Od 2004. godine u NBA ligi se takmiči 30 timova. To bi uskoro moglo da se promeni. Iako posle izjava Adama Silvera da se razmšlja o ekspanziji zvaničnici lige uporno demantuju da će do toga doći, mediji u Sjedinjenim Američkim Državama tvrde da je proširenje neophodno, kako bi se pre svega rešili problemi finansijske prirode, koji more ligu i njene članove zbog pandemije virusa korona. Sijetl je prvi grad koji bi mogao da dobije novu franšizu, dok se spekuliše da bi NBA tim mogao da nastane i u Las Vegasu.

Među onima koji veruju da bi još dva tima mogla da se priključe najkvalitetnijem košarkaškom karavanu na planeti je i novinar Sportsneta Majkl Grejndž.

"Mnogi veruju da će se NBA liga proširiti po prvi put od kako je 2004. timove zaokružena na 30 timova, kako bi se nadoknadili gubici koji su nastali zbog pandemije. Povratak Sijetla je kao deo tog procesa gotovo izvestan, posebno sada kada su rešeni problemi sa dvoranom, koji su doveli do odlaska Supersoniksa u Oklahoma Siti 2008. godine".

Koncept je prilično jasan. Trenutni vlasnici bi pristali da podele buduće prihode sa drugim timovima u zamenu za momentalnu finansijsku injekciju. Tako nešto je sve primamljivije zbog gubitaka koji su prouzrokovani pandemijom virusa korona.

Sijetl je logičan izbor, a dok je pitanje drugog grada još uvek otvoreno, Las Vegas se najčešće spominje.

Proširenje još uvek nije izvesno, ali u ovom trenutku sve veći broj ljudi priča o tome kada, a ne da li će se dogoditi, prenosi En-Bi-Si Sports.