NBA liga je došla do trećine sezone. Vreme je da se podvuku neke crte pa ćemo to i napraviti sledećih dana, a do tada vam donosimo naše predloge za klađenje za večeras. Na rasporedu je pet utakmica, a mi vam donosimo naše savete.

DOMANTAS SABONIS (broj poena (20,5), tip više, kvota 1,85)

Indijana se nikako ne nalazi u dobrom ritmu. Imaju četiri poraza zaredom, a od poslednjih 13 utakmica pobedili su samo četiri puta. Pejsersi samo imaju sreće šta je Istočna konferencija puna ekipa s lošim učinkom pa su oni s skorom 12-13 i dalje na deobi petog mesta, ali definitivno moraju da počnu da pobeđuju ako žele da ostvare bolji rezultat. Jasno je da je Indijana u problemima zbog povreda Ti-Džej Vorena i Karisa Leverta, ali utakmice poput ove večeras protiv Detroita bi morali da pobede. Pistonsi su trenutno najgora ekipa Istoka, a za pobedu protiv njih Indijani će trebati dobra partija njihovog najboljeg igrača, a to je Domantas Sabonis. On je ove godine na proseku od 20,9 poena, 11,6 skokova i 5,4 asistencija pa je time samo potvrdio da je reč o elitnom centru, a iako Detroit ima nekoliko opcija na centru, ni Mejson Plamli ni ruki Ajseja Stjuart nisu igrači koji bi trebali da prave veće probleme Sabonisu.





DŽOEL EMBID (broj poena (29,5), tip više, kvota 1,85)

Možda smo dosadili više s opkladama na Džoela Embida, ali šta ćemo kad moramo. Centar Filadelfije ima sjajnu sezonu s prosekom od 29,1 poena, 11 skokova, 2,9 asistencija i 1,3 blokade, a večerašnju marginu je prebacio u 7 od poslednjih 9 utakmica. Ni u ove dve utakmice u kojima nije išao u 'više' nije bio daleko - postigao je 28 i 25 poena, a večeras bi stvarno mogao da imati veoma mnogo prostora jer Filadelfija igra protiv Portlanda čiji je starti centar trenutno Enes Kanter. Turski košarkaš nije loš igrač, ali njegova odbrana nije ni blizu onoga što daje u napadu. Embid bi to mogao itekako da iskoristi.





NIKOLA VUČEVIĆ (broj poena (25,5), tip manje, kvota 1,85)

Teško je oteti se utisku da Nikola Vučević ne dobija sva priznanja koja zaslužuje za svoju igru. Crnogorac igra još jednu odličnu sezonu i na proseku je od 23,3 poena, i 11,5 skokova pa će ovo biti, po svemu sudeći, sedma takmičarska godina u kojoj će Vučević biti na dabl-dabl proseku. Bez obzira na to kako igra, ipak mislimo da će večeras postići manje koševa od postavljene margine. I dalje bi on mogao da ima dobru utakmicu, ali njemu bi mogao da bude problem što Golden Stejt u stvari igra bez pravog centra jer ima dosta povređenih igrača. Voriorsi u poslednje vreme na 'petici' koriste Drejmonda Grina, a on je savršen igrač za čuvanje Vučevića. Em je dovoljno snažan da Vučevića brani u reketu, em je dovoljno brz i ima sjajno laterarno kretanje da može da ga isprati na spoljnoj poziciji. Uz to dodajte da Golden Stejt igra bolje od Orlanda i ovaj 'manje' izgleda kao jako dobra opklada.





KEMBA VOKER (broj poena (16,5), tip manje, kvota 1,85)

Kemba Voker nema baš najbolju sezonu. Imao je problema s povredom, a onda nikako nije uspeo da uhvati ritam. U sezoni je na proseku od 15 poena, 4,3 asistencije i 3,5 skokova, a to su najslabije brojke od njegove ruki sezone. Očigledno je da mu treba još vremena za potpuni oporavak, a utakmica protiv Toronta nije baš najbolje mesto za to. Reptorsi u prethodnom periodu izgledaju znatno bolje nego na početku sezone i teško da će Voker protiv njih stići do nekog večeg napadačkog učinka.