Tačno deset utakmica je na rasporedu u NBA ligi u noći između srede i četvrtka, a najveću pažnju privlači duel Klivlenda i Bruklina. Ne zbog rezultata, koliko zbog činjenice da bi po prvi put zajedno trebalo da zaigraju Kevin Durent, Džejms Harden i Kajri Irving.

Zanimljivo bi moglo da bude i u dvoboju Filadelfija - Boston. Iako obe ekipe imaju problema sa virusom korona, radi se o pretendentima na vrh tabele Istočne konferencije.

Pred početak susreta donosimo naše klasične predloge za tikete.

DEJMIAN LILARD (broj poena (33,5), tip više, kvota 1,85)

Portland je napravio dobar posao pre početka sezone i doveo dobra pojačanja, a to je rezultiralo zadovoljavajućim rezultatima. Iako Blejzersi nisu među najvećim favoritima za vrh NBA lige ili Zapadne konferencije, mogli su u Portlandu biti srećni. Raspoloženje im se promenilo usled povreda Jusufa Nurkića i Si Džej Mekaluma. Nijednog od njih neće biti nedeljama, a to znači da još veću odgovornost u timu, posebno u napadačkom delu, mora da preuzme Dejmian Lilard.

Na to je i te kako spreman, u poslednje dve utakmice je postigao 36 i 35 poena, još je važniji podatak da je u obe utakmice imao po 23 šuta iz igre, te 12 slobodnih bacanja. Brojke jasno pokazuju da Lilard preuzima dodatnu odgovornost, a Dejm bi mogao i protiv Memfisa da ima dosta prostora. Grizliji nisu loša ekipa, ali nemaju sjajne odbrambene igrače na bekovskim pozicijama. Retko kad igramo „više“ kod ovako velikih margina, ali ovo – moramo.

KAJRI IRVING (broj poena (23,5), tip više, kvota 1,85)

Šta se događa s Kajrijem Irvingom? To je pitanje, kako bi Amerikanci rekli, od 1.000.000 dolara, jer nikome nije baš previše jasno gde je bio poslednje dve sedmice. Propustio je sedam utakmica Bruklin Netsa bez jasnog razloga, a večeras bi trebalo da se vrati u tim i to protiv njemu vrlo dobro poznatog Klivlenda.

U međuvremenu je u Bruklin došao Džejms Harden, biće zanimljivo videti kako će funkcionisati trojka Irving-Harden- Durant. Broj poena bi svakome dugoročno trebao da padne, ali imamo osećaj da bi Irving večeras mogao dosta da ubaci u koš Kavalirsa. S obzirom da su Harden i Durant inteligentni igrači, ne sumnjamo da će dati sve od sebe da razigraju saigrača oko kojeg se stvara pomalo i negativna atmosfera. S druge strane, od sedam utakmica koje je Irving ove sezone odigrao, u šest je postigao najmanje 25 poena. Činjenica je da tada nije bilo Hardena, ali svejedno je to podatak koji bi trebalo poštovati.

ERON GORDON (broj poena (16,5), tip više, kvota 1,85)

Eron Gordon je čudna biljka. Nije uspeo da ostvari potpuni potencijal s kojim je došao u NBA ligu, da postane novi Blejk Grifin, što su mu mnogi predviđali, ali nije uspeo ni da se nametne kao jedna od udarnih karika Orlando Medžika. Nije Gordon loš, standardno je solidan, a ove sezone je na proseku od 14,9 poena, sedam skokova i 3,5 asistecije, uz 45,2 odsto šuta.

S obzirom da Medžiku nedostaju važni igrači Markel Fulc i Evan Furnijer, Gordon bi protiv Minesote trebao da ima dosta prilika i prebaci marginu. Dodatni razlog za ovu opkladu je činjenica da su Vukovi najgora ekipa u Zapadnoj konferenciji s jednom od najporoznijih odbrana u celoj NBA ligi. Takvu priliku ne bi Gordon smeo da propusti.

ERIK GORDON (broj poena (17,5), tip više, kvota 1,85)

Nije lako navijačima Hjustona. Nakon što Majk D'Entoni sa ekstremnim „smol bolom“ nije uspeo da napravi veliki rezultat, otišao je iz kluba, isto kao i Deril Mori koji je konstruirao tu ekipu. Uskoro je u Vašington poslat Rasel Vestbruk, a Džejms Harden je zatražio trejd. Posle nekoliko sedmica natezanja Harden je završio u Bruklinu, a da stvar za Hjuston bude gora, van ekipe je Džon Vol koji je dobro ušao u sezonu.

Dobre vesti su sjajna forma Krišćana Vuda, kao i činjenica da je Viktor Oladipo dobro izgledao u svojoj prvoj utakmici u Hjustonu. Da bi Roketsi došli do boljeg rezultata, potreban im je učinak Erika Gordona. I on je zbog virusa korona propustio neke utakmice, ali je pre dva dana protiv Čikaga izgledao dosta dobro i postigao 21 poen. Uz to, valja istaći kako je napokon imao veliku minutažu, 34 minuta, samim tim i dosta prilike za šut. Pošto Gordon ove sezone ima procenat šuta od 45,2%, to bi trebalo da znači kako će, uz odgovarajuće minute, prebaciti granicu.

Piše: Emir Fulurija