Kao i svake godine, i ove košarkaški navijači mogu da prate veliki broj balkanskih košarkaša u NBA ligi. Ove godine ih je nešto manje nego prošlih nekoliko - 15, a zanimljivo je videti kako su ušli u sezonu.

Pre nego krenemo s mini analizom trebamo napomenuti kako je iz NBA lige otišlo 5 balkanska košarkaša - naš Marko Gudurić, Džanan Musa iz BiH i trojica Hrvata: Ante Žižić, Dragan Bender i Mario Hezonja. Novi je samo Aleksej Pokuševski, ruki Oklahome, pa sada u NBA ligi imamo šest srpskih igrača, četiri hrvatska, tri slovenska, te po jednog bosanskohercegovačkog i crnogorskog.

Najbolje brojke među NBA Balkancima na početku sezone imaju oni najbolji - Nikola Jokić i Luka Dončić, ali dojam o njihovoj igri je različit. Jokić je odmah na početku sezone nastavio tamo gde je stao u plejofu - na najvišem nivou, a bez obzira što Denver nije izgledao dobro na početku sezone, Jokić igra na MVP nivou. Uostalom, ovaj tripl-dabl prosek izgleda gotovo pa nestvarno, a treba napomenuti kako Jokić u svim kategorijama ima najbolje brojke u karijeri.

Dončić ipak izgleda nešto slabije nego lani, posebno nego u plej-ofu, a najveći problem mu je šut za tri poena koji je trenutno na gotovo pa sramotnih 19,5%. No, u zadnje dve utakmice je pogodio po tri trojke, doduše od po deset šuteva u svakom meču. Dončić je došao malo nespreman u trening kamp, a s obzirom da su treninzi bili kratki jasno je da će mu biti potrebno i više vremena da uhvati najbolju formu, ali za njega se ne treba brinuti. Genijalac je genijalac.

Treći igrač koji je nosilac igre svoje ekipe je Nikola Vučević, a on i dalje nastavlja s odličnim igrama. Crnogorac će i sedmu sezonu u svojoj karijeri verovatno završiti na dabl-dabl proseku, a fascinantno je videti da je on još povećao broj šuteva za tri poena, sada je na 5,4 po utakmici, a procenti su odlični. Vučević trojke pogađa sa 44,2% uspešnosti.

Deo teksta posvećenog onima koji ne smeju biti zadovoljni ulaskom u sezonu počinjemo s dva Bogdanovića. Bogdan je obeležeo ovaj prelazni rok, dobio je bogati ugovor od Atlante, a trenutno s 10,5 poena, 4,1 skoka i 2,4 asistencije po utakmici ne može biti zadovoljan svojim igrama. Međutim, nije ovo ništa oko čega bi se trebalo zabrinuti jer je Bogdan imao i povredu, ali i Atlanta je pre početka sezone doživela mnoge promene pa se Hoksi tek trebaju uigrati. Doduše, s obzirom da Atlanta ima dosta dobrih bekova ne rosteru, Bogdan se nikako ne sme opustiti. Šta se Bojana Bogdanovića tiče, on ima problema s najvažnijom stvari svoje igre - šutem za tri poena. Procenat od 34% ne izgleda toliko loše, ali je bilo nekoliko utakmica u kojima hrvatski reprezentativac nije uspeo da bude efikasan na vanjskom šutu, ali i za to ima opravdanje. Naime, Bojan je u martu operisao ruku pa i dalje ima problema s izbačajem što nije ni čudno s obzirom da nekoliko meseci u ruku nije smeo ni da uzme loptu, a kamoli nešto drugo.

Još jedan Hrvat, Dario Šarić, je imao problema s povredom, a napokon je zaigrao u poslednjih nekoliko utakmica. Šarić ove godine ima novu ulogu, centra s klupe, a u ovih nekoliko mečeva je izgledao dosta dobro pa će, kad uhvati formu, on biti dodatno oružje ekipi Finiksa koja je najugodnije iznenađenje sezone. Posle povrede se vratio i Goran Dragić i igra na pristojnom nivou. Majami igra promenjivo, vidi se da su imali malu stanku između dve sezone, a Dragić igra tek nešto slabije u odnosu na prošlu godinu kada je bio važna karika s klupe ekipi koja je došla do NBA finala.

Brojke su dosta pale Nemanji Bjelici, a najvažnija je ona da igra čak 10 minuta manje nego prošle sezone. Manje od ovoga nije igrao ni kad je došao u NBA ligu, a s obzirom da on ne izgleda loše kad je na parketu te da mu ugovor ističe na leto, ne bi nas čudilo da se Sakramento oprosti od njega pa ga pošalje u nekom trejdu.

Malo smo više očekivali od Jusufa Nurkića s obzirom na ono šta je on pokazao u 'balonu'. Bosanskoghercegovački košarkaš je na najslabijim brojkama od kada je došao u Portland, a uz manju minutažu činjenica je da ne učestvuje puno u napadu kao što je to bilo prethodnih godina. Blejzersima bi njegova organizacija igre dobro došla, a Nurkić definitivno mora da bude dosta bolji.

Boban Marjanović ulazi po potrebi i svoje stvari radi na solidan način, kako smo od njega naučili. Luka Šamanić i Vlatko Čančar sakupljaju minute u San Antoniju i Denveru, Alen Smailagić nije nastupio zbog povrede, a Aleksej Pokuševski je, nakon odlične predsezone, udario u zid u pravim utakmicama. Ovi procenti šuta su toliko slabi da nam ih je teško opet napisati. Dovoljno je bilo kada smo ih upisivali u donju tabelu.





Danas je na rasporedu pet utakmica, 7 NBA Balkanaca bi moglo biti na parketima, a mi vam donosimo naše predloge za klađenje:

BRUKLIN NETS - FILADELFIJA 76ERS (klađenje na meč, tip 2, kvota 1,80)

Filadelfija trenutno izgleda prilično dobro, a s učinkom 7-1 je najbolja ekipa na Istoku. S obzirom na to da su ih NBA analitičari pre sezone otpisali od borbe za sam vrh lige, Sikseri sigurno žele pobede protiv najboljih ekipa. Bruklin na papiru to jeste, a iako su Netsi u poslednjoj utakmici deklasirali Jutu, ipak će večeras igrati bez Kevina Durenta i Spensera Dinvidija, kojeg su izgubili do kraja sezone. Mogla bi utakmica otići na bilo koju stranu, ali mi nekako računamo na Filadelfiju.

JONAS VALANČIUNAS (broj poena (15,5), tip manje, kvota 1,85)

Valančiunas igra konstantno dobro, u svakoj utakmici ove sezone je ostvario dabl-dabl, a zanimljivo je da je večerašnju marginu prebacio samo jednom. U svim ostalim utakmicama postigao je između 13 i 15 koševa. Danas bi također mogao da ostane 'manje' jer Memfis igra protiv Klivlenda pa će Valančiunas imati dosta posla protiv Andrea Dramonda koji je u ovu sezonu ušao iznenađujuće dobro.

SI-DŽEJ MEKALUM (broj poena (24,5), tip više, kvota 1,90)

Ni u jednoj utakmici od početka sezone Si-Džej Mekalum nije ubacio manje od 20 poena. Stvarno je u odličnoj šuterskoj formi, a kako Portland večeras igra protiv Minesote, koja nije poznata po dobroj odbrani, onda bi Mekalum i večeras mogao da ima odlično veče.

POL MILSAP (broj poena (9,5), tip više, kvota 1,85)

Bilo je oni koji su smatrali lošim potezom ostanak Pola Mislapa u Denveru, ali je veteran odmah na početku sezone pokazao da takvi nisu bili u pravu. Milsap igra dobro, večerašnju marginu je prebacio u 5 od dosadašnjih 7 utakmica, a očekujemo slično i večeras kad Denver igra protiv Dalasa protiv kojeg bi Milsap mogao da ima dosta prostora pod košem.

Piše: EMIR FULURIJA