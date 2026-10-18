Nekadašnji drugi pik dobio prednost u odnosu na NBA šampiona

NJUJORK OSVAJA ŠAMPIONSKI PRSTEN - KVOTA 10,0!

Vajzmen je pružio solidne partije tokom pripremnog perioda, a najbolju je imao protiv Toronta, kada je za svega 24 minuta na parketu upisao 18 poena i deset skokova. Nekadašnji drugi pik na NBA draftu tako je uspeo da se izbori za još jednu priliku.

Sa druge strane, Braun je prethodnu sezonu proveo u Denveru, za koji je odigrao svih 82 utakmice regularnog dela, uz prosečan učinak od 7,9 poena, 3,9 skokova i 2,1 asistencije.

(1,45) Njujork (16,0) Filadelfija (3,20)

Tako će 25-godišnji Vajzmen činiti centarsku rotaciju zajedno sa Karl-Entonijem Taunsom i Andreom Dramondom, a njegov ostanak posebno dobija na značaju nakon što je Mičel Robinson ovog leta napustio klub i preselio se u Boston. Nekoliko dana ranije istu sudbinu kao Braun doživeo i Toni Bredli, kojeg su Niksi takođe otpustili. Ipak, ubrzo ga je sa liste otpuštenih igrača preuzela Juta.

Aktuelni NBA šampion će odbranu titule započeti u noći između utorka i srede, kada će u Medison Skver Gardenu dočekati Filadelfiju.