Da su trojke malo bolje slušale Nemanju Nedovića, kao i da je imao pravu podršku od saigrača, verovatno bi Real Madrid imao teži zadatak protiv Panatinaikosa. Ovako je Kraljevski klub relativno rutinski dobio susret protiv atinskog velikana - 76:66.

Nedović je meč završio sa 18 poena, a do njih je najviše stigao dvojkama, dok ga trojke nisu "htele", gađao ih je 1/6. Dvojke je ubacio 6/10, uz 3/3 sa penala. Svemu je Nedović dodao i dve asistencije i jedan skok.

Dovoljno je reći da je Real Madrid posle 10 minuta igre vodio već sa 13 poena razlike, a da je na poluvremenu bilo 49:27. PAO je u nastavku zaigrao mnogo bolje, dobio pojedinačno i treću i poslednju deonicu, ali nije imao snage za nešto više.

Real su ka pobedi vukli Gabrijel Dek sa 20, Fabijan Kozer sa 11 i Džefri Tejlor sa 10 poena. Dek je imao i devet skokova. Kod Panatinaikosa je pored Nedovića samo Zek Ogust bio dvocifren sa 13 poena. Sa takvim učinkom PAO nije mogao timski da se nada ničemu osim porazu. Nedović nije mogao sam.

Žalgiris je pokazao snagu, tako što je slavio protiv Valensije u gostima – 78:79. I to u veoma, veoma zanimljivoj utakmici koja je imala preokrete bukvalno u poslednjim sekundama.

Znamo da je litvanski velikan opasan kada igra kod kuće, ali ekipa Martina Šilera zaista igra veoma dobro ove sezone. A pobediti Valensiju u gostima nije nimalo lak zadatak.

Bili su Litvanci strpljivi, a do pobede su stigli najviše zahvaljujući drugoj četvrtini u kojoj su dali 27 poena. Najefikasniji kod gostiju bili su Rubit sa 17, Lovernj sa 13 poena i meč-viner Grigonis koji je utakmicu završio sa 12 datih poena, a poslednja dva su bila presudna. Nije prvi put ove sezone da rešava utakmice u poslednjim sekundama. Strašan igrač.

Nikola Kalinić dao je važne poene sa linije za Valensiju sa linije za slobodna bacanja na sedam sekundi pre kraja. Pogodio je dva, promašio je treće, a onda je posle ofanzivnog skoka na tri sekunde pre kraja Sem Van Rosom ubacio fantastičnu trojku i Valensija je od 75:77, stigla do 78:77. Žalgiris je i na to imao odgovor, a presudio je Valensiji, ko drugi do Grigonis. Zaista vrlo interesantna završnica. Nikola Kalinić je završio duel sa četiri poena, tri skoka i tri asistencije, a Vanja Marinković sa pet poena, jednim skokom i jednom asistencijom. Igrao je 17 minuta.

Na kraju, Asvel je dočekao Baskoniju i uspeo da dođe do trijumfa od 83:77. Najzaslužniji za to bio je iskusni Dejvid Lajti koji je ubacio 21 poen, dok je bivši košarkaš Budućnosti Noris Kol ubacio 20. Taj dvojac uspeo je da probuši šampiona Španije.

EVROLIGA - 13. kolo

Utorak

Anadolu Efes - Crvena zvezda 86:72

/Larkin 23 - Dobrić 12/

Himki - Bajern 93:95

/Šved 32 - Vajler Beb 25/

Fenerbahče - Makabi 82:75

/Veseli 18 - Brajant 18/

Olimpija Milano - Olimpijakos 90:79

/Panter 27 - Vezenkov 18/

Barselona - Zenit 85:81

/Dejvis 18 - Zbukov 15/

Sreda

Alba - CSKA 68:71

/Siva 15 - Šengelija 20/

Asvel - Baskonija 83:77

/Lajti 21 - Piters 15/

Real Madrid - Panatinaikos 76:66

/Dek 20 - Nedović 18/

Valensija - Žalgiris 78:79

/Prepelič 18 - Rubit 17/