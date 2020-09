Povratak Gordona Hejvorda u tim dao je Bredu Stivensu taktičku opciju više, što je odmah udahnulo novi život Bostonu. Ne bi ni bilo fer za sve koji su jedva dočekali ovogodišnji plej-of da im Majami oduzme to zadovoljstvo i uzbuđenje čišćenjem protivnika kao prašine pred kapijom, zato smo dobili produžetak finalne serije Istoka bar za još jednu utakmicu. Posle dve pobede Majamija konačno je slavio i Boston - ubedljivo, raspucano, sigurno za konačnih 117:106.

Bilo je jasno od prvog momenta kada je glavni sudija meča podbacivao loptu da su Kelti na parket istrčali pametniji za još jednu lekciju koju im je složio Majami u drugoj utakmici. Zato Seltiksi tako jako nagazili gas od prvog sekunda meča i vodili neprestano do poslednjeg oglašavanja sirene. Na kraju prve četvrtine devet, pa na poluvremenu trinaest, zatim petnaest na poslednjoj maloj pauzi, da bi razlika početkom završnog perioda otišla na maksimalnih 20 poena (100:80).

Budite sigurni da ni to nije sprečilo Majami da umalo zagorča život protivniku. Igrači Erika Spolstre krenuli su na sve ili ništa u završnih nekoliko minuta susreta, napravili seriju 24:5 i stigli na samo pet poena minusa. Kod rezultata 109:104 za Boston činilo se da se sprema još jedan čudesni preokret i da će Majami ni iz čega doći do treće pobede u seriji, ali to se nije dogodilo. Kada su shvatili da je đavo odneo šalu, Kelti su nagazili pedalu za gas do daske i sprečili košmarni scenario.

Džejlen Braun, Džejson Tejtum i Kemba Voker uspeli su da dešifruju kompleksni Majamijev kod i konačno vrate malo neizvesnosti u ovo finale. Braun je odličan nastup kompletirao sa 26 poena, sedam skokova, pet asistencija, tri ukradene lopte i blokadom. Dok je Boston u poslednjem kvartalu ubacio samo 13 poena pod pritiskom zastrašujuće odbrane Majamija, što im je umalo presudilo, Braun je ubacio četiri važna poena i stavio tačku na pobedu.

Ispratio ga je Džejson Tejtum sa 25 poena, 14 uhvaćenih i osam podeljenih lopti. Tejtum je stigao do svoje 24. utakmice u plej-ofu sa 20 ili više poena, što je učinak kakav su među igračima mlađim od 23 godine imali samo Kobi Brajant (32) i Lebron Džejms (29).

Seltiksi su na Majamiju agresivnu odbranu odgovarali žestoko, u nekim momentima čak i preko granice dobrog ukusa. Ali, tako je to kada je ulog ogroman... Braun je u jednom trenutku laktom zakucao Dankana Robinsona u lice, Goran Dragić pretrpeo je ozbiljne batine i bez njegovih poena (samo 11, uz 2/10 iz igre), te kasne reakcije Džimija Batlera, koji se probudio tek u završnici meča i skupio 17 poena, osam skokova i tri asistencije, Majami nije mogao da izgura još jedan meč. Bem Adebajo je odradio svoj posao sa 27 poena i 16 pokupljenih lopti, ali nije imao dovoljno veliku podršku. Preko 20 poena imao je samo još Tajler Hiro (22), dok su kod Bostona takav učinak imala četvorica igrača...

Za finale Istoka sad sledi kraća pauza, pa se četvrti meč igra u noći između srede i četvrtka.