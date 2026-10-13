Nastavlja se saga oko Porzingisa: Letonac stiže u San Francisko, ali može da bude otpušten
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 17:36
Golden Stejt bi u slučaju rastnaka sa iskusnim centrom uspeo da uštedi 17.000.000 dolara
Prošla sezona bila je sve samo ne dobra za Kristapsa Porzingisa. Bolest je omela Letonca da pruži više u dresu Golden Stejt Voriorsa. Ustanovljeno je da Porzingis boluje od Sindroma ortostatske tahikardije još 2024. godine. Međutim, ovaj problem mu se intenzivirao i uslovio da da u ovom momentu Letonac bude jedna od najpopularnijih ličnosti u NBA ligi, ali baš i ne u dobrom kontekstu.
Naime, Porzingis koji je na leto potpisao sa Vorsiorsima ugovor do 2028. godine, vredan 40.000.000 dolara predstavlja pravu enigmu za ceo košarkaši svet. Centar je odustao od predsezonskih treninga Golden Stejta, dok je trener Voriorsa Stiv Ker priznao da nije imao nikakav kontakt sa njim, kao i to da ne zna od čega boluje Letonac.
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Ova izjava šefa struke Voriorsa pokrenula je brojna pitanja i potragu za informacijama koje se odnose na Porzingisa, a onda se javio Dani Emerman koji tvrdi da apsolutno niko u organizaciji franšize iz San Fransiska ne zna ništa više oko zdravstvenog stanja Letonca.
Međutim, posle dosta oprečnih i uglavnom negativnih informacija, konačno se pojavilo nešto pozitivno. Trener Golden Stejta Stiv Ker naveo je da će Porzingis biti u San Fransisku u utorak, kao i to da će mu lekari postaviti tačnu dijagnozu. Ipak, nije ovo razrešilo situaciju oko iskusnog centra, već nastavilo samo vrtlog informacija koje se tiču njegove budućnosti.
Novinar ESPN-a Entoni Slejter je objavio da Voriorsi razmatraju otpuštanje Porzingisa sledećeg leta jer bi tom prilikom franšiza uštedela 17 i potrošila svega 3.000.000 dolara.