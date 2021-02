OKLAHOMA SITI TANDER - HJUSTON ROKETS (hendikep pobeda (5,5) tip 2, kvota 1,85)

Hjuston nakon odlaska Džejmsa Hardena igra prilično dobro. Trenutno su na seriji od pet uzastopnih pobeda, a to je u ovom trenutku druga najveća serija u NBA ligi - šest pobeda u nizu ima Memfis. Rakete predvode Krišćan Vud i Džon Vol, dobro se uklopio i Viktor Oladipo, ove godine imaju dosta dobru odbranu, DeMarkus Kasins u nekim utakmicama izgleda stvarno dobro, a ekipa je prilično 'duboka', odnosno imaju dosta igrača koji mogu dobro odigrati svoju ulogu. Sve to znači da navijači Hjustona neće svoj tim gledati na dnu nakon što je 'Brada' otišao, ali i da su Rakete favoriti u meču protiv Oklahome kojoj ova sezona koristi za dodatni rast Šeja Gildžesa-Aleksandra te pronalazak drugih mladih igrača za budućnost. Naravno da i Oklahoma želi do pobeda, uostalom na omeru su 8-10 dok je Hjuston na 9-9, ali trenutno Rakete imaju više oružja i mislimo da će doći do pobede. A kako je margina na hendikep prilično mala, isplati se odigrati i podići kvotu na 1,85. Naravno, tu su opcije i za druge margine hendikepa koje donose druge kvote - od 1,55 do 2,19. Pa birajte,





LAURI MARKANEN (broj poena (17,5), tip više, kvota 1,85)

Pisali smo već da finski košarkaš ove godine izgleda puno bolje nego prošle, a to pokazuju i brojke - na proseku je od 19,6 poena i 6,5 skokova dok su u januaru te brojke bile još bolje - 21 poen i 6,3 skoka po utakmici. Puno važnije za Laurija Markanena je to da ima dobar procenat šuta - 50,7%, a za tricu 40%, a navijači Čikaga su zadovoljni jer je on počeo i puno više napadati s loptom obruč umesto da stoji na vanjskoj poziciji i čeka loptu za šut za tricu šta je od njega tražio bivši trener Džim Bojlen. Nakon svega vam je jasno da volimo igrati na 'više' opciju kod Markanena. U nizu od sedam utakmica koje je igrao nakon šta je imao stanku zbog koronavirusa Markanen je večerašnju marginu prebacio pet puta. U poslednjoj utakmici protiv Portlanda ubacio je 31 poen, a iako Bulsi večeras igraju protiv Nju Jorka koji igra solidnu odbranu, Markanen je svojom visinom, šutom i brzinom noćna mora za svaku odbranu. Mogao bi opet da ubaci dosta koševa.





KLINT KAPELA (broj poena (14,5), tip manje, kvota 1,85)

A evo jednog od kojeg ne očekujemo da ubaci puno koševa. Klint Kapela ima sasvim dobru sezonu, a gotovo neverovatan je podatak da je u samo jednoj utakmici u sezoni uhvatio manje od 10 skokova - bila je to njegova prva utakmica u sezoni, još tamo 29. prosinca, a i tada je imao 9 skokova. No, nas ne zanimaju skokovi nego poeni, a tu je švicarski košarkaš puno slabiji. U sezoni je na proseku od 13,7 poena i 14,5 skokova, a u poslednje četiri utakmice niti jednom nije prebacio večerašnju marginu. Ako pogledamo celu sezonu, od 16 mečeva u kojima je igrao, više od 14 poena ubacio je samo 5 puta, a nekako mislimo da to neće napraviti ni večeras protiv Los Anđeles Lejkersa koji igraju dobru odbranu pod košem. Doduše, još uvek nije poznato hoće li igrati Entoni Dejvis i LeBron Džejms zbog manjih povreda, ali i bez njih nam se Kapela ne čini kao netko tko će 'zatrpati' koš ekipe iz Grada Anđela.





ENES KANTER (broj poena (14,5), tip manje, kvota 1,85)

Enes Kanter nije centar poput Klinta Kapele, on je puno bolji u napadu od Švicarca, ali turski košarkaš ipak igra u Portlandu gde se većina napada odvija preko vanjskih pozicija šta i nije čudno s obzirom kakvu ekipu Blejzerski imaju. Kanter se povredom Jusufa Nurkića nametnuo kao prvi centar ekipe, ali to mu nije donelo neke veće napadačke brojke. On je u celoj sezoni samo 2 puta prebacio večerašnju marginu, na proseku je od 10,9 poena po utakmici, a kako Portland igra protiv Milvokija, koji tradicionalno igra žestoku odbranu pod koševima, onda nam se opcija na 'manje' čini sjajnom.