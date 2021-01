Dan Martina Lutera Kinga je verovatno najvažniji praznik za sve ljubitelje NBA lige. Naime, svakog trećeg ponedeljka u januaru se u Americi obeležava sećanje na ovog velikog borca za ljudska prava, a već tradicionalno se tog dana NBA utakmice igraju u ranijim, evropskim terminima. Tako je i danas - na rasporedu je devet utakmica, a njih čak pet počinje pre ponoći po srednjoevropskom vremenu.

Celi program počinje već u 18 sati utakmicom između Njujorka i Orlanda, slede Atlanta i Minesota u 20.30, pa Majami i Detroit, te Portland i San Antonio od 21.00 i tako dalje... Bez obzira na probleme koje NBA liga sa izostancima igrača zbog virusa korona, sigurni smo da će danas ljubitelji NBA lige uživati u odličnoj košarci, a za one koji će na svojim tiketima staviti NBA parove imamo nekoliko saveta vezanih uz današnje utakmice.

LAURI MARKANEN (broj poena (16,5), tip više, kvota 1,80)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Čikago Bulsi ove sezone izgledaju dosta dobro bez obzira na to da imaju skor 5-8. Jednostavno, imali su previše poraza u utakmicama koje su mogli da pobede, ali jasno je vidljivo da je novi trener Bili Donovan dosta popravio ekipu u odnosu na ono šta smo gledali dok je trener Čikaga bio Džim Bojlen. Jedan od igrača koji ove godine izgleda bolje je Lauri Markanen. Finac je prošle sezone doživeo veliki pad, a ove se vratio na ono šta je pružao u prve dve sezone NBA karijere. Trenutno je na proseku od 19 poen i 7,2 skoka uz odličnih 48,1% šuta te 41% za tri. Imao je Markanen pauzu zbog virusa korona, ali se nakon toga vratio u dobrom ritmu - u prvoj utakmici je ubacio 16 poena, a sinoć je, u pobedi Čikaga nad Dalasom, imao odličnih 29 poena i 10 skokova. Bulsi večeras igraju protiv Hjustona, a Markanen bi u toj utakmici mogao imati jako puno prostora. Roketsi ne igraju više "smol-bol" kao prethodnih godina, ali na poziciji četvorke nemaju igrača koji bi visinom mogao da čuva Markanena. Finac bi sve to mogao koristiti, a dodatni razlog za ovu opkladu je činjenica da Kobi Vajt i Zek Lavin, dva beka Bulsa, igraju jako dobar pik'n'rol sa Markanenom.

DŽERAMI GRENT (broj poena (22,5), tip više, kvota 1,85)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Već smo pričali o tome da je Džerami Grent sjajno odgovorio na pitanja kako će se snaći u novoj ulozi od kada je iz Denvera otišao u Detroit. Grent sada ima mnogo veću odgovornost, ali i mnogo veći broj šuteva, a on je na taj izazov odgovorio na pravi način. U sezoni je na proseku od 24,8 porna, 6,2 skoka i 2,2 asistencije, a u celoj sezoni je samo jednom postigao manje od 22 poena s tim da je to bilo u prvoj utakmici. Detroit večeras igra protiv Majamija, drugu međusobnu utakmicu u tri dana, a spomenimo kako je Grent pre dve večeri Hitu ubacio 24 poena. Što se nas tiče, to isto može da ponovi i večeras.

KARMELO ENTONI (broj poena (15,5), tip manje, kvota 1,85)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Portland večeras igra bez povređenih Si Džej Mekoluma i Jusufa Nurkića pa će Demijan Lilard morati da dobije veću pomoć ostalih saigrača ako Blejzersi žele do pobede protiv San Antonio Sparsa. Nekako se logičnim čini da ta pomoć doći od Entonija, ali mi mislimo da se to neće dogoditi. Jednostavno, Entoni ima solidnu sezonu (12 poena prosečno za 24,8 minuta po utakmici), ali nije to više onaj "ubica" protivničkih koševa. Ove sezone je večerašnju marginu prebacio samo dva puta u 12 utakmica, a njegova minutaža kaže da je i ranije bio dosta vremena na parketu. Kako je i Gregu Popoviću jasno da će Portland imati problema u napadu, očekujemo da će San Antonio u odbrani dosta da pazi na Karmela. Biće on aktivan i verovatno dobar, ali ova margina nam ipak izgleda bolje za opkladu "manje".

MALIK BIZLI (broj poena (20,5), tip više, kvota 1,85)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Teško je gledati ekipu Minesote jer ona stvarno nije dobro posložena pa nikoga ne može da čudi da su na skoru 3-8 i poslednjem mestu Zapadne konferencije. No, ako na nešto u vezi Vukova treba da se pazi, to je igra Malika Bizlija. On je prošle godine došao iz Denvera pa između dve sezone potpisao novi ugovor s Minesotom koji je i te kako opravdao. Trenutno je na proseku od 20,2 poena, 4,7 skokova i dve asistencije po utakmici, ali forma u poslednje tri utakmice je još bolja. U dve utakmice je San Antoniju ubacio 29 i 24 poena, Memfisu je dodao 28, a večeras bi mu se moglo otvoriti i protiv Atlante, pogotovo jer Hoksima nedostaju odbrambeni igrači baš na poziciji bekova.