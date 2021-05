"Ko god da je izmislio ovo sr*** mora da dobije otkaz".

Tim je rečima Lebron Džejms sinoć komentirao plej-in turnir, novost koju je NBA uvela prošle godine u 'balonu', ali i zadržala za ovu sezonu. Jednostavno, Lebron i društvo iz Los Anđeles Lejkersa došli su u situaciju da mogu da padnu na sedmo mesto šta znači da nema direktnog plej-ofa nego bi morali da igraju razigravanje s osmom ekipom na Zapadu, a ako to izgube onda s pobednikom meča između devete i desete ekipe. I sad zamislite da se s druge strane nađu Golden Stejt i Stef Kari. Koliko god da imate jaku ekipu, jeste li sigurni da u jednoj utakmici možete da pobedite Karija?

Uglavnom, Lejkersi, Dalas i Portland su trenutno na istom skoru, 36-18. Raspored je takav da se čini kako Luka Dončić i Mavsi imaju najlakši posao, a u petak se igra neverovatno važan meč između Portlanda i Lejkersa. Tim iz Los Anđelesa jako važnu utakmicu igra i večeras protiv Denvera. Mi smo tu utakmicu preskočili u našem vodiču za klađenje, ali imamo neke druge zanimljive parove...

TREJ JANG (broj poena (25,5), tip više, kvota 1,85)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Užitak je gledati kako Trej Jang igra košarku. Uz neverovatan šut, ovaj 22-godišnji košarkaš ima sjajan dribling i odličan pregled igre pa se s razlogom već sada stavlja među najbolje bekove NBA lige. Ove sezone su mu šuterske brojke malo pale u odnosu na prošlu sezonu - postiže 25,5 poena po utakmici, a lani je bio na 29,6 - ali to je ipak razlog činjenice da Jang ove sezone oko sebe ima bolju ekipu pa ne mora sve da rešava sam. Kad se pogledaju procenti šuta, oni su praktično isti kao prošle sezone, a razlika je jedino ta šta ove uzima tri šuta manje po utakmici. Međutim, kad treba da povuče, onda je Jang tu da povuče. U prethodne dve utakmice, nakon što se vratio iz lakše povrede, Jang je ubacio 32 i 33 poena, a s obzirom da Atlanta ima problema s povredama očekujemo da i večeras protiv Portlanda on uzme više šuteva nego inače. Uostalom, meč protiv Blejzersa je uvek sjajna prilika za sve bekove da se dokažu u direktnom obračunu s Demijanom Lilardom i Si Džej Mekolumom. Obe ekipe vole da igraju na koš više pa se može da očekuje da će i glavni igrači postići više od granice.

DERIK ROUZ (broj poena (17,5), tip više, kvota 1,85)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Džulijus Rendl je zasluženo bio na Ol-Star meču i verovatno će da bude proglađen za igrača koji je najviše napredovao u odnosu na prošlu sezonu. Tim Tibodo je veliki favorit za titulu najboljeg trenera godine jer je stvarno čudo šta je napravio s Njujork Niksima ove sezone. No, uz njih dvojicu, kada se priča o Niksima treba da se spomenu Ar Džej Beret i Derik Rouz. Ovaj drugi je sa 32 godine definitivno prihvatio ulogu šestog igrača i niti jednim svojim potezom ne pokazuje da je nekad s razlogom bio MVP lige. Naprotiv, Rouz igra izuzetno pametno, koristi sve svoje prednosti i odlično diriguje drugom postavom Niksa, ali i igra dosta minuta s glavnim igračima. Sve to radi s odličnim brojkama. Pre nekoliko dana je imao slabu utakmicu protiv "svojih" Bulsa, ali kada bi nju izbacili u ostalih šest poslednjih dvoboja svaki put je prebacio večerašnju marginu. U tim utakmicama je na proseku od 20,8 poena, a najvažnija je stvar da u niti jednoj utakmici njegov procenat šuta nije bio ispod 52,9%. Rouz je, jednostavno, u odličnoj formi, Niksi se žestoko bore da bi uspeli da završe na četvrtom mestu Istoka, a u susretu protiv Memfisa Rouz bi mogao da nastavi sa svojim odličnim igrama.

DVEJN BEJKON (broj poena (14,5), tip više, kvota 1,85)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Meč između Detroita i Orlanda, dve ekipe koje već neko vreme ne zanimaju nikakve pobede nego samo čekaju kraj sezone, mogla bi da bude dobra prilika za nekog igrača da "eskplodira". Mi tipujemo da bi to mogao da bude Dvejn Bejkon, igrač koji je u Orlando stigao iz Šarlota, a koji pokazuje da bi za njega moglo da ima mesta i u ozbiljnijem timu nego šta je to sada Medžik. Međutim, najveći problem za Bejkona je činjenica da on ne može da uhvati pravu formu, igra dosta promenjivo i na tome svakako mora da radi. Međutim, u poslednje vreme igra malo stabilnije - od prethodnih devet utakmica u samo dve nije bio dvocifren, a od poslednjih pet u tri je prebacio večerašnju granicu. Bejkon ima dosta šuteva, u minulih šest utakmica svaki put je pucao barem 11 puta, a ako večeras bude imao barem solidan procenat šuta, granica bi morala da "padne".

DŽORDAN KLARKSON (broj poena (19,5), tip manje, kvota 1,95)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

S obzirom da Juta Džez i dalje igra bez Donovana Mičela i Majka Konlija, možda je malo čudno da igramo na"manje" na beka koji može sam sebi da stvori dovoljno prilika za šut i tako barem malo nadoknadi učinak Mičela i Konlija. Međutim, Džordan Klarkson, koji je najveći favorit za titulu najboljeg šestog igrača lige, u poslednje vreme nije baš u najboljoj formi. Mogli bismo da napišemo i neke malo teže reči s obzirom da je u prethodnih šest utakmica čak puta puta imao šut manji od 40%. Da stvar bude gora, imao je utakmice i od 20% i 25%, a to nije nešto na čemu bismo bazirali naš tiket. Džezeri igraju važnu utakmicu protiv San Antonija, Klarkson bi mogao da bude solidan, ali nekako mislimo da će Juta pobedu morati da traži negde drugo.