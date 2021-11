NBA PREDLOZZI: Vestbruk i Furnije u "plusu"

Večeras se u NBA ligi igra pet utakmica, a sigurno je najzanimljivija ona između Finiksa i Golden Stejta, trenutno dve najbolje ekipe u celoj ligi. No, o toj utakmici pišemo nešto niže, a pre nego se potpuno posvetimo savetima za vaše tikete, želeli bi spomenuti kako će se večerašnji gradski derbi između Bruklina i Nju Jorka igrati bez Blejka Grifina i Kembe Vokera. Naime, oba igrača su potpuno ispala iz rotacija svojih ekipa - treneri Tim Tibodo i Stiv Neš su odlučili da u nastavku sezone neće da računaju na njih. A pre samo par sezona sve bi NBA ekipe želele da imaju ove igrače...

FINIKS SANS - GOLDEN STEJT VORIORS (broj poena na meču (222,5), tip manje, kvota 1,85)

Finiks je trenutno druga ekipa lige s omerom 17-3 i strašnim nizom od 16 uzastopnih pobeda. Ispred njih je samo Golden Stejt koji ima omer 18-2 i sedam pobeda u nizu. Ove dve rečenice su definitivno dovoljne da ovaj meč proglasimo najuzbudljivijim u dosadašnjem delu sezone, a kada je već tako, onda bi ga bilo dobro staviti i na tiket, da malo 'začinimo' stvari. Pobedu bilo koje od ekipa se ne usuđujemo prognozirati, a nekako nam se ipak čini da bi utakmica mogla otići u 'manje' poena. Obe ekipe imaju strašne napadače u svojim redovima i zbog toga možda ispod radara prolazi činjenica da su i Sansi i Voriorsi odlične odbrambene ekipe. Golden Stejt je po tome najbolji u celoj NBA ligi i prosečno prima 100,4 poena po utakmici dok je Finiks na osmom mestu s primljenih 105 poena po utakmici. S obzirom da će oči svih košarkaških zaljubljenika biti usmereni prema ovom meču, verujemo da će svi igrači želeti da daju sve od sebe, a bez obzira na fantastičan napad, ovaj put verujemo u odbrane.

RASEL VETBRUK (broj poena (20,5), tip više, kvota 1,85)

Definitivno bi se moglo reći da su Lejkersi pogrešili kada su napravili trejd s Vošingtonom za Rasela Vestbruka. Ovaj plejmejker se nije najbolje snašao u ekipi s Lebronom Džejmsom i Entonijem Dejvisom, a i to je jedan od razloga što je ekipa iz Los Anđelesa trenutno na učinku od 11-11. No, Vestbruk ostvaruje dobre brojke, a posebno je učinkovit u poslednje vreme. U zadnjih pet utakmica on je na proseku od 26,2 poena po utakmici, a vrlo verovatno će i večeras da prebaci marginu jer Lejkersi igraju protiv Sakramenta koji nije ekipa koja je poznata po odbrani. Napadaće igrači Kingsa Vestbruka, postizati dosta poena 'preko njega', ali smo sigurni da će on i njima vratiti na isti način.

FRED VANVLIT (broj poena (18,5), tip više, kvota 1,85)

Toronto večeras igra protiv Memfisa, a s obzirom da Reptorsi i dalje drže nadu da će se plasirati barem u plej-in, sigurni smo da žele da pobede u ovoj utakmici u kojoj će Grizliji igratu bez povređenog Dža Moranta. A ako jedina kanadska ekipa želi da dođe do pobede, onda joj treba odličan učinak Freda VanVlita koji je ove sezone na proseku od 20,1 poena, 6,5 asistencija i 5 skokova po utakmici. On je taj prosek dodatno podigao u poslednje vreme u kojima je ubacivao 25,3 poena po utakmici i to sa sjajnim prosecima od 53% šuta te 44,4% za tricu s time da je pucao prosečno 9 trica po utakmici. Sve u svemu, VanVlit je spreman da prebaci večerašnju marginu, nadamo se da hoće.

IVAN FURNIJE (broj poena (13,5), tip više, kvota 1,85)

Ivan Furnije je imao odlične brojke dok je ograo u Orlandu, ali one su pale čim je prešao u Boston pa zatim u Nju Jork. Ove je sezone francuski košarkaš na proseku od 13,1 poena i to nije nešto za pohvaliti se, ali je Furnije ušao u nešto bolji ritam u zadnje vreme. U poslednje tri utakmice je na proseku od 19 poena, a taj bi učinak mogao i zadržati u sledećem periodu jer je Nju Jork odlučio izbaciti Kembu Vokera iz postave pa će Furnije imati više prostora za svoje šuteve. Uostalom, u poslednje tri utakmice imao je prosek od 14 šuteva šta je puno više nego je to bio slučaj u prethodnom razdoblju kada je u osam utakmica samo jednom imao 10 ili više šuteva. Očigledno on nije mogao najbolje funkcionisati s Vokerom, a večeras bi mogao da dođe do svojih poena i zbog činjenice da Niksi igraju protiv Bruklina koji jeste sjajna napadačka ekipa, ali nije toliko angažirana u fazi odbrane.

PIŠE: Emir Fulurija