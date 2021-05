Večeras bi moglo biti jako zanimljivo na NBA parketima. Igra se 10 utakmica, a puno je timova koji mogu puno da dobiju, ali i da izgube u ovim utakmicama. Los Anđeles Lejkersi bi mogli da padnu na sedmo mesto i plej-in turnir, a San Antonio bi mogao da osigura deseto mesto koje vodi u isti taj turnir. Juta i Denver igraju za vrh Zapada, a Majami i Boston žele da pobede Minesotu i Čikago da bi ostali među šest ekipa na Istoku...

PORTLAND TREJL BLEJZERS - LOS ANĐELES LEJKERS (klađenje na meč, tip 1, kvota 1,40)

Hoće li stvarno Los Anđeles Lejkersi u plej-in turnir? Pa, izgleda da bi mogli. Trenutno su prošlogodišnji šampioni na šestom mestu Zapada na omeru 37-29, koliko ima i sedmi Portland dok je Dalas na 38-28. Večeras je utakmica jako važna jer je dosadašnji omer ove dve ekipe u sezoni 1-1 pa će onaj ko večeras pobedi imati prednost ako na kraju oba tima budu imala isti omer. Lejkersi uz to imaju i lošiji međusobni omer protiv Dalasa i ne nalaze se u dobroj situaciji, a stvar je još gora kada se zna da večeras zbog povreda neće igrati LeBron Džejms i Denis Šreder, dok je i Entoni Dejvis pod znakom pitanja. Kod Blejzersa je neizvestan Norman Pauel, ali on ni blizu nije toliko važan kao ova trojica. Dejmian Lilard, Si-Džej MekKalum i ekipa moraju da iskoriste ovu priliku i upišu pobedu.

SAKRAMENTO KINGS - SAN ANTONIO SPARS (klađenje na meč, tip 2, kvota 1,65)

Teoretski je ovo dvoboj ekipa koje se međusobno bore za nastup na plej-in turniru, ali u praksi bi trebalo da San Antonio upiše sigurnu pobedu. Prvo da rešimo poredak na Zapadu - Sparsi su na desetom, poslednjem mestu koje vodi u plej-in i imaju omer 31-34. Odmah iza njih je Nju Orlins s omerom 30-36, a onda dolazi Sakramento s 29-37. Rekao bi čovek da je ovo zadnji voz za Kingse kojeg ne smiju da propuste, ali sada dolazimo do jako važne stvari: Sakramento ima velikih problema s povredama i večeras za njih neće igrati Deron Foks, Harison Barns i Tajris Halibarton, odnosno tri od četiri najvažnija igrača. Ekipa Grega Popovića, s druge strane, nema nikakvih problema s povredama i dolazi u Sakramento po pobedu koja bi ih odvojila od Kingsa, ali i osigurala prednost nad Pelikansima.

NIKOLA JOKIĆ (broj poena (26,5), tip više, kvota 1,85)

35. 47. 30. 22. 31. 29. 15. 28. 29. 30. 30. 28. Ovaj niz predstavlja broj poena koje je Nikola Jokić postigao u dvobojima protiv Juta Džeza u zadnje dve sezone, a iz njih se jasno može pročitati da se srpski reprezentativac uvek jako 'napali' kada igra protiv tima iz Solt Lejk Sitija. Je li to zbog Rudija Gobera, odbrambenog specijalca koji ga očigledno ne može zaustaviti ili je to zbog rivaliteta kojeg Denver i Juta istorijski imaju, nije ni važno. Jedino je bitno da Jokić uvek isporuči kada je na redu ovaj dvoboj. Večeras će uz privatno zadovoljstvo imati dodatni motiv jer je Denver u velikoj borbi s Klipersima za treće mesto na Zapadu, a bilo bi slatko i maknuti Jutu s prvog mesta lige. Uglavnom, trener Džeza Kvin Snajder sigurno će probati da smisli neki novi način da proba da zaustavi Jokića. Jednom je probao tako šta je 'maknuo' Gobera od njega, ali Jokić je to iskoristio i 'uništio' Jutu. Baš nas zanima kako će to da večeras napravi.

BOJAN BOGDANOVIĆ (broj poena (21,5), tip više, kvota 1,85)

Ako je Jokić s jedne strane pravi igrač za staviti ga na svoj tiket, Bojan Bogdanović je to s druge strane. Ovde ne pričamo o tome da je hrvatski košarkaš nešto posebno učinkovit protiv Denvera nego je jednostavno u odličnoj formi. Bogdanović je u zadnjih pet utakmica na proseku od 25,8 poena uz 57% šuta, a najvažnija stvar oko njega u zadnje vereme je ta da se ne oslanja samo na šut za tri poena nego napada protivnike na razne načine. Tako je Bogdanović odlučio da pomogne svojoj ekipi i u tom delu dok su povređeni Donovam Mičel i Majk Konli, a za sada mu to ide jako dobro. Nagetsi u svojem timu imaju Erona Gordona koji može da odigra dobru odbranu na Bogdanoviću, ali ipak mislimo da će on da nastavi s odličnom formom.

NBA

Subota

01.00: (1,27) Filadelfija (15,0) Nju Orleans (4,30)

01.30: (2,60) Čikago (13,0) Boston (1,60)

02.00: (1,35) Šarlot (14,0) Orlando (3,70)

02.00: (1,50) Majami (13,0) Minesota (2,95)

02.00: (1,02) Milvoki (35,0) Hjuston (13,0)

02.30: (1,22) Dalas (16,0) Klivlend (5,00)

03.00: (1,65) Juta (13,0) Denver (2,50)

04.00: (1,40) Finiks (14,0) Njujork (3,35)

04.00: (1,35) Portland (14,0) LA Lejkers (3,70)

04.00: (2,60 Sakramento (13,0) San Antonio (1,60)

*** Kvote su podložne promenama