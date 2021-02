Sedam utakmica je večeras na programu NBA lige. Biće zanimljivo videti kako će se dve ekipe koje su u odličnim serijama, a to su Juta i Sakramento, snaći pored teških protivnika, Bostona, odnosno Filadelfije. Biće tu zanimljivih utakmica, a mi vam donosimo naše predloge za klađenje.

DŽOEL EMBID (broj poena (28,5), tip više, kvota 1,85)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Volimo da se kladimo na Džoela Embida, odnosno 'više' za njegove koševe. Kako i ne bismo kad je on na proseku od 29,3 poena uz 10,7 skokova po sezoni, a u poslednje vreme je u toliko neverovatnoj formi da je od poslednjih osam utakmica u njih sedam prebacio večerašnju marginu, a u ovoj osmoj se zaustavio na 28 poena. Filadelfija večeras igra protiv Sakramenta koji u poslednje vreme igra stvarno dobro, ali Kingsi pod košem ipak nemaju igrača koji bi mogao zaustaviti Embida.

ZAJON VILIJAMSON (broj poena (23,5), tip više, kvota 1,85)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Zajon Vilijamson je ove sezone sigurno iznervirao mnoge kladioce. On igra po sistemu toplo-hladno, nikada ne znaš hoće li ići u 'više' ili 'manje', ali generalno se ipak može reći da Zajon ima dobru sezonu. Na proseku je od 23,7 poena, 7,2 skokova i 2,7 asistencije po utakmici, a kako večeras Nju Orlenas igra protiv Hjustona, čini nam se da bi dnaas mogao razveseliti sve one koji igraju na 'više'. Roketsi imaju velikih problema s igračima koji ga mogu čuvati - DžeŠon Tejt je ipak preslab za njega, Pi-Džej Taker prespor, a DeMarkus Kasins je ipak daleko od one igre koje su ga u Sakramentu napravile jednim od najboljih centara na svetu. Zajon bi mogao imati dosta prostora, a nadamo se da nećemo biti među onim kladiocima koje je on ove sezone iznervirao.

BOJAN BOGDANOVIĆ (broj poena (17,5), tip više, kvota 1,75)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U kakvoj je šuterskoj formi Bojan Bogdanović! Popularni 'Babo' nije najbolje ušao u sezonu nakon operacije koju je imao prošle godine, ali je u poslednje vreme uhvatio formu i to na stvarno senzacionalan način. U prethodnih šest utakmica Bogdanović ima prosek od 55 posto za tri poena, a treba znati da puca 8,2 trojki po utakmici. To su brojke koje hrvatskog košarkaša stavlja u ligu elitnih šutera u NBA-u, a Bogdanović se odlično uklopio u ludu igru Jute koja je trenutno najbolja ekipa u celoj ligi s 15 pobeda iz poslednjih 16 utakmica i učinkom 19-5. Džez večeras igra tešku utakmicu protiv Bostona, ne bi se baš kladili da će Juta pobediti, ali nekako nam se čini da će Bogdanović doći do svojih šuteva. A s ovim procentom je margina spremna da 'padne'.

KELI UBRE (broj poena (16,5), tip više, kvota 1,85)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Keli Ubre je bio predmet podsmeha na početku sezone. On je u svoju šestu sezonu ušao s kriminalno lošim šutem, posebno za tri poena, a gotovo nestvarno zvuči da je u prvih šest utakmica pogodio samo dva šuta za tri poena od dvadeset pokušaja. Lako je izračunati procenat, ali bolje nemojte. No, Ubre nije morao strahovati za svoju poziciju u Golden Stejtu jer je igrao dobro u fazi odbrane, a nije da Voriorsi imaju previše drugih rešenja na njegovoj poziciji. Malo po malo i Ubre je pronašao svoj šut pa je to počelo da izgleda sve bolje, a u poslednje vreme to izgleda jako dobro. U četiri utakmice koje je odigrao u februaru na proseku je od 22,5 poena, a najvažnije je da trojke pogađa s 51,9% preciznosti, s tim da ih nije prestao pucati u velikom broju. On je na 6,8 pokušaja za tri poena, a u ove četiri utakmice pa je jasno da su u Golden Stejtu napokon od njega dobili ono što su tražili. Ubre je sinoć San Antoniju ubacio 24 poena, a ova dva protivnika opet igraju večeras. Što se nas tiče, može postići i 7 poena manje nego juče. Nama bi bilo dosta.