Nekadašnji drugi pik dobio prednost u odnosu na NBA šampiona
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 08:59
Niksi odlučili da zadrže Džejmsa Vajzmena, dok je Brus Braun ostao bez mesta u timu pred početak nove sezone
Završena je NBA predsezona, a nova takmičarska godina počinje već u utorak, kada će prvi na parket izaći košarkaši Detroita i Bostona. Preostalo je još svega nekoliko dana da ekipe kompletiraju rostere, pa se širom lige donose poslednje odluke o igračima koji će dočekati početak sezone.
Jednu takvu doneli su i Njujork Niksi, koji su odlučili da zadrže Džejmsa Vajzmena, dok je bez mesta u timu ostao Brus Braun, nekadašnji NBA šampion sa Denverom iz 2023. godine.
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Vajzmen je pružio solidne partije tokom pripremnog perioda, a najbolju je imao protiv Toronta, kada je za svega 24 minuta na parketu upisao 18 poena i deset skokova. Nekadašnji drugi pik na NBA draftu tako je uspeo da se izbori za još jednu priliku.
Sa druge strane, Braun je prethodnu sezonu proveo u Denveru, za koji je odigrao svih 82 utakmice regularnog dela, uz prosečan učinak od 7,9 poena, 3,9 skokova i 2,1 asistencije.
(1,45) Njujork (16,0) Filadelfija (3,20)
Tako će 25-godišnji Vajzmen činiti centarsku rotaciju zajedno sa Karl-Entonijem Taunsom i Andreom Dramondom, a njegov ostanak posebno dobija na značaju nakon što je Mičel Robinson ovog leta napustio klub i preselio se u Boston. Nekoliko dana ranije istu sudbinu kao Braun doživeo i Toni Bredli, kojeg su Niksi takođe otpustili. Ipak, ubrzo ga je sa liste otpuštenih igrača preuzela Juta.
Aktuelni NBA šampion će odbranu titule započeti u noći između utorka i srede, kada će u Medison Skver Gardenu dočekati Filadelfiju.