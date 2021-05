Šta večeras gledati u NBA ligi? Pre svega utakmicu između Bostona i Majamija koja se igra već u 19 sati po našem vremenu, a koja bi mogla da odluči koja će od te dve ekipe izbeći plej-in turnir i plasirati se direktno u plej-of. U 'evropskom' terminu (21:30) se igra i utakmica između Klipersa i Njujorka pa će biti zanimljivo videti šta Niksi mogu protiv jedne od najboljih ekipa NBA lige, a u noćnim terminima se igra još šest utakmica. Mi vam donosimo uobičajena četiri para za klađenje.

ŠARLOT HORNETS - NJU ORLINS PELIKANS (klađenje na meč, tip 1, kvota 1,60)

Pisali smo već kako je kraj sezone idealna prilika za klađenje na one mečeve koji jednom timu znače puno, a drugom ne. Tako je i ovom dvoboju Šarlote i Nju Orlinsa. Doduše, Pelikansi još uvek teoretski mogu uhvatiti deseto mesto na Zapadu i 'ugurati' se u plej-in turnir, ali ipak zaostaju dve pobede za San Antonio Sparsima, a imaju i velikih problema s povredama. Zajon Vilijamson je gotov do kraja sezone, slično vredi za Nikel Aleksander-Vokera, a vrlo je verovatno da večeras neće igrati ni Brendon Ingram ni Stiven Adams. U toj situaciji ipak više verujemo Šarloti kojoj se pre nekog vremena vratio Lamelo Bol, a koja do kraja regularnog dela sezone mora da brani svoje osmo mesto ispred Vošingtona koji je u velikoj formi. I jedna i druga ekipa će igrati u plej-in turniru, ali je velika razlika između osmog i devetog mesta - jedno mesto donosi razliku u tome treba li ti jedna ili dve pobede za ulazak u plej-of. Zbog toga očekujemo da Šarlota iskoristi sve probleme Nju Orlinsa i dođe do pobede.

ZEK LAVIN (broj poena (24,5), tip više, kvota 1,85)

Čikago Bulsi vrlo verovatno neće uspeti da dođu do desete pozicije i plej-in turnira, ali još uvek se nadaju da bi mogli iskoristiti eventualnu lošu seriju Indijane i nekako se ugurati među deset najboljih ekipa na Istoku. To nikako neće biti lako, posebno jer bi Bulsi morali da pobede sve utakmice do kraja, a raspored im nije baš lagan. Dapače, najlakšu utakmicu do kraja sezone igraju večeras protiv Ditroita. To Bulsi definitivno moraju da pobede, a dobra stvar za njih je da se nakon što je imao kovid u ekipu vratio Zek Lavin koji ima sjajnu sezonu. Čim se on vratio Bulsi su upisali dve pobede, a dok je u prvom meču protiv Šarlote Lavin delovao malo nespreman i postigao 13 poena, pre dva dana je Bostonu ubacio 25 poena i bio jedan od najzaslužnijih za pobedu Bulsa. LaVin bi se večeras mogao raspucati protiv Pistonsa koji ionako od ove sezone žele samo da - završi.

ENTONI EDVARDS (broj poena (23,5), tip više, kvota 1,85)

Uz one utakmice koje jednom timu nešto znače, a drugom ne, pri kraju sezone treba obratiti pažnju i na one koje ne znače niti jednoj ekipi. Takva je utakmice između Minesote i Orlanda, timova koji su odavno izgubili svaku nadu da mogu barem do plej-in turnira. Kad je već tako, onda obe ekipe testiraju mlade igrače za sledeću sezonu, a najbolji mladi igrač u obe ekipe je Entoni Edvards. Prvi pik na prošlogodišnjem draftu nije možda najbolje ušao u sezonu, ali zadnjih sedmica igra odlično. U aprilu je bio na proseku od 21,6 poena uz 5,1 skokova i 3,3 asistencije, a u prva tri meča u maju je još bolji. Prosek mu je u te 3 utakmice 32 poena, u sve tri je prebacio večerašnju marginu, a s obzirom na to da bi večeras mogli gledati dosta ležernu košarku, onda bi Edvards mogao da nastavi sa svojim nizom.

ČEDI OSMAN (broj poena (15,5), tip više, kvota 1,85)

Očekivalo se da bi Čedi Osman ove sezone mogao iskoristiti priliku i malo se više nametnuti s obzirom na to da Klivlend cele sezone nije pokazivao veliku rezultatsku ambiciju. Međutim, turski košarkaš nije iskoristio priliku i jedno vreme sezone je bio čak toliko prikovan na klupu da nije ni ulazio u igru. No, nakon što se Klivlendu povredio Darius Gerland, Osman je dobio šansu i prilično je dobro iskoristio. U zadnjih šest utakmica je na proseku od 16,7 poena po utakmici, ima dosta solidan procenat šuta, a pre dva dana je Dalasu postigao 22 poena. Protiv Maveriksa igra opet i večeras pa bi mogao da opet ode u 'više'.

