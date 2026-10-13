Nastavlja se saga oko Porzingisa: Letonac stiže u San Francisko, ali može da bude otpušten

Prošla sezona bila je sve samo ne dobra za Kristapsa Porzingisa. Bolest je omela Letonca da pruži više u dresu Golden Stejt Voriorsa. Ustanovljeno je da Porzingis boluje od Sindroma ortostatske tahikardije još 2024. godine. Međutim, ovaj problem mu se intenzivirao i uslovio da da u ovom momentu Letonac bude jedna od najpopularnijih ličnosti u NBA ligi, ali baš i ne u dobrom kontekstu.

Naime, Porzingis koji je na leto potpisao sa Vorsiorsima ugovor do 2028. godine, vredan 40.000.000 dolara predstavlja pravu enigmu za ceo košarkaši svet. Centar je odustao od predsezonskih treninga Golden Stejta, dok je trener Voriorsa Stiv Ker priznao da nije imao nikakav kontakt sa njim, kao i to da ne zna od čega boluje Letonac.