Sinoćnom pobedom nad Indijanom ekipa Feniksa došla je do skora 7-3, pa se tako izednačila s Lejkersima na vrhu Zapadne konferencije, a pošto i najbolje ekipe na Istoku, Filadelfija i Boston, takođe imaju 7-3, Sansi se trenutno nalaze među samom elitom NBA lige. Iako je Feniks između dve sezone napravio odličan posao malo ko je očekivao da će ovako dobro izgledati na početku sezone. Ipak su u tim došla dva člana prve petorke, Kris Pol i Džej Krauder, a i promenila se rotacija na centarskim pozicijama. Međutim, izgleda da je dobra energija koju je Feniks imao u 'balonu' krajem prošle sezone ostala u timu i za početak ove sezone, a trener Monti Vilijams je idealno posložio ekipu koja u svim linijama sada stvarno izgleda odlično.

Ugovor koji Pol ima je takav da boli glava od njega (ove godine će zaraditi 41.358.814 dolara, a sledeće 44.211.146), ali čim je Feniks odradio trejd sa Oklahomom bilo je jasno da je to dobar posao za Sanse. Iako je Pol nizao odlične brojke i u Hjustonu, nakon šta su ga Roketsi poslali u Oklahomu počelo je da se o njemu piše kao o igraču čije je vreme prošlo, a onda je on lane u Tanderu pokazao da u njemu itekako još ima puno snage. Bio je vođa odlične ekipe Oklahome i dao veliku potporu mladom Šej Gildžes-Aleksanderu koji ove godine u dresu Tandera radi mnoge poteze koje smo navikli da gledamo od Pola. Kao takav idealno je bio rešenje za dovođenje u Feniks gde su glavni nosioci igre mladi Devin Buker i Diandre Ejton. Igrač poput Pola je upravo bio potreban ovoj dvojici da preuzme odgovornost na terenu, ali i da bude pravi general na parketu, te donese novu opasnost za protivnike.

Recimo, često ćete videti da Sansi otvaraju utakmicu 'pikom' Pola i Ejtona, koji je odličan napadač. U toj akciji Buker je smešten na 'slabu stranu' napada Feniksa i čeka povratnu loptu Pola ili Ejtona ako protivnička odbrana pročita njihovu nameru. Buker je u tim situacijama obično slobodan na šutu, što uglavnom znači trojku, a s obzirom na to da su i Pol i Ejton odlični 'pik' igrači, onda je ovo trenutno jedna od najopasnijih akcija u celoj NBA ligi. Feniks na ovaj način voli da započne utakmicu, a naravno da trener Monti Vilijams tokom 48 minuta mnogo puta koristi ovu akciju ili njenu modfikaciju.

Osim Pola jako važno pojačanje je Džej Krauder kojem je Feniks sedmi klub u karijeri, a koji je praktično svuda ostavljao odličan utisak. Lane je Krauder bio starter u onoj odličnoj ekipi Majamija koja je došla do NBA finala, a tu se isprofilisao kao idealna 'niska četvrka'. On je pravi '3&D' igrač, odnosno onaj koji će pogoditi otvorenu trojku i igrati dobru odbranu, a izgleda da mu upravo Feniks savršeno odgovara. Krauder je na početku sezone na proseku od 10,7 poena, 4,8 skokova i 2,3 asistencije uz jako dobrih 36,8% šuta za tri poena, s time da ima čak 6,8 pokušaja po utakmici. Ali, možda je inajvažnije da je trenutno po statističkim kategorijama u Top 30 najboljih odbrambenih igrača lige.

Nikada nije bio blizu tih brojki, a sigurno je jedan od razloga činjenica da odlično sarađuje s mladim Mikelom Bridžesom. Iako je logično da je pažnja javnosti usmerena na Bukera, Pola i Ejtona, moglo bi da se kaže da je Bridžes na neki način najvažniji igrač Feniksa. Trenutno je drugi strelac ekipe (15,2 poena), ali i drugi skakač (5,4 skoka), najbolji u blokadama (1,3) i drugi po odigranim minutima (33,5). Ovo mu je treća NBA sezona, Feniks ga je 2018. izabrao kao 10. pika na draftu, a sada je potpuno sazreo i pravi je 'lepak' ovim Sansima. Ne traži loptu, sve prilike će iskoristiti (49% šuta i neverovatnih 46,7% za tri poena, uz 6 šuteva po utakmici), a najvažnija njegova stvar je odbrana. Bridžes je tu neumoran, pokazao je u 'balonu' da je spreman da igra protiv najopasnijih igrača lige, a u kombinaciji s Krauderom je Feniksu doneo neverovatnu odbrambenu čvrstoću na krilnim pozicijama.

Uostalom, kada se vide brojke, Sansi su u odbrani napravili veliki skok u odnosu na prošlu sezonu. Lane su primali 113,4 poena po utakmici te bili 20. tim u NBA, a na početku ove sezone primaju 104,6 poena po utakmici, te su na 3. mestu u celoj ligi. Još dva faktora treba spomenuti za dobru igru Sansa. Prvi je činjenica da je Buker malo promenio igru, te da je smanjio broj šuteva u odnosu na prošlu sezonu i to za dva po utakmici (sada je na 16,2 šuta, a lane na 18,3). To bi trebalo biti logično za svakog igrača kojem u ekipu dođe Kris Pol, ali s obzirom na to da smo navikli da vidimo mlade zvezde kako često samo misle na ličnu statistiku i nisu se spremni da se odreknu prilike da 'pumpaju' svoje brojke, onda je Bukerov odnos prema novoj situaciji definitivno za pohvalu.

Osim toga dosta je važno i da Feniks nije imao previše problema s povredama - samo je Dario Šarić propustio nekoliko utakmica, a svi iz startne petorke su igrali svih 10. To znači da je Monti Vilijams mogao mirno da posloži rotaciju koja je dobro poznata. Uz startnu petorku, tri važna igrača s klupe su rezervni plejmejker Kameron Pejn, još jedan mladić Kameron Džonson koji pokriva obe krilne pozicije i spomenuti Šarić koji od ove sezone ima ulogu rezervnog centra. Tu je još nekoliko igrača-specijalista poput Lengstona Galoveja, Dževona Kartera ili Frenka Kaminskog, koji mogu da odigraju epizode u nekim utakmicama, ali rotacija od osam igrača je ona koja će uvek da odradi najvažniji posao u svim ekipama. Feniks svoju rotaciju ima stvarno lepo posloženu.

Iako je još rano da se prognozira rasplet sezone, Feniks se itekako može da se nada plej-ofu. Ova ekipa ima odličan spoj mladosti i iskustva te dobrog trenera koji ih je odlično uklopio. A najvažnije od svega je da je Sanse stvarno lepo gledati.

Šta se večerašnjih utakmica tiče, na rasporedu ih je 8, a program počinje već u 21 čas po našem vremenu. Za vaše tikete vam predlažemo sledeće parove:

NIKOLA JOKIĆ (broj poena (23,5), tip više, kvota 1,85)

Jokić igra sjajno na početku sezone, na MVP nivou s prosekom od 24,7 poena, 13,5 asistencija i 11,5 skokova po utakmici. Sinoć Denver nije imao težak posao protiv povredama osakaćene Filadelfije pa je Nikola igrao samo 29 minuta. U dve utakmice pre toga je postigao 38 i 35 poena - forma je stvarno odlična i samo neka tako potraje. Denver igra protiv Njujorka koji ove sezone izgleda daleko bolje nego prošlih, a Jokić će se uglavnom boriti protiv mladog Mičela Robinsona. Bez obzira šta je Robinson zanimljiv igrač koji bi mogao da ima dobru karijeru, trenutno je u tom dvoboju sve na strani srpskog košarkaša.

DŽERAMI GRENT (broj poena (20,5), tip više, kvota 1,75)

Bilo je pitanje kako će se Džerami Grent snaći u novoj ulozi koju mu je doneo bogati ugovor u Detroitu. Odgovor je brzo stigao - odlično. Grent je trenutno prvi igrač Pistonsa s prosekom od 24,8 poena, 6,4 skoka, 1,7 asistencija i 1,2 blokadu. U poslednje dve utakmice je postigao po 31 poen, a Pistonsi večeras igraju protiv ekipe Jute koja jeste dobra odbrambena ekipa, ali koja ima najviše problema s brzim krilnim igračima poput Grenta. Verovatno će ga većim delom utakmice čuvati Rojs O'Nil, koji nije loš, ali ni sjajan u odbrani, pa Grent će sigurno pokušati da kazni Jutu svaki put kad na njemu ostane Bojan Bogdanović.

KRIŠĆAN VUD (broj poena (19,5), tip više, kvota 1,85)

Novi centar Hjustona je sigurno jedno od najboljih pojačanja za ovu sezonu. Krišćan Vud se odlično snašao u Roketsima, na proseku je od 23,3 poena, 10,8 skokova, 2 blokade, 1,3 asistencije i jednu ukradenu loptu. U napadu je opasan sa svih pozicija, može sam sebi da kreira šut, a večerašnju marginu je prebacio u svih šest utakmica koje je igrao ove sezone. Činjenica je da su Hjustonu rival Lejkersi, koji igraju dobru odbranu pod košem, ali još nije poznato hoće li u timu biti Entonija Dejvisa koji je propustio nekoliko poslednjih utakmica zbog lakše povrede. Ipak, i protiv njega je Vud sposoban da dođe do 20 poena, posebno jer će Dejvis morati da pomađe i na odbrani protiv Džejmsa Hardena i Džona Vola. Bez Dejvisa nam se čini ovo velikim zicerom.

FRED VANVLIT (broj poena (20,5), tip više, kvota 1,85)

Fred Vanvlit nije dobro ušao u sezonu pa su na svoje došli svi oni koji su smatrali da ima prevelik ugovor od 85.000.000 dolara, koliko je dobio od Raptorsa za sledeće 4 sezone. Od Nove godine Vanvlit izgleda kao da je uhvatio formu - u 4 od 5 poslednjih utakmica ubacio je najmanje 25 poena, a večeras Toronto igra protiv Golden Stejta koji je opasan u napadu, ali i jako loš u odbrani. Voriorsi su šesta najgora ekipa NBA lige po broju primljenih koševa.

NBA

Nedelja

21.00: (3,70) Detroit (14,0) Juta (1,35)

22.00: (1,17) LA Klipers (20,0) Čikago (5,50)

23.55: (1,30) Bruklin (15,0) Oklahoma (4,00)

23.55: (3,35) Njujork (14,0) Denver (1,40)

Ponedeljak

01.00: (2,50) Hjuston (13,0) LA Lejkers (1,65)

02.00: (2,50) Minesota (13,0) San Antonio (1,65)

02.30: (2,50) Golden Stejt (13,0) Toronto (1,65)

*** kvote su podložne promenama