazano za nedelju od 21.00.