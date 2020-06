NBA igrači žele bojkot takmičenja - Irving vođa, čak pet igrača Lejkersa protiv Orlanda

Je li povratak NBA lige, koji je zakazan za poslednje dane jula, doveden pod znak pitanja? To je glavna tema u košarkaškim krugovima, pošto je javnost saznala za video-sastanak u kojem je učestvovalo čak 80 igrača, a koji je predvodio Kajri Irving.

Razgovor se održao pre nekoliko dana, a Irving ga je organizovao kako bi se rešilo pitanje odlaska košarkaša u Orlando gde bi se kraj ove sezone igrao. Jedna od tema razgovora bio je virus korona, odnosno strah od istoga, ali mnogo važnija bila je rasprava o celoj političkoj i društvenoj situaciji u SAD koja se pokrenula nakon Džordža Flojda i pokreta BLM, koji traži veća prava za Afroamerikance u Americi.

Na tom razgovoru učestvovalo je nekoliko velikih zvezda, poput Krisa Pola i Karmela Entonija, ali Irving je bio predvodnik, te istakao kako se on protivi odlasku u Orlando. Plejmejker Bruklin Netsa smatra da bi neodlaskom na kraj NBA lige košarkaši poslali jasnu poruku, te tako pomogli u društvenim promenama koje se očekuju posle svih ovih nemira. No, Irving je svoj razgovor završio s rečima da mu je jasno da je on, zbog svog statusa i novca koji zarađuje, u boljoj poziciji od većine košarkaša te da će se saglasiti sa svim što igrači odluče.

"Najvažnije je da smo u ovome zajedno", prenose američki mediji njegove reči.

A da se cela priča oko bojkota NBA lige dobro primila pokazuje i primer iz Los Anđeles Lejkersa. Nekoliko igrača te ekipe se protivi nastavku sezone iako je njihov tim jedan od najvećih favorita za osvajanje NBA titule. Najžešći među njima je Dvajt Hauard koji je objavio i zvanično saopštenje u kojem kaže da razmišlja da se ne priključi Lejkersima u nastavku sezone. No, njegov agent je odmah posle toga istakao kako Hauard nikakvu odluku nije doneo, a njegove reči se ipak mogu shvatiti i kao privatna odluka jer je nedavno umrla njegova bivša partnerka, majka njegovog šestogodišnjeg sina, a to ga je jako pogodilo.

Zato je Ejveri Bredli, još jedan igrač Lejkersa, jasno istakao kako se protivi nastavku takmičenja, a američki mediji ističu kako je on bio jedan od organizatora ovog telefonskog poziva. Uz njega istaknimo i Džavala Mekgija koji je takođe istupio, a ranije su svoje sumnje izrazili i Deni Grin, te Kajl Kuzma. Doduše, oni iz nekih drugih razloga.

Grin je predstavnik igrača Lejkersa u pregovorima s ligom oko uslova za nastavak takmičenja, a činjenica da bi se sve trebalo igrati u zatvorenom sistemu, u hotelima Dizni sveta u Orlandu, brine košarkaše.

"Ko će sve moći da bude u hotelima, koliko članova familije i prijatelja, hoće li oni moći da odlaze i dolaze, kako će se svi testirati? Sve su to pitanja koja nas muče, a odgovore moramo da dobijemo pre nego što krenemo sa pripremama. Za sada ne znamo mnogo", rekao je Grin pre nekoliko dana.

Kuzma, s druge strane, ima drugu brigu, a to je zdravstveno stanje košarkaša posle duge pauze. Vremena za pripreme neće biti mnogo, a iako je to briga za sve košarkaše, Kuzma predvodi zanimljivu družinu kojoj je ovo pitanje jako važno. Naime, generacija koja je izabrana na draftu 2017. godine će u oktobru početi razgovore oko novih, bogatih ugovora. Eventualna povreda bi im sigurno oduzela veliki novac, a Kuzma, Bem Adebajo, Dearon Foks, Donovan Mičel i Džejson Tejtum su uputili službeno pitanje NBA ligi hoće li se pojaviti dodatno osiguranje za potencijalne povrede u ovoj situaciji. Njima bi se aktuelni ugovori bez problema isplatili, ali veće je pitanje oko novih - većina se nada maksimalnim ugovorima, a u slučaju neke teže povrede to neće dobiti. Odgovor ni ova grupa još nije dobila.

Bredli, Hauard, Mekgi, Grin, Kuzma. Pet igrača Lejkersa imaju sumnje oko nastavka sezone. Svi oni čekaju Lebrona Džejmsa, ali on zasad misli da se liga treba nastaviti, te da borbu za rasnu jednakost može voditi i uz igranje košarke. Doduše, ako se stvori kritična masa među igračima, verovatno će im se i on priključiti.

Do tada je jasno samo jedno - oni igrači koji budu odbili igranje u Orlandu, a da nisu povređeni, neće biti plaćeni za taj deo sezone. To možda nije toliki problem za Irvinga i ekipu superzvezda, ali ima i onih koji ne zarađuju toliko mnogo. Na kraju bi ipak mogle presuditi pare...

Piše: Emir FULURIJA

