Navaro otkrio zašto Dobrića nije bilo na derbiju: Ima problem sa petom
Vreme čitanja: 3min | sub. 24.10.26. | 20:35
"Sada se oseća dobro, ne znam kako će biti sutra", kaže trener Zvezde posle pobede u Laktašima
Nakon velike drame i rolerkostera u dvorani u Laktašima, košarkaši Crvene zvezde ipak napuštaju Bosnu i Hercegovinu sa celim plenom. Izabranici Ibona Navara proveli su većinu utakmice u podređenom položaju, ali su boljom energijom u samom finišu uspeli da režiraju preokret i ugrabe zlata vredne bodove.
I pored ostvarenog trijumfa, kormilar beogradskog velikana bio je izuzetno samokritičan na konferenciji za medije, otvoreno istakavši da je protivnik prikazao kvalitetniju košarku.
„Čestitam ekipi na pobedi. Nije bilo lako, posebno zbog psihološkog stanja u kojem smo stigli u Laktaše. Mislim da je to jedan od razloga zbog kojih smo odigrali onako loše prvo poluvreme. Igokea je bila veoma dobra u prvih 20 minuta. Rekao sam njihovom treneru da igraju mnogo bolju košarku nego što njihovi rezultati pokazuju. Posle prvog poluvremena uspeli smo da pronađemo igrače koji imaju dovoljno energije da odgovore zahtevima utakmice. Naš povratak bio je sjajan. Međutim, kada smo prišli na poen razlike, pri rezultatu 54:53, imali smo tri uzastopne izgubljene lopte. Možda smo mogli bolje da kontrolišemo taj trenutak i ranije preokrenemo situaciju na terenu. Još jednom želim da istaknem da je Igokea sjajan i veoma agresivan tim. Na kraju je odlučio jedan detalj koji je otišao na našu stranu, ali mislim da je Igokea više zaslužila pobedu od nas.“
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Veliki izazov za šampionski sastav predstavlja i uvek gust raspored praćen povredama, pa je španski stručnjak pohvalio borbenost igrača koji su stisnuli zube uprkos zdravstvenim poteškoćama.
„Nije lako. Moramo da pronađemo igrače koji su spremni da odgovore zahtevima svake utakmice, ali mi nemamo dva tima. Imamo samo jedan tim, sa igračima koji ne biraju takmičenje u kojem će nastupiti. Moramo da vodimo računa o njihovom zdravstvenom stanju. Vajler-Beb i Nvora imali su određene probleme i zato su ostali u Beogradu. Sa druge strane, moramo da pohvalimo i posebno cenimo trud Moneke i Kramera. Čima je imao problem sa skočnim zglobom, dok je Kramer bolestan, ali su obojica uspela da pomognu ekipi. To dovoljno govori o karakteru ovog tima. Iako su imali zdravstvenih problema, želeli su da budu tu i daju svoj doprinos.“
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Pored same utakmice, pažnju javnosti privukla je i situacija oko kapitena Ognjena Dobrića. Zbog neugodnog zdravstvenog problema njegov nastup na narednim mečevima i dalje je pod velikim znakom pitanja.
„On ima problem sa petom. To je specifična povreda kod koje nije lako utvrditi tačno stanje, već morate da pratite situaciju iz dana u dan. Osetio je bol protiv Krke, zbog čega nije mogao da završi utakmicu. Danas se osećao dobro, ali ne znamo kako će biti sutra. Kapiten je izuzetno važan za nas, posebno zbog svog karaktera i onoga što donosi ekipi. Upravo zbog tog problema nije jednostavno doneti odluku da bude u sastavu, jer postoji mogućnost da tokom utakmice ponovo oseti bol i da posle toga više ne bude u stanju da pomogne timu. Danas je bio odličan“, zaključio je Navaro.