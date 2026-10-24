Navaro otkrio zašto Dobrića nije bilo na derbiju: Ima problem sa petom

Nakon velike drame i rolerkostera u dvorani u Laktašima, košarkaši Crvene zvezde ipak napuštaju Bosnu i Hercegovinu sa celim plenom. Izabranici Ibona Navara proveli su većinu utakmice u podređenom položaju, ali su boljom energijom u samom finišu uspeli da režiraju preokret i ugrabe zlata vredne bodove.

I pored ostvarenog trijumfa, kormilar beogradskog velikana bio je izuzetno samokritičan na konferenciji za medije, otvoreno istakavši da je protivnik prikazao kvalitetniju košarku.

„Čestitam ekipi na pobedi. Nije bilo lako, posebno zbog psihološkog stanja u kojem smo stigli u Laktaše. Mislim da je to jedan od razloga zbog kojih smo odigrali onako loše prvo poluvreme. Igokea je bila veoma dobra u prvih 20 minuta. Rekao sam njihovom treneru da igraju mnogo bolju košarku nego što njihovi rezultati pokazuju. Posle prvog poluvremena uspeli smo da pronađemo igrače koji imaju dovoljno energije da odgovore zahtevima utakmice. Naš povratak bio je sjajan. Međutim, kada smo prišli na poen razlike, pri rezultatu 54:53, imali smo tri uzastopne izgubljene lopte. Možda smo mogli bolje da kontrolišemo taj trenutak i ranije preokrenemo situaciju na terenu. Još jednom želim da istaknem da je Igokea sjajan i veoma agresivan tim. Na kraju je odlučio jedan detalj koji je otišao na našu stranu, ali mislim da je Igokea više zaslužila pobedu od nas.“