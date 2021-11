NBA večeras: Lilard ide u plus

Nema mnogo dana pauze u NBA sezoni, a jedan takav je iza nas. Sinoć nije bilo utakmica u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu zbog američkog Dana zahvalnosti, ali zato su danas u pogonu gotovo sve ekipe. Igra se 12 utakmica, a mi vam donosimo nekoliko predloga za klađenje.

NJU JORK NIKS - FINIKS SANS (klađenje na meč, tip 2, kvota 1,65)

Na samom otvaranju sezone Finiks nije izgledao toliko sjajno kao prošle sezone kada su dogurali sve do velikog NBA finala. Sansi su od prve četiri utakmice izgubili njih tri, a onda je krenula strašna serija od 14 pobeda koja traje i dalje. Finiks je tako na skoru 15-3 što je drugi najbolji omer u celoj ligi, odmah nakon strašnog Golden Stejta, a igra ekipe iz Arizone u ovom trenutku izgleda čak i bolje nego prošle godine. Koliko im je ranije nedostajao pravi rezervni centar pokazuju dobre igre Džavala Mekgija, a i ostala dva nova igrača, Lendri Šamet i Elfrid Pejton, su se dobro uklopili u tim koji je samo nastavio tamo gde je lani stao. I večeras protiv Nju Jorka Devin Buker, Kris Pol, Deandre Ejton i društvo žele doći do pobede, a iako svaka serija mora negde da stane, čini nam se da Finiks ipak ima više kvaliteta od Njujorka. Niksi će igrati tvrdu odbranu, pokušati napraviti razliku kada na parketu budu bile rezervne postave, ali Finiks stvarno izgleda kao ekipa koja ima odgovor na sve te izazove.

DEJMIAN LILARD (broj poena (26,5), tip više, kvota 1,85)

Prilično smo sigurni da bi Dejmian Lilard želeo šta prije da zaboravi početak sezone u kojem je on izgledao dosta loše. I on je, poput mnogih drugih šutera, jako loše ušao u sezonu, a procenti šuta koje je imao su bili i više nego katastrofalni. Da vam je neko rekao da će Lilard u tri utakmice kombinirano imati šut za tri poena 2/24 verovatno bi ga smatrali ludim, ali to se dogodilo u prva tri meča na početku sezone. U prvih osam utakmica on je samo dva puta ubacio više od 20 poena, a dogodila se i utakmica protiv Indijane kada je za 38 minuta ubacio samo četiri poena. No, sve je to izgleda iza njega. Lilard je namestio nišanske sprave i sada to sve izgleda mnogo bolje, a sve se to poklopilo i s dobrim rezultatima Portlanda koji je pobedio u pet od šest poslednjih utakmica. U tih šest utakmica on je na proseku od 27 poena, s time da u poslednja tri meča taj prosek ide na 32 poena. Blejzersi večeras igraju tešku utakmicu protiv Golden Stejta, a Lilardu je ovo prava prilika da pokaže da se vratio na najveći nivo jer će da igra protiv Stefa Karija. Mogao bi to da bude pravi dvoboj velikih šutera.

PASKAL SIJAKAM (broj poena (18,5), tip više, kvota 1,85)

I Paskalu Sijakamu, poput Lilarda, je trebalo neko vreme da uhvati pravu formu, ali razlika je samo u tome šta je Sijakam imao problema s povredama zbog čega je do sada odigrao samo osam utakmica. U prvim mečevima nakon povratka on nije izgledao kao Ol-Star igral, ali u zadnje vreme je počeo da hvata pravi ritam. U zadnje tri utakmice Sijakam je na proseku od 23,3 poena po utakmici uz nešto više od 56% šuta šta je dobar znak da se forma vratila. Reptorsi večeras gostuju kod Indijane koja bi sa Sijakamom moga da ima veliki problem jer bi ga mogao da čuva Majls Tarner koji je dobar odbrambeni igrač, ali koji je ipak sporiji od Sijakama te bi on mogao to da dobro iskoristi.

DEZMOND BEJN (broj poena (15,5), tip više, kvota 1,85)

Dezmond Bejn jedno je od najprijatnijih iznenađenja cele sezone. Prošlogodšnji ruki je podigao svoje brojke s 9,2 poena na 15,8 poena po utakmici, a odlično je reagovao kada je dobio priliku da igra u startnoj petorci nakon šta je Memfis imao nekih problema s povredama. Bejn je dobio toliko poverenje od trenera i cele ekipe da po utakmici uzima prosečno 12,8 šuteva, a pogađa ih sa sjajnih 47,2%. Tu je i 37,8% šua za tri poena, a s obzirom na formu u poslednjim utakmicama, čini nam se da bi lako mogao da preskoči marginu koja je postavljena za utakmicu protiv Atlante. Naime, u zadnje tri utakmice on je na proseku od 23 poena po utakmici uz 50% šuta i 54,5% šuta za tri poena. A znamo kako to ide kada su šuteri 'vrući' - onda dobiju još hrabrosti i lakoćom pogađaju i one šuteve koje inače ne bi ubacili.