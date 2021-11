NBA PREDLOZZI: Majami čisti Denver, tip je Pol Džordž

Jedna četvrtina NBA sezone je odigrana, a iako je još uvek dosta rano za velike prognoze, ipak pogled svakog dana leti prema tablici i prognozi ko bi mogao da ostane na ovoj poziciji do kraja, ko će pasti, a ko bi mogao uzletiti. Jedno je sigurno - Istok bi ove godine mogao da bude dosta zanimljiviji od Zapada na kojem se izgleda već zna kojih će 10 ekipa ući barem u plaj-in turnir. Na Istoku sve izgleda puno otvorenije, samo su Orlando i Ditroit ekipe koje nemaju ambicija, a svi ostali su u velikij borbi.

Borba se nastavlja i danas. Na rasporedu je novih 9 NBA utakmica, a mi vam donosimo nekoliko naših predloga za vaše tikete.

MAJAMI HIT - DENVER NAGETS (hendikep pobeda (-7,5), tip 1, kvota 1,85)

Imali smo dobar razlog da čekamo ovaj dvoboj, ali na kraju od tog razloga nema ništa. Naime, još nam je svima u sećanju okršaj Nikole Jokića i Markifa Morisa na prošlom meču između Majamija i Denvera, ali i sve ono šta se događalo nakon te utakmice. Pretilo se s obe strane, uključena su bila i braća i jednog i drugog košarkaša i baš nas je zanimalo šta bi se događalo na parketu u sledećem dvoboju.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ali, na žalost, i Jokić i Markif su povređeni - doduše, još uvek je moguće da će srpski košarkaš da igra u ovoj utakmici, ali mislimo da će ga trener Majkl Malon još ostaviti na klupi. Moris sigurno neće da igra. A kad je već tako, onda ćemo se mi opkladiti na pobedu Majamija i to nešto ubedljiviju. Naime, Denver stvarno ima velikih problema s povredama i nikako ne izgleda dobro. Znamo već da nema ni Džamala Marija, pomenuli smo da je i Jokić van stroja, a ne igraju ni Majkl Porter te Pi-Džej Dozijer. Sve se to oseti na rezultatima Denvera koji imaju šest poraza zaredom i trenutno su na 10. mestu Zapadne konferencije s učinkom 9-10. I Majami ima problema s povredama, ali ipak im nisu povređena tri najvažnija igrača. Džimi Batler i Tajler Hiro imaju neke lakše povrede, ali Batler će verovatno da igra dok se još ne zna za Hiroa. No, i bez njih Majami ima odličnu ekipu i jako dobar sistem igre koji će naterati Nagetse da još jednom potpišu kapitulaciju.

MINESOTA TIMBERVLUVS - INDIJANA PEJSERS (klađenje na meč, tip 1, kvota 1,65)

Minesota poslednjihnekoliko sedmica izgleda stvarno jako dobro. Karl-Entoni Tauns, Entoni Edvards i Di Anđelo Rasel su pronašli način da zajedno igraju dobro, a zbog toga su u zadnjih deset utakmica i pobedili čak sedam puta. Zahvaljujući tome Vukovi su trenutno na 8. mestu Zapada sa učinkom 10-10 i lako je moguće da će ove sezone uhvatiti barem plej-in turnir, ako već ne i plejof. Šta se Indijane tiče, oni ii ove sezone imaju problema s povredama i to je razlog lošijim igrama nego što smo to očekivali. Pejsersi su na učinku 9-13, a iako su sada svi zdravi osim Ti-Džej Vorone, ipak nekako verujemo da će mlada ekipa Minesote da nastavi s dobrim igrama.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

DEJRIUS GARLAND (broj poena (18,5), tip više, kvota 1,85)

Klivlend Kavalirsi su odlično ušli u novu sezonu, ali su onda doživeli veliki udarac kada je, na utakmici protiv Nju Jorka, Kolin Sekston zadobio povredu zbog koje neće više nastupati do kraja ove sezone. Ta povreda u kombinaciji s nešto težim rasporedom donela je Klivlendu niz od pet poraza, ali i dalje oni s učinkom 10-10 drže mesto koje vodi u plej-in turnir. Međutim, ako misle da to mesto i zadrže, onda će morati da pobede u utakmicama poput ove koje igraju večeras - protiv slabog Orlanda. A da bi došli do pobede biće im potrebna dobra partija Dejriusa Garlanda koji je, nakon povrede Sekstona, počeo da preuzima još više odgovornosti u svoje ruke. U zadnjih pet utakmica je na proseku od 23,6 poena po utakmici, a još je važnija brojka od 23 šuta po utakmici koliko ih je Garland uzimao u tom periodu. To znači da i slabim procentom šuta može da prebaci večerašnju marginu, a s obzirom da Orlando nema neke previše dobre odbrambene igrače na bekovima, ovo se čini kao lijepa opklada.

POL DŽORDŽ (broj poena (25,5), tip više, kvota 1,85)

25,9 poena, 7,5 skokova, 5,2 asistencije i 1,8 ukradena lopta po utakmici. To je prosek kojeg Pol Džordž ima od početka sezone i on se odlično snašao u ulozi prvog čoveka Klipersa kada je Kavaj Leonard povređen i neće ga dugo biti na parketu. Opklada na 'više' poena Džordža je uvek dobar izbor jer on stvarno ima kompletnu slobodu u ekipi iz Los Anđelesa, a opasan je sa svih delova parketa. Da je u dobroj formi pokazuje i podatak da je od četiri zadnje utakmice u tri puta prebacio večerašnju marginu, a s obzirom da Klipersi večeras igraju protiv Nju Orlinsa, ekipe koja baš i nije najpoznatija po igri u odbrani, onda je to dodatni razlog da Džordža stavite na svoj tiket.

Piše: Emir Fulurija