Nebojša Čović: Znam da ljude najviše nervira istina

Crvena zvezda će sačuvati evroligaški kontinuitet. Današnja odluka borda Evrolige o narednoj sezoni, sigurno će klub sa Malog Kalemegdana dovesti u nešto povoljniji položaj tokom prelaznog roka.

Zvezda će kao evroligaš imati brojne benefite, ali je prvi čovek kluba Nebojša Čović bio smiren u razgovoru za Blic.

„Kao čoveku koji je 51, 52 godine u košarci, žao mi je što se liga okončala na ovakav način. Mi smo svi zajedno sa ljudima iz Evrolige tražili način da se sve završi na terenu, čak smo došli do toga da se i Beograd kandiduje za završnicu Evrolige i mogu slobodno da kažem da je naš glavni grad bio glavni pretendent da se u njemu završi takmičenje“, poručio je Nebojša Čović za Blic.

Evroliga je odluku o prekidu pravdala velikim zdravstvenim rizikom.

„Od zdravlja nema ništa preče i ono mora da nam bude ispred profita, sporta i rezultata. Mislim da je Bord Evrolige doneo jedinu moguću pravednu odluku koja je u interesu košarke. Ova sezona jeste poništena, ali nas čekaju ogromni izazovi u spremanju naredne. Imamo dosta vremena da do 1. oktobra sve spremimo i da se vratimo na parket“.

Evroliga je donela odluku, dok će ABA liga istu, doneti u sredu na Skupštini koja će takođe biti odrađena preko video-linka.

„Evroliga je postavila standard za sve ostale lige i mislim da ni ABA liga ne može da se nastavi. Uostalom, takvo razmišljanje je prednjačilo i na poslednjem radnom sastanku klubova koji smo imali. Videćemo šta će biti u sredu, ja ne bih ništa da prejudiciram. Ono što mogu da dodam je da mi jesmo za opstanak ABA lige, ali one ABA lige koja je administrativno uređena. Već je poznato da mi imamo jedan sudski spor sa ligom i da ćemo u tome ići do kraja. Ili da se uredi ili... znamo koja je alternativa. Ja znam da ljude najviše nervira istina, ali to je tako“, dodao je Čović.