Dobre igre u Košarkaškoj ligi Srbije Andreju Stevanovića predodredile su da ponese zvanje najboljeg strelca takmičenja. S 23,3 poena po utakmici momak iz Kragujevca je sa svojim Radničkim uspeo da izbori opstanak, a novu sezonu dočekaće u Francuskoj gde je potpisao za drugoligaša Evre.

Prvi izlazak na inostrano tržište, prvo odvajanje od svoje kuće, domovine biće mu olakšan činjenicom da će mu trener u novom klubu biti Nedeljko Ašćerić, svojevremeno i košarkaš Crvene zvezde, inače otac novog košarkaša poljskog Šljonska Luke. Ipak, nikada nije lako doneti odluku o odlasku iz kuće, ali je to bio logičan izbor posle godina provedenih u Radničkom, Napretku iz Aleksinca, čačanskom Borcu, Dinamiku, Partizanu...

“Generalno bio sam voljan i prošle godine da izađem na evropsko tržište, ali zbog kompletne situacije s kovidom nisu bili garantovani ugovori, posle čega sam odlučio da ostanem u Radničkom. Bio sam razmišljanja: 'Ako ostajem u Srbiji, želim da ostanem kod kuće'. Tu sam mogao da pružim ono najbolje i da ostanem mirne glave. Pet godina sam proveo igrajući u zemlji, ali sam u Radničkom našao mir“, počinje Stevanović razgovor za Mozzart Sport.

Titula najboljeg strelca KLS dala ti je motiv da kreneš dalje?

“Ne samo to, već mi je otvorila i određena vrata. Zbog dobrih individualnih rezultata imao sam i mogućnost da biram sledeći angažman. Tada se u priču uključio poznati agent Nik Locos. Sve dosad što se dešavalo u karijeri zasluga je Bojana Šormaza koji mi je jako pomogao u svemu“.

Jedan od najjačih evropskih agenata ti je pomogao da prelomiš oko transfera van domovine?

“Da, odnedavno je uz mene tim Locos. Imali smo nekoliko ozbiljnih razgovora i tako dalje usmerili dalji tok moje karijere ka inostranstvu i užem krugu zemalja. Francuska je bila jedna od zemalja u opticaju, ali je tamošnja druga liga generalno zatvorena, pa je igračima s Balkana teško da odu tamo. Druga liga Francuske se inače tretira kao jedna od najjačih u tom rangu u Evropi. Zbog toga u prvom trenutku nije bilo toliko ozbiljnog razmišljanja o transferu tamo“.

A, šta jeste bilo u opticaju?

“Bilo je timova iz Italije, Kuvajta, Irana, Grčke, Nemačke... Svuda je bilo samo nekih preliminarnih razgovora i dogovora, a onda se pojavio Evre, što nam je u prvom momentu bilo čudno, ali tamo je trener naš čovek Nedeljko Ašćerić. On je kontaktirao mene, obavili smo jedan duži razgovor pre mesec dana, izuzetno dobro smo se razumeli i izneo mi je njegove planove za mene. A to je upravo ono što meni i treba – da budem lider ekipe, da vodim ekipu u napadu, da imam dosta minuta u nogama i loptu u rukama“.

Koliko ti je vremena trebalo da prelomiš i izabereš Francusku?

“U početku sam bio skeptičan, jer se u Francuskoj igra fizički jako zahtevna košarka, da su mnogi NBA igrači imali odskočnu dasku upravo odatle, ali i da su u pitanju ozbiljne organizacije i lige. Nisam znao u tom trenutku šta ću. Bilo je dosta opcija, trebalo je izabrati najbolje rešenje, što nije lako u takvoj situaciji iz više razloga. Finansijskog, ali i za dalji razvoj karijere. Tu mi je pomogao Nik Locos, koji mi je objasnio da bi mi dobra sezona u drugoj ligi Francuske otvorila vrata za dalje. Posle toga više nije bilo dileme, samo sam se još jednom čuo s trenerom kako bismo utanačili stvari i onda smo rešili da je to – to. On je želeo mene, a ja sam posle još nedelju dana razmišljanja rešio sam da idem tamo“.

Andreja Stevanović u susretu Kupa Radivoja Koraća (©MN Press)

Pošto si još u zemlji i čekaš odlazak u Francusku, kako se sada osećaš povodom koraka koji sledi?

“Uzbuđen sam, imam pozitivnu tremu, ali verujem u sebe. Na meni je da nastavim tamo gde sam stao u prošloj sezoni i podignem lestvicu. Evre je počeo pripreme krajem prošlog meseca, sad čekam da se završi potrebna papirologija, mada sam i donedavno bio u kovid protokolu pošto sam bio zaražen virusom korona. Nadam se da ću do 25. septembra biti u novom klubu, sa novim saigračima“.

Imaćeš malo vremena za upoznavanje s novom sredinom, saigračima, trenerom...

“Liga kreće 15. oktobra, pa ću morati da idem ubrzanim postupkom, ali spreman sam za izazov. Trener je želeo mene i svestan je procesa kako bi se završio ceo posao, tako da nema problema“.

U Francuskoj ćeš imati mogućnost da budeš pod okom klubova iz višeg ranga, gde se igra sve bolja košarka...

“O ekipama kao što su Asvel i Monakom ne treba previše pričati, ali dosta je generalno kvaliteta u Francuskoj. Činjenica da ću moći sa novim saigračima da odmerim snage protiv takvih i sličnih ekipa daje dodatnu motivaciju da pokažem ono što jesam, ali i da vidim gde sam i šta sam u odnosu na najbolje iz ta dva ranga takmičenja. Nemam opterećenje, već samo dodatni podstrek da igram najbolje što mogu i eventualno se jednog dana nađem u komšiliku Novaka Đokovića (smeh)“.

Da li si čuo nešto o novim saigračima, timu...?

“Naravno, ispratio sam pripremne utakmice. Ozbiljna ekipa, sa sedam-osam domaćih igrača. Tu je i Julius Kazakauskas, Litvanac, najbolji skakač tamošnjeg prvenstva. Dobro konstruisana ekipa koja na svakoj poziciji ima po dva kvalitetna igrača. Trener forsira 'run&gun' košarku, s mnogo trčanja, brzih napada i šutiranja s distance. Takva je i cela druga liga, to mi lično odgovara i smatram da neće biti problema s taktičke strane i u smislu daljeg uklapanja“.