Navikli smo da se nedeljom igra barem jedna NBA utakmica u našim, evropskim terminima. Danas je to meč između Vašingtona i Bostona, a osim njega na rasporedu je još devet utakmica. Mi vam, kao i inače, donosimo naše predloge za klađenje.

KRISTAPS PORZINGIS (broj poena (22,5), tip više, kvota 1,85)

Pre samo sedan dana Dalas nije uopšte izgledao dobro. U redu, Luka Dončić je bio odličan (iako ne u svojem najboljem izdanju), ali igra i rezultati Maveriksa nisu bili daleko od nivoa kojeg smo očekivali. Dalas je bio na omeru 9-14, Dončić je bio nervozan na parketu, Džoš Ričardson povređen, a Kristaps Porzingis daleko od svojih pravih igara. Onda su se stvari ipak popravile, Dalas je povezao četiri pobede zaredom, a osim Dončića, najvažniji za njih je bio upravo Porzingis. On je u te četiri utakmice prosečno postizao 24 poena s tim da bi taj prosek bio i veći da protiv Atlante nije imao velikih problema s ličnim greškama pa je igrao samo 19 minuta. No, puno je važnije da je Porzingis u te četiri utakmice ukupno bio na 50% šuta šta znači da je napokon pronašao šutersku formu koja ga je izdvajala iz cele mase visokih igrača. Kada on tako igra, onda se i Dalas ima pravo nadati velikim stvarima pa sada pogled na tablicu Zapadne konferencije s devetog mesta izgleda puno bolje nego prošle sedmice. Večeras Maveriksi imaju novi veliki izazov - igraju protiv Portlanda koji za sada izgleda jako dobro i ima omer 15-10. Teško je prognozirati kako će završiti ta utakmica, ali čini nam se da bi Porzingis mogao imati dobro veče. Em je u dobroj formi, em Portland nema pod košem neke strašne odbrambene igrače. Enes Kanter može da namuči igrače Dalasa na drugoj strani parketa, ali u odbrani nema puno toga da zaustavi Porzingisa.

JONAS VALANČIJUNAS (broj poena (17,5), tip više, kvota 1,85)

Jonas Valančijunas igra sasvim dobru sezonu - na proseku je od 16,1 poena i 10,9 poena s tim da je u februaru, u četiri utakmice koje je igrao, prosečno ubacivao 21 poen te hvatao 12,5 skokova. Litvanski centar je već lani pokazao da se odlično uklopio u mladu ekipu Grizlija, a danas nam se čini idealan dan da ode na "više". Memfis igra protiv Sakramenta koji igra dobro ove sezone, ali koji ima velikih problema s branjenjem centara. Nikola Vučević im je u zadnjoj utakmici ubacio 42 poena, Nikola Jokić nedavno 50, a dobro je protiv njih izgledao Džoel Embid pa i Ivica Zubac, da pričamo o samo četiri poslednja meča Kingsa. Kad je već tako, onda verujemo da će Valančijunas nastaviti niz koji ima u februaru i doneti nam zaokruženo 'više' na tiketu.

TERI ROZIR (broj poena (19,5), tip više, kvota 1,85)

Teri Rozir bolje izgleda ove sezone u Šarlotu nego u prošloj, kad je tek došao u tim. Na proseku je od 20,1 poena, četiri skoka i tri asistencije i očigledno mu odgovara da igra "bez lopte", odnosno da je na parketu praktično uvek s njim još jedan plejmejker, bilo Devonte Grejem, bilo Lamelo Bol. Posebno je Rozir raspoložen u februaru u kojem je na proseku od 26,2 poena uz četiri skoka i 3,8 asistencija. U poslednje dve utakmice prvo je ubacio 34 poena Memfisu, a onda 41 Minesoti. Danas ne treba baš toliko, dovoljno će biti i upola manje nego protiv Vukova. A forma mu kaže da bi to trebalo proći.

KARL ENTONI TAUNS (broj poena (23.5), tip više, kvota 1,85)

Sve šta želimo Karl Entoniju Taunsu nakon svih problema koje je prošao u prethodnih godinu dana je da bude zdrav i da se veseli igranju košarke ako ikako moće. Taunsu je od posledica kovida umrla majka, ali i još nekoliko članova porodice. To ga je toliko jako pogodilo da se u nekim krugovima pričalo da bi mogao i da ostavi košarku, odnosno bar da pauzira jednu sezonu, ali on je ipak odlučio da igra. Međutim, doživeo je povredu pa je ove sezone odigrao tek šest utakmica za jako slabu Minesotu. Nakon dugo vremena se pre nekoliko dana vratio utakmicama, a prva dva meča je odigrao dosta dobro. Ubacio je prosečno 21,5 poena uz devet skokova i 2,5 asistencije, te 51,5% šuta i 46,7% za tri. U njegovim izjavama se oseti da je izlaz iz cele situacije odlučio da nađe u košarci što je dobra stvar za njega i za navijače Minesote, ali ne za protivnike. Vukovi danas igraju protiv Toronta koji pod košem više nema Marka Gasola i Serža Ibaku pa centri ipak lakše dolaze do prilike.