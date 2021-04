Novi dan, nova NBA uzbuđenja. Večeras je na rasporedu osam utakmica najjače košarkaške lige na svetu, a definitivno je najzanimljivija utakmica između Finiksa i Jute, dvoboj dva najbolja tima u celoj ligi. Ova utakmica mogla bi da odluči ko će s prve pozicije Zapadne konferencije, ali i cele lige, u plej-of. Mi smo odlučili da tu utakmicu preskočimo u našim predlozima, ali tu je nekoliko drugih zanimljivih stvari za vaše tikete.

BRUKLIN NETS - PORTLAND TREJL BLEJZERS (zbir poena (240,5), tip više, kvota 1,85)

Kada igra Bruklin, onda je opklada da će na utakmici biti "više" koševa uvek aktuelna. Netsi jednostavno imaju previše napadačkih oružja da bi pazili u odbrani, odnosno oni su ekipa koja uvek može da postigne više poena od protivnika bez obzira na to protiv koga da igraju. A kada na drugoj strani igra Portland, onda se opcija "više" čini kao pravi zicer. Blejzersi su takođe ekipa koja ne obraća previše pažnje na odbranu, ali zato ima jako puno napadačkih opcija. Kajri Irving, Kevin Durant i Džo Heris na jednoj, Demijan Lilard, Si Džej Mekolum i Norman Pauel na drugoj strani... Mogli bi da eksplodiraju koševi...

DŽA MORANT (broj poena (20,5), tip više, kvota 1,85)

Lepu sezonu igra prošlogodišnji ruki godine. Dža Morant je ove godine na 19,5 poena, 7,3 asistencije i 3,9 skokova u proseku, a svakome ko je gledao nekoliko utakmica Grizlija se može da čini da Morant uvek može da postigne više koševa. Jednostavno, on je vrsta igrača koja pre svega voli da razigra saigrače i da napravi sve da njegova ekipa pobedi, a onda tek gleda koliko je postigao poena. No, kad treba da se postiže - onda Morant postiže. U poslednje vreme je podigao formu što se tiče poena. Doduše, u zadnjoj utakmici protiv Portlanda nije imao svoje veče pa je ubacio samo 10 poena, ali u pet utakmica pre toga je imao prosek od 29,2 poena po utakmici, a svaki put je u tom razdoblju prebacio današnju marginu. Noćas bi Morant mogao da se vrati toj seriji jer Orlando igra protiv Memfisa, ekipe koja nema velike ambicije, ali ni kvalitet da oteža posao Grizlijima. Uz to, odbrana Orlanda nije na najvećem nivou pa bi i Morant mogao da ima lakši posao.

IZBOR UREDNIKA

KELDON DŽONSON (broj poena (12,5), tip više, kvota 1,85)

Keldon Džonson je odlično otvorio sezonu i izgledalo je da je San Antonio u njemu pronašao igrača koji već ove godine može da igra ozbiljnu ulogu u timu koji želi u plej-of. Međutim, usledio je pad u njegovoj igri šta je i normalno kada se zna da mu je ovo tek druga sezona u NBA ligi i da ima tek 21 godinu. No, pred Džonsonom je sigurno svetla budućnost, a ni sadašnjost ne izgleda loše. Naime, u zadnje vreme je Džonson opet uhvatio formu pa je od poslednjih sedam utakmica u njih pet prebacio večerašnju marginu, a posebno ga može da raduje činjenica da mu je Greg Popović počeo da daje sve više minuta pa je u zadnja četiri meča čak tri puta igrao najmanje 30 minuta. To mu donosi i više prilike za šut, a samim time i veću mogućnost da ode u "više". Sparsi večeras igraju tešku utakmicu protiv Bostona, a Džonson bi mogao svojim koševima da donese prednost svojem timu.

RUI HAČIMURA (Broj poena (12,5), tip manje, kvota 1,85)

Vašington je u neverovatno dobroj formi - pobedili su u 11 od poslednjih 13 utakmica i jako su blizu tome da uđu u plej-in turnir. Večeras igraju protiv Klivlenda, ekipe koju bi trebalo da pobede, ali ne verujemo da će neku veliku ulogu u toj utakmici imati japanski košarkaš. Hačimura nije u nekoj velikoj formi - u aprilu je na proseku od samo 10 poena po utakmici, a imao je i neke povrede. Večerašnju marginu prebacio je u samo dve od poslednjih 10 utakmica koje je igrao, a na našem tiketu će stajati "manje" za meč protiv Klivlenda. Pobedu Vašigtonu u toj utakmici i onako treba da donesu Bredli Bil i Rasel Vestbruk.