Najubedljivija pobeda u istoriji NBA lige – 73 razlike i to bez najboljeg igrača (VIDEO)

Kada pada onda lije. Oklahoma je u Memfisu pokisla do gole kože. Kao da je neko otvorio oblak iznad reke Misisipi, sve što može sručilo se na glavu gostiju. Nije bilo davno kad su za Tender igrali Kevin Durant i Rasel Vestbruk, a navijači verovali da bi možda mogli i do titule, da bi u noći između četvrtka i petka pretrpeli najteži porez u istoriji.

Ne samo Oklahome, već od postanka NBA lige. Grizliji su bili nemilosrdni – 152:79!

Jedan tim je igrao, drugi statirao. Posledica je 73 razlike u korist domaćina koji je oborio rekord takmičenja kad je reč o najubedljivijoj pobedi, star 30 godina. Bio je 17. decembar 1991, Klivlend je tukao Majami 68 razlike, ali niko nikad nije slavio ovako obedljivo. Okrutno. Kao pravi grizli.

Da sve bude zanimljivije, ekipa Tejlora Dženkisa trijumfovala je lišena pomoći najboljeg igrača, Dža Moranta. Prva zvezda tima prosečno ove sezone beleži 24,6 poena, ali to što ga zbog povrede kolena nije bilo na parketu nimalo se nije osetilo u igri domaćina koji je pred kraj prve deonice stekao 18, a na kraju prvog poluvremena čak 36 poena razlike. I nije želeo da se zaustavi. Štaviše, konačnih 73 nije najveća razlika, išla je i do plus 78 (143:67).

„Znali smo da u odsustvu Moranta moramo da pokažemo ko smo. I uradili smo to. Sjajan je osećaj ispisati stranice istorije, posebno pred našom publikom. Posebno me raduje što smo svi doprineli, svaki igrač, bez obzira koliko je vremena proveo na parketu“, sumirao je utiske posle meča Di Antoni Melton, strelac 19 poena.

Upisali su se svi košarkaši kojima je trener Dženkis pružio šansu, s tim da niko nije proveo na parkretu duže od 21 minuta. Prednjačio je Džaren Džekson Džunior sa 27 (šest trojki iz sedam hitaca), pratili Melton (19), Santi Aldama (18) i Džon Končar (17). Primera radi, poslednja trojica uopšte nisu bili starteri. Na kraju krajeva, rezervisti Memfisa su ubacili 93 poena, čak 14 više od kompletnog Oklahominog tima, a svaku četvrtinu domaćin dobio sa bar 15 razlike.

I treću vezanu pobedu Memfis je ostvario tako što je vodio od početka do kraja. Procent šuta 62,5 naspram Oklahominih 32,9 sve ilustruje. Za osmi uzastopni poraz Tendera kome je, takođe, nedostajao najbolji pojedinac Žil Aleksander. Samo 24 sata ranije dao je 39 poena Hjustonu, međutim, usled snažnog udarca u glavu preporučeno mu je mirovanje. Gosti su bili i bez pleja Džoša Gideja (prosečno beleži 10,4 poena i 5,5 asistencija, ali je inficiran virusom korona), a bez tako dva važna pojedinca ostatak tima nije mogao da se snađe. Čak ni Aleksej Pukoševski, te je meč okončao sa po četiri poena i skoka.

Pamtiće se da je Oklahoma posle 1. maja kad je od Indijane poražena 95:152 otišla još nekoliko koraka nazad.

„Inače nismo ovakvi. Kad se takimičite, prirodni su usponi i padovi. Naši protivnici nekad izlaze na parket radosni, nekad ljuti, frustrirani, besni. Uđete li u taj ring, izloženi ste svemu. Zato je radost u slučaju pobede dobra, ali ako te udare snažno i osetiš sopstvenu krv, to nije dobar osećaj“, slikovit je trener Oklahome Mark Degnolt.

NBA LIGA

Njujork – Čikago 115:119

/Rendl 30 – Derozan 34/

Toronto – Milvoki 97:93

/Vanvit 29 – Holidej 26/

Memfis – Oklahoma 152:79

/Džekson 27 – Dort 15/

Portland – San Antonio 83:114

/Mekolum 16 – Forbs 18/