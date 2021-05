Predsednik Crvene Nebojša Čović, prilikom gostovanja na TV Prva, istakao je da se klub s Malog Kalemegdana uvek trudio da obezbedi regularnost, kao što je bilo tokom prve dve utakmice finalne serije protiv Budućnosti, na koje ABA liga nije imala nikakve primedbe.

"Tada nije bilo problema ni sa ponašanjem, ni sa suđenjem. Sudije manje-više rade posao kako treba. Što mislim da je bilo korektno", rekao je Čović, koji je skrenuo pažnju na dešavanja u druga dva meča, odigrana u Podgorici.

"Svi su videli i procenili kakva je šteta napravljena Zvezdi, od uvreda, pritisaka... Da ne pričamo sve"

20.30: (1,30) Crvena zvezda (16,0) Budućnost (3,90)

Zbog svega viđenog u Morači, ABA liga je novčano sankcionisala Budućnost i predsednika kluba Dragana Bokana. Ocenila je da su arbitri loše odradili posao u oba meča, dok su dvojica sudija iz četvrte utakmice dobila negativnu ocenu.

"Jeste jedna satisfakcija da je ABA liga kaznila sudije, ali stalno pravljenje trulih kompromisa bi u perspektivi moglo da dovede Ligu do toga da ona više ne postoji. Takav pristup u sportu sa nečasnim tendencijama postaje bespredmetan. Zašto bismo učestvovali u svemu tome? Sudije su pravile greške na obe strane. Dobro. Na vašu stranu 15, na drugu tri. Da li znate šta znači 20 lopti? Bio sam prisutan i u Podgorici. Ako imate deklarisano najbolje sudije, normalno je da se prave greške, ima ih svuda, ali morate da imate uravnotežen kriterijum. Tražimo odgovor zašto su nas oštetili."

Čović veruje da će većerašnja majstorica da bude u sportskom duhu.

"Apelujem da sve protekne u najboljem redu, da teren bude zaštićen, jer će sve da se upotrebi oprotiv Zvezde. Molim navijače da ne nasedaju na provokacije, ne vređaju i ne ubacuju ništa u teren. Dajte da obavimo posao. Zvezda je bolja ekipa. E sad, da li je moguće da se borimo protiv osmorice ljudi? U Beogradu možemo i protiv deset."

Prvi čovek crveno-belih rekao je da se klub sa nečasnim radnjama pojedinaca iz ABA lige bore još od oktobra 2017. godine.

"Tada je ondašnji komesar Lige Rems napravio mrežu sa svima njima. Mi se borimo za pravnu regulativu kompletnog takmičenja. Dobili smo obe tužbe, jer su povučene tek kada je tužena strana ispunila sve zahteve tužioca. Pojavili su se određeni elementi u sportu, a ne samo u ABA ligi... Na sve to imate suđenje kakvo imate. Nije moje da ulazim, a svi znamo šta je zaleđina. Od 12 delegiranih sudija za finalnu seriju, petorica su Slovenaca, trojica Hrvata. Znam da su naše sudije najbolje, jer je naša košarka najbolja. Sad će reći da sam nacionalista. Ne zanima me to. Ako radite posao kvalitetno, nebitno je koje ste nacionalnosti. Pogledajte tu bahatost sudija koje treba da budu nevidljivi servis, a oni su faktor koji pokušava da vodi ligu. Na šta to liči?"

Tokom jučerašnjeg treninga oko 200 navijača je došlo da pruži podršku crveno-belima.

"Veliki podstrek i hvala im. U ekipi je izvandredna atmosfera i očekujemo da se u potpunosti obezbedi regularnost takmičenja."

Na pitanje koliko će ljudi biti prisutno večeras, Čović je odgovorio:

"Biće daleko manje nego da nema korone".