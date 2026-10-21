Navaro: Neću o večeri sa Penjarojom, ne izlazim na ulicu do petka

Na pitanje kada se poslednji put čuo sa Penjarojom i kada planira sledeći poziv, trener Zvezde je uz zagonetan osmeh poručio.

„Neću odgovoriti na to...”

Novinare je zanimalo i ko plaća ručak nakon derbija – pobednik ili gubitnik?

„Niti na to pitanje neću dati odgovor, ali priznajem da je odlično pitanje!”

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Govoreći o samom protivniku, Navaro izuzetno poštuje ekipu Partizana i naglašava da tabela ne oslikava njihov pravi kvalitet.

„Očekuje nas izuzetno teška utakmica protiv tima koji igra, rekao bih, čak i bolje nego što to njihovi dosadašnji rezultati pokazuju. Igraju sa mnogo energije, dobro su organizovani i imaju sjajnu odbranu – najbolji su u serijama u takmičenju. Uprkos svim problemima sa povredama koje imaju, uvek pronalaze način da se takmiče svake večeri. Uz to, igramo na njihovom terenu, nosiće ih energija sa tribina i biće veoma teško.”

Kao ključnu figuru u igri crno-belih Navaro je izdvojio plejmejkera Karlika Džonsa, ali je naglasio da ga pojedinac ne može zaustaviti.

„Karlik je izuzetno talentovan i važan za njih. Njegove brojke kada pobeđuju i kada gube se drastično razlikuju, on je igrač koji donosi pobede. Kako ga zaustaviti? Timskom odbranom. Ako se previše fokusirate na njega, drugi igrači će to iskoristiti. Moramo raditi zajedno.”

Crvena zvezda u derbi ulazi u odličnom ritmu nakon četiri uzastopna trijumfa u Evroligi.

„I u ove četiri utakmice koje smo dobili bilo je stvari koje moramo da radimo mnogo bolje, baš kao što je bilo i dobrih stvari u ona prva dva poraza. Izazov je kako da se prilagodimo potpuno drugačijoj košarci u odnosu na mečeve sa Parizom i Asvelom, a da pri tome zadržimo svoj identitet.”

Što se tiče igračkog kadra, Navaro je potvrdio pozitivne vesti kada je u pitanju Džonatan Motli, dok je pitanje novog pojačanja kratko arhivirao.

„Džonatan i svi ostali su odradili poslednja dva treninga u punom intenzitetu, tako da ćemo konačnu odluku doneti sutra. Što se tiče novih pojačanja – fokusiran sam samo na igrače koji su spremni da igraju sutra”, jasan je bio trener crveno-belih.