Teško će Panatinaikos do plej-ofa Evrolige, a ako ostane ispod crte desiće se to prvi put u ovom veku. Izgubio je Panatinaikos finansijsku moć i više nema mogućnost da dovodi najskuplje igrače Evrope, ali to ne znači da u sadašnjoj postavi Odeda Kataša nema kvaliteta.

Nemanja Nedović je najbolji primer ove tvrdnje. Srpski reprezentativac igra najbolju sezonu karijere i definitivno je izrastao u udarnu iglu Zelenih. Ubedljivo je najbolji strelac Panatinaikosa u Evroligi sa 350 poena, odnosno 16,7 poena u proseku na 43,4 odsto šuta iz igre i od početka sezone samo je pet puta bio ispod dvocifrene granice. Na gostovanju Makabiju krajem decembra odigrao je partiju života sa 39 poena (7/13 za tri) i indeksom 45 čime se svrstao u sam vrh liste najefikasnijih srpskih igrača u elitnom takmičenju.

Upravo zato što se oseća bolje nego ikad otkako je došao u Atinu, Nedović želi da ostane njegov stanovnik u budućnosti. Iz Grčke, naime, stižu informacije da je Nedović već preneo svoje misli ljudima iz uprave, što su oni dočekali s osmehom i momentalno otvorili pregovore o novom ugovoru. Pominje se da bi u slučaju dogovora Nedović mogao da potpiše na još dve godine, odnosno do jula 2023.

On je prošlog leta potpisao samo na godinu dana sa Panatinaikosom, a tada se nalazio u teškom momentu karijere, pošto se rastao sa milanskom Olimpijom u kojoj je uglavnom bio povređen i zato nije mogao da pokaže igre iz Unikahe gde je uzeo trofej Evrokupa.

Nedović je od oktobra dva puta imao partije sa 30+ poena, još tri puta je ubaciio bar 20 poena, dok je još u osam navrata prebacivao marginu od 15 poena. Dvaput je u razmaku od samo nekoliko sedmica imao bar 40 indeksnih poena i trenutna forma najbliža je onoj iz Malage.

Podsetimo, Panatinaikos je poslednjih dana prijavio ukupno deset slučajeva pozitivnih testova na virus korona, a Nemanja Nedović se na društvenim mrežama pohvalio da je zdrav i da je izbegao susret s ovom zarazom... Zbog prisustva Covid-19 u ekipi odložen je Panatinaikosov meč četvrtfinala nacionalnog kupa, kao i predstojeće obaveze u Evroligi.

