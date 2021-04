Nije još puno ostalo do kraja NBA lige. Za tačno tri sedmice će se završiti regularni deo takmičenja, a onda će da usledi ludi plej-in turnir i plej-of. Deo stvari polako dolazi na svoje mesto, ali ima još uvek puno stvari pod znakom pitanja. Biće zanimljivo gledati kako će se sve rasplesti, ali i to hoće li proći sva četiri para na našem današnjem NBA tiketu.

NJUJORK NIKS - FINIKS SANS (zbir poena na meču (215,5), tip manje, kvota 1,85)

Da vam je neko rekao pre početka NBA sezone da će Njujork i Finiks biti među najboljim ekipama u ligi, verovatno biste ga najblaže rečeno smatrali čudnim i pomislili da mu poimanje stvarnosti i osećaj za realnost nisu jača strana. Ajde, dobro, Sansi su dobro izgledali u 'balonu' u Orlandu i nakon toga su doveli Krisa Pola, pa za njih i nije toliko iznenađenje, ali Niksi? Svi znamo kako je tužno biti navijač Njujorka poslednjih godina i šta su sve i koga oni morali da gledaju u svojoj ekipi, ali ove godine stvari su se promenile. Tim Tibodo je složio odličnu ekipu, uprava nije trošila pare na pojačanja, a realnost je takva da se oni trenutno nalaze na četvrtom mestu Istoka i nadaju se domaćem terenu u prvoj rundi plej-ofa. S druge strane, o Finiksu smo već pisali i prosto je neverovatno koliko je dolazak Krisa Pola od njih napravio odličnu ekipu, a oni se nadaju da će do kraja regularnog dela sezone uspeti da se odbrane od Klipersa i da preskoče Jutu, pa da u plej-of uđu s prve pozicije na Zapadu. Iz svega ovoga je jasno da će njihov međusobni meč biti i te kako zanimljiv, a mi se ne usuđujemo da prognoziramo ko će u njemu pobediti, ali bi opcija 'manje' poena bi i te kako mogla da prođe. Naime, Njujork igra najbolju odbranu u celoj NBA ligi i prima samo 104,7 poena po utakmici dok je Finiks na šestom mestu s primljenih 108,4 poena po utakmici. Iako oba tima imaju dosta igrača koji mogu napraviti svašta u napadu, ipak nam se čini da će noćas pobednika odlučiti odbrana, pa zato i tipujemo da neće biti previše poena.

BOGDAN BOGDANOVIĆ (broj poena (21,5), tip više, kvota 1,85)

Možda smo malo dosadni s hvaljenjem Bogdana Bogdanovića i Atlanta Hoksa, ali ne možemo da prestanemo. Jastrebovi su u aprilu pobedili u 11 mečeva i izgubili samo dva, a možda i najvažniji igrač u tom razdoblju bio upravo srpski košarkaš. On je u ovom mesecu na proseku od 22,3 poena, 4,4 skoka i 4,3 asistencije uz neverovatnih 50 odsto šuta i isto toliko za tri poena. Bogdan izgleda nezaustavljivo, sinoć je protiv Milvokija postigao 32 poena, a večerašnju marginu je prebacio na osam utakmica u aprilu. Atlanta noćas igra protiv Ditroita, ekipe koja je na zadnjem mestu Istočne konferencije. Očekujemo sigurnu pobedu Jastrebova, ali i Bogdanov odlazak u 'plus'.

TEO MALEDON (broj poena (13,5), tip manje, kvota 1,85)

Nakon povrede Šeja Gildžes-Aleksandera, Teo Maledon je postao prvi plejmejker ekipe Oklahome. Mladi Francuz je tako dobio pravu priliku da pokaže šta zna, a u nekoliko utakmica je zaista pokazao da za njega ima mesta u NBA ligi. Ipak, teško je komentarisati bila šta ozbiljno kada se priča o Tanderu jer je to ekipa koja je izgubila zadnjih 13 utakmica i jedini smisao njihove sezone je da on od ponekog mladog igrača dobije nešto za budućnost. Sadašnjost nije važna. No, vratimo se mi Maledonu. On je u aprilu na proseku od 13,6 poena uz 3,8 asistencija i 3,7 skokova, ali treba istaknuti da njegova napadačka igra nije stabilna. Osim eksplozije protiv Finiksa, kada je postigao 33 poena, ali protiv ekipa koje igrajuj ozbiljniju odbranu nije prebacio večerašnju marginu. Vašingtonu je postigao 20 i 14 poena, Klivlendu 14, Ditroitu 14, a Šarloti 25. Protiv svake 'ozbiljnije' ekipe on je ostao ispod 10 poena, a s obzirom na to da Oklahoma noćas igra protiv Filadelfije, tima koji igra jednu od najboljih odbrana u NBA ligi, onda će teško Maledon da danas ide u 'plus'.

BEM ADEBAJO (broj poena (19,5), tip više, kvota 1,85)

Čikago Bulsi cele sezone imaju problema s branjenjem reketa, a ništa se nije promenilo dolaskom Nikole Vučevića. Problemi su se nastavili, u nekim utakmicama su izgledali i veći nego na početku sezone, a sve to pišemo jer Majami noćas opet igra protiv Bulsa. Pre dva dana je Hit pobedio Čikago, a Bem Adebajo je iskoristio sve slabosti Čikagove odbrane u reketu i postigao 20 poena uz 10 asistencija i šest skokova. Sve to je napravio da trener Erik Spolstra nije 'pozivao' previše akcija za njega, a s obzirom na to da je svima jasno da su Bulsi poprilično ranjivi pod obručem, očekujemo da danas Adebajo ima još više prilika i da zada nove problema za Vučevića i ostale centre Čikaga.

PIŠE: Emir Fulurija