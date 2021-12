Najneverovatnija Zvezdina završnica ove sezone: Od -18 do Krkine tehničke na sekund do kraja!

Pamti Sportska dvorana Leon Štukelj velike Krkine pobede jer svake godine padne bar jedan regionalni velikan, ali od večeras pa narednih meseci prepričavaće se utakmica sa Crvenom zvezdom koja lako ulazi u krug najluđih ne samo ove sezone, već i prethodnih nekoliko godina!

Šampion Jadranske lige uspeo je da vaskrsne i pobedi Krku uprkos zaostatku od 18 poena na početku četvrte deonice, isključenju Dejana Radonjića, izostancima Ognjena Kuzmića i Ognjena Dobrića, te povredi Marka Simonovića, a trener domaćih Dalibor Damjanović potrudio se da utakmica dobije još čudniju notu. On je, naime, posle greške Gereta Templa ušao u teren kako bi raspravio situaciju sa sudijama, zbog čega je zaradio tehničku grešku iz koje je apsolutni heroj Zvezde Nikola Kalinić posle hladnokrvne troke za 70:70 pogodio to ključno slobodno bacanje i konačnu prevagu - 71:70 (12:16, 15:19, 15:24, 29:11)!

Ovakva utakmica i pogotovo ovakva završnica se ne pamte. Šampion Jadranske lige izašao je kao pobednik iz gotovo nemoguće situacije, ali najviše od svega pričaće se o poslednjem minutu gde su se dogodile neke zaista neverovatne stvari. Posle Kalinićevog pogotka ispod samog koša uz faul Mihe Škedelja za dodatno slobodno bacanje Crvena zvezda je definitivno pokazala da može da se izbori sa celom situacijom i dođe do pobede, ali onda je stigao hladan tuš. Prvo je Jan Kosi pogrešio, pa Kalinić nije uspeo da reši još jedan napad u nizu, a onda je Templ ohladio goste trojkom uz faul Branka Lazića čime je ubrzo kompletirao “3+1“ za 68:66 uz 48 sekundi na semaforu!

KRKA – CRVENA ZVEZDA 70:71

/16:12, 19:15, 24:15, 11:29/

Dvorana: Leon Štukelj, Novo Mesto.

Sudije: Matej Boltauzer, Tomislav Hordov, Tomislav Stapić.

KRKA: Gibs 14, Stipčević 16, Špan 3, Medved -, Kosi 12, Stipaničev 5, Škedelj 2, Lapornik 12, Macura 6, Klobučar -.

CRVENA ZVEZDA: Lazarević -, Volters 8, Uskoković -, Davidovac 19 (10sk), Mitrović 4, Lazić 5, Kalinić 16, Holins 7, Simonović -, Ivanović -, Marković 10, Cirbes 2.

Klupa Crvene zvezde nije imala dilemu nijednog trenutka i lopta je neprestano išla u ruke svog najboljeg igrača Nikole Kalinića. On je u sledećem posedu izvukao peti faul raspucanog Luke Lapornika, ali je zatim bio polovičnog učinka. Gibs zatim ide na liniju slobodnih bacanja i uz 14 sekundi do kraja donosi Krki rezultat 70:67 koji je garantovao bar odlazak u produžetak. Zvezda je još jedan napad organizovala za Kalinića koji je podsetio zašto je satkan od šampionskog materijala pošto je ubacio trojku preko ruke za 70:70! Krka je imala osam sekundi da dođe do pobede, odgovornost je preuzeo Gibs koga je Lazić naterao da nagazi aut liniju nedugo pošto je prešao na napadačku polovinu.

Sudije su to odmah videle i reagovale, ali je ta odluka izazvala nezadovoljstvo među navijačima, a pogotovo u stručnom štabu Krke. Damjanović je ušao na teren kako bi pokazao da nije bio aut, već da je Gibs gazio pored linije. Hrvatski arbitar Tomislav Hordov je ispratio Damjanovića pogledom i zatim kaznio trenera domaćina tehničkom greškom. Do isteka vremena bilo je još samo 0,4 sekunde. Kalinić je otišao na crtu, pogodio i stavio tačku na jako čudnu i pre svega ludu utakmicu...

Šta reći o podvigu Crvene zvezde? Cela utakmica je bila kao rolerkoster. Krka je cepala mrežice trojkama i generalno je bolje izgledala u obe faze igre. Jednostavno, bilo je samo pitanje vremena kada će posledice akumuliranog umora stići košarkaše Zvezde, a to se eto desilo večeras.

Rok Stipčević i Branko Lazić (©ABA LIGA – Drago Perko / kosarka.si)

Kuzmić nije igrao zbog izvrtanja skočnog zgloba protiv Olimpijakosa, Dobrić zbog visoke telesne temperature, u trećoj četvrtini je stradao levi skočni zglob Simonoviću, dok je Dejan Radonjić isključen posle ofanzivnog faula Dejana Davidovca na šest i po minuta do kraja. On je tada skrivio prekršaj bez lopte u svom posedu, pa je Zvezdin stručnjak tražio da se poeni priznaju. To sudije nisu uvažile, rasprava se nastavila pa je Radonjić dobio poslednju opomenu, posle čega je ubrzo isključen.

Krka je posle iskorišćenog slobodnog bacanja Kosija na startu poslednje deonice, na nešto manje od devet minuta do kraja, došao do maksimalnih 18 poena. Koliko je Zvezda loše izgledala posle povratka iz svlačionice, nije se činilo da može do preokreta i pobede, ali... Crveno-beli su zategli odbranu i ekipa se pokrenula sa mrtve tačke. Kalinićeva trojka uterala je strah u kosti domaćina koji je pucao sebi u oba kolena. Sve do pomenutog dalekometnog hica Gibsa Krka nije uspela da pogodi ništa iz igre, a završnih deset minuta završila je sa neverovatnih 13 faulova – osam ličnih i jednu nesportsku grešku, te četiri ofanzivna faula! Uz to još dve tehničke – prvo Lapornika, a onda Damjanovića kada je to domaćinu najmanje bilo potrebno...

Nikola Kalinić je utakmicu završio sa 16 poena (5/15 iz igre, 3/7 za tri), te tri skoka i po dve asistencije, ukradene i izgubljene lopte, a partiju sezone odigrao je Dejan Davidovac. Momak iz Zrenjanina je pokazao znake života protiv Olimpijakosa u četvrtak, što je večeras pretvorio u jednu od rola karijere – 19 poena (14/15 slobodna bacanja), 10 skokova, tri ukradene lopte za indeks korisnosti 34! Dvocifren je bio još i Stefan Marković sa 10 poena, uz četiri završna dodavanja, dok je Nejt Volters ubeležio osam poena, šest skokova, tri asistencije. Kod Krke 16 poena Roka Stipčevića (3/5 za tri), pet izgubljenih, četiri uhvaćene i dve podeljene lopte. Templ Gibs 14, Jan Kosi i Luka Lapornik po 12 poena.

Zvezda je nekako preživela Krku, sada joj sledi povratak za Beograd, pa novo duplo kolo Evrolige – Barselona u utorak i Bajern u petak.

ABA LIGA - 11. KOLO

Petak

Borac - FMP 77:80

/Marinković 17 - Nevels 23/

Subota

Krka - Crvena zvezda 70:71

/Stipčević 16 - Davidovac 19/

19.00: (1,30) Partizan (16,0) Cedevita Olimpija (3,90)

21.00: (2,55) Studentski centar (14,5) Igokea (1,60)

Nedelja

12.00: (1,20) Mega Mozzart (19,0) Split (5,00)

19.00: (3,50) Cibona (16,0) Budućnost (1,35)

21.00: (2,15) Zadar (14,5) Mornar (1,80)

