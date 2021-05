Danas je na programu sedam NBA utakmica, a opet imamo jedan veliki derbi. U borbi za sami vrh Istoka igraju Milvoki i Bruklin, a to će biti repriza utakmice od nedelje u kojoj su Baksi slavili. Ima tu još nekoliko zanimljivih utakmica, a mi vam opet donosimo nekoliko saveta za klađenje.

STEF KARI (broj poena (36,5), tip više, kvota 1,85)

Gledate li šta radi Stefen Kari ove sezone, posebno u poslednjih mesec dana? Ovih 37,3 poena, koliko je prosečno postizao u aprilu, s ludih 6,4 pogođenih trojki po utakmici i činjenici da je doneo veliki broj pobeda Golden Stejtu zbog kojih su oni sigurno u plej-inu bacilo ga je u ozbiljne razgovore oko MVP titule. Međutim, Kari tu ipak ima jedan problem, a on se zove Nikola Jokić. No, što se šuterskih predstava tiče, Kari je ove sezone dokazao da je 'prešao igricu', odnosno da može praktično sve na parketu i to s prilično lošom ekipom. Kad je već tako, onda nema razloga ne kladiti se da će i Nju Orleansu postići 'više' poena. Uostalom, protiv njih je igrao i prošlu utakmicu i dao im 42 poena. Pelikansi nisu poznati kao najbolji odbrambeni tim na svetu, a to je nešto šta Kari i te kako zna da kazni.

KEVIN DURANT (broj poena (30,5), tip više, kvota 1,85)

Ako je Stefen Kari 'prešao igricu', onda se nešto slično može reći i za Kevina Duranta. On se ove sezone vratio nakon teške povrede zbog koje je propustio celu prošlu sezonu, a praktično od prve sekunde je pokazao da se radi o onom starom Durantu, ubici protivničkih odbrana i koševa. Njegove šuterske brojke još su se popravile - nikada u karijeri nije imao 54,8% šuta, koliko ga ima ove sezone, a posebno je dramatično porastao njegov procenat šuta za tri. U najboljoj sezoni u karijeri je trojke pogađao s 42,2% preciznosti, a sada je na neverovatnih 47,8%. Durant igra tako da izgleda kao da se ne umara, a jedini problem za njega je taj šta ga muče sitne povrede. Nakon poslednje je odigrao četiri utakmice, a u tri je postigao 33 i više poena. Pre dva dana je već igrao protiv Milvokija i ubacio mu 42 poena, a verujemo da će i danas imati svoju veče jer je jasno da će Baksi protiv njega igrati s Krisom Midltonom u odbrani. Koliko god Midlton bio dobar igrač, toliko Duranta ne može da zaustavi.

DEANDRE EJTON (broj poena (13,5), tip manje, kvota 1,85)

Neverovatno je kako se Deandre Ejton navikao na ulogu koju od njega traži trener Monti Vilijams i saigrači iz trenutno najbolje ekipe u NBA ligi. Finiksu je jako vžno da Ejton igra odlično u odbrani, a u napadu se od njega ne očekuje mnogo. Njemu se to sviđa šta je prilično čudno u današnje doba od strane igrača koji je bio prvi pik na onom čuvanom, Dončićevom draftu. Zapravo, Ejton naglašava da mu je važno da u odbrani bude važan deo svoje ekipe, a da mu je od vlastitih brojki daleko važnije da vidi pobede ekipe. I stvarno je tako - nijednom u celoj sezoni iz redova Sansa nije došla bilo kakva vest da je Ejton nezadovoljan bilo čime iako mu je prosek tek 14,6 poena uz 10,7 skokova. U poslednje vreme napadački učinak mu je još gori. U poslednjih devet utakmica samo je dva puta postigao više od 11 poena, a čak je četiri puta ostao jednocifren. U celom tom nizu samo je dva puta imao više od devet šuteva na utakmici, a kada je već tako, onda nije ni čudno da postiže manje koševa. No, Sansi su u tom razdoblju upisali šest pobeda i tri poraza i prestigli Jutu na prvom mestu NBA lige. A kad je tako, onda neka se to nastavi i večeras - Ejton neka postigne malo, a Finiks, šta se nas tiče, može i pobediti Klivlend. Taj par nemamo na tiketu.

BEM ADEBAJO (broj poena (18,5), tip više, kvota 1,85)

Imao je ove sezone problema s povredama, ali Bem Adebajo je nakon svega nastavio tamo gde je stao u plej-ofu prošle sezone - reč je o jednom od najboljih centara lige koji igra odlično na obe strane parketa. U odbrani je toliko dobar da je u užoj konkurenciji za najboljeg odbrambenog igrača godine, a u napadu je na odličnih 19,1 poena, 9,1 skokova i 5,3 asistencije po utakmici. Adebajo je igrač kakvog svaka ekipa želi da ima, a Majami ima to zadovoljstvo da ga poseduje u svojim redovima. Ovaj 23-godišnjak u poslednje vreme igra u odličnoj formi - od poslednjih osam utakmica u njih šest je postigao najmanje 20 poena, a sve to prate odlični procenti šuta koji su se samo jednom u tih osam utakmica spustili ispod 50%. Adebajo bi večeras mogao da ima dobru napadačku veče jer Majami igra protiv Dalasa, ekipe koja nema previše odbrambeno fokusiranih centara.