Četvrtak je obično 'elitni dan' u NBA ligi kada se igra manje utakmica, a među njima uvek bude poneki derbi koji se prenosi na najvećim američkim televizijskim kućama. No, ove sezone spektakli nisu toliko spektakularni jer svaka ekipa ima velikih problema s kovidom, pa i povredama.

To se najbolje vidi na primeru večerašnje utakmice između Majami Hita i Los Anđeles Klipersa. Trebalo je to da bude najvažnija utakmica večeri, ali na njoj neće biti Džimija Batlera, Gorana Dragića i Tajlera Hiroa s jedne, odnosno Kavaja Leonarda, Pola Džordža i Petrika Beverlija s druge strane. Bez njih to neće biti - to, ali mora da se igra.

U to ime vam donosimo nekoliko saveta za današnje utakmice.

KRISTIJAN VUD (broj poena (21,5), tip više, kvota 1,85)

Stvarno volimo kako ove sezone igra Kristijan Vud. Jasno je da on nije i nikada neće biti veliki odbrambeni igrač, ali njegov repertoar u napadu je stvarno fantastičan - on ima jako puno različitih napadačkih rešenja i definitivno se pokazao kao pravo pojačanje za Hjuston. Vud je ove sezone na proseku od 23,5 poena uz 10,8 skokova, a dobru utakmicu bi mogao da ima i večeras kada Roketsi igraju protiv Portlanda koji ima velikih problema na poziciji centra. Povređeni su Jusuf Nurkić i Zek Kolins pa su Blejzersima ostali na raspolaganju samo Enes Kanter i Heri Džajls. Oni nisu, posebno Kanter, igrači koji bi u odbrani mogli pokazati puno toga protiv Vuda.

LEBRON DŽEJMS (broj poena (25,5), tip manje, kvota 1,85)

Teško je igrati protiv 'Kralja', pogotovo kad on opet ima odličnu sezonu poput ove u kojoj je na proseku od 25,6 poena, 7,8 skokova i 7,3 asistencije po utakmici, ali mi ovde igramo samo na stranu odmora i lagane pobede Lejkersa. Aktuelni šampioni igraju protiv jako lošeg Detroita, a ne treba zaboraviti da su sinoć Lebron i društvo bili u gostima kod Filadelfije gde su imali jako tešku utakmicu. Zato nema nikakvog smisla da trener Frenk Vogel forsira Lebrona, a ove sezone smo već imali dosta utakmica u kojoj je 'Kralj' bio na manjoj minutaži i automatski postigao manje poena. Od devet utakmica u kojima je igrao maksimalno 32 minuta, Džejms je u samo dve prebacio večerašnju marginu, a oba puta se zaustavio na 26 poena.

FINIKS SANS - GOLDEN STEJT VORIORS (klađenje na meč, tip 2, kvota 2,10)

Košarkaši Finiks Sansa su odlično krenuli u sezonu, ali su u poslednje vereme dosta pali. I oni imaju problema sa kovidom i povredama pa su trenutno bez Darija Šarića i Kamerona Pejna, važnim, ali ne i nezamenjivim članovima rotacije, ali je puno veća stvar za njih da zadnje utakmice nije igrao Devin Buker, a vrlo je verovatno da ni večeras on neće biti u ekipi. Deandre Ejton u zadnje vreme igra loše, Kris Pol je izjavio da celi tim nije dobar, a u goste im dolaze nezgodni Voriorsi koji nemaju nikakvih problema s povredama i kovidom. Od kada su kompletni, odnosno od kada je Drejmond Grin počeo da igra, košarkaši Golden Stejta stvarno igraju dobro, a Stef Kari opet ima veliku sezonu. Sve je to dovoljan razlog da probamo uganjati ovu dvojku. A kvota je odlična.

MAJAMI HIT - LOS ANĐELES KLIPERS (klađenje na meč, tip 2, kvota 2,95)

Na početku teksta smo pomenuli da će na ovoj utakmici nedostajati gotovo sve najveće zvezde - nema Kavaja Lenarda, Džimija Batlera, Pola Džordža, Gorana Dragića, Tajlera Hiroa, Petrika Beverlija i još nekoliko manje važnih igrača pa je jasno da je ono šta je trebalo da bude najveći derbi večeri osuđeno na dosta manju ulogu. No, to ne znači da će utakmica biti loša jer obe ekipe imaju još dosta kvalitetnih igrača. Kad je već tako isplatilo bi se ponešto odigrati na ovu utakmicu, a mi ćemo ispratiti ovu sjajnu kvotu i malo riskirati pa odigrati 'dvojku'. Kvota je stvarno velika, Klipersi nisu toliko više oštećeni izostancima da ne bi imali šanse za pobedu. Uostalom, Majami će ipak imati veći pritisak jer su oni trenutno na skoru 6-11 i imaju četiri poraza zaredom. Klipersi nemaju takav pritisak, a kvalitet imaju pa bi mogli i pobediti večeras. Kvota je stvarno sjajna, mi je ne preskačemo, barem u nekoj kombinatorici.