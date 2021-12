Neki novi Pokuševski: Kako smanjena minutaža, promena uloge i igra od lopte utiču na njegov razvoj

Ako se napredak jednog igrača posmatra isključivo kroz prizmu uporedne statistike, izvedeni zaključak neretko može da bude pogrešan. Da, brojke jesu važne, ali ne i ključne kako bi odredile put daljeg karijernog razvoja. Najbolji primer za to je Aleksej Pokuševski.

Iako je započeo drugu NBA sezonu, Pokuševski je sa nepunih 20 godina (rođendan 26. decembra) i dalje među najmlađim igračima u ligi. Ali i jedna od asocijacija talentom napakovanog sastava Oklahome Siti Tandera. Statistički gledano, Pokuševski je u odnosu na prošlu takmičarsku godinu doživeo ozbiljniji pad u minutaži, broju ispaljenih lopti, samim tim i poenima, ali i drugim parametrima. To, međutim, ne treba nužno da znači lošu stvar.

02.00: (1,30) Memfis (15,0) Oklahoma (4,00)

Poređenja radi, supertalentovani košarkaš je u debitantskoj sezoni odigrao 45, a kao starter započeo 28 utakmica, uz prosečno 24,2 minuta, 8,2 poena na 9,1 pokušaj iz igre, 34,1 odsto uspešnosti, te 4,7 skokova i 2,2 asistencije. U dosadašnjem 21 meču Pokuševski se još nije našao u startnoj petorci, a na parketu je oko 14,5 minuta. Za to vreme beleži 4,6 poena na 5,6 šuteva i 35 odsto preciznosti, uz četiri skoka i 1,3 završna dodavanja.

Na prvi pogled Pokuševski nije u najpovoljnijoj situaciji, ali daleko od toga da razloga za brigu ima. Naprotiv. U Oklahomi nisu uopšte zabrinuti jer na potencijalnog srpskog reprezentativca gledaju kao na projekat za duže staze. O tome je nekoliko puta tokom leta, predsezone i početka ligaškog dela govorio trener Mark Degnolt. Šef stručnog štaba je Pokuševskom za ovu sezonunamenio potpuno drugačiju ulogu lidera među rezervistima. Za razliku od prošle godine kada se igra u značajnoj meri vrtela oko njega i generalno je lopta više bila u njegovom posedu, to je značajna promena. Ovim potezom Degnolt želi da Pokuševskom ukaže na značaj igre iz drugog plana, odnosno one male detalje koje mogu da donesu prevagu u nastavku karijere. To znači da se na njega i dalje računa kao na potencijalnu zvezdu vodilju u budućnosti, samo što je Pokuševski sada morao da se vrati korak-dva unazad i poradi na određenim elementima pre nego što zaista preuzme ključ ekipe u ruke. Da bi se to zaista desilo moraće ozbiljno da “rudari“ s obzirom na to da je u Oklahomi prepuna svlačionica igrača gladnih uspeha i željnih dokazivanja, spremnih da urade sve kako bi napredovali i kasnije uspeli da izgrade solidne, ako ne i vrhunske NBA karijere.

Zbog toga, uostalom, Pokuševskom minutaža ove sezone značajno varira. Prošle noći je u porazu od Hjustona odigrao samo osam minuta, dve utakmice pre toga protiv Vašingtona je dobio 17, a četiri dana ranije protiv Atlante 22 minuta. Tako i njegova ne samo šuterska, već i forma generalno dosta variraju. U pomenutom susretu sa Hoksima ispalio je 13 lopti i bio precizan četiri puta uz 1/5 za tri, ali je pokupio devet skokova. Protiv Vašingtona je shodno vremenu punio statističke kolone sa sedam poena, šest uhvaćenih i dve podeljene lopte. Ali i tri izgubljene.

Aleksej Pokuševski (©AFP)

Kako je Degnolt istakao, od Pokuševskog sada želi da bude sveukupno efikasniji, korisniji za tim u vremenu koje provede na parketu. Primera radi, protiv Los Anđeles Klipersa pre ravno mesec dana za 15 minuta skupio je devet poena (4/6 iz igre), pet skokova, te po jednu asistenciju i blokadu što je kod prvog trenera probudilo zadovoljstvo. Taj meč je uzet kao primer onoga što Degnolt želi da vidi od Pokuševskog u kontinuitetu.

Nije lako adaptirati se na tako nešto kada se već navikneš na nešto drugačije. Pokuševski je tokom procesa navikavanja na NBA košarku dobijao mnogo više prostora, sada mu se isti ograničava i traži nešto što je ipak prikladnije očekivati od igrača sa većim iskustvom. I tu leži jedan od bitnijih faktora njegove nekonstantnosti. No, ma koliko statistika pokazivala trend pada, Pokuševski se zapravo paralelno razvija u igrača koji bi u budućnosti mogao da pokaže širinu nespornog talenta. Da ne bude jednodimenzionalni, već multifunkcionalni član ekipe, ko može da doprinese rezultatu kroz više stavki.

IZBOR UREDNIKA

Američki mediji tvrde da je tokom prošlog leta – nije zaigrao za reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za Olimpijske igre po preporuci ljudi iz Oklahome – dosta radio na elementima igre bez lopte, a pre svega na odbrani, često pominjanim lateralnim kretnjama i brzini nogu, ali i detaljima koje su u klubu smatrali važnim za podizanje sveukupnog individualnog kvaliteta kao što je anticipacija događaja na parketu. Podredio se više timu, doprinosi u elementima koji nisu vidljivi kroz statistiku, mada Oklahoma opet nema sezonu za pohvalu. U svemu tome i Pokuševskom variraju brojke, mada se često hvali njegov uticaj na igru bez lopte, što je u suprotnosti sa takmičarskom 2020/21 kada je ista dobrim delom bila kod njega.

Zbog toga niko ne treba da bude zabrinut za Alekseja Pokuševskog čak i ako se dogodi da, na primer, tokom sezone igra paralelno i za razvojni tim Tandera. Kada se sagleda šira slika, sve bi to trebalo da bude deo ozbiljnog razvojnog procesa iz kojeg bi upravo Pokuševski mogao da izađe kao pobednik. Pod uslovom da se sve kockice poslože kako treba...