Sasvim je normalno da timu sastavljenom od zvezda svi predviđaju ovogodišnje finale, pa i titulu, ali da će Bruklin tako lako izaći na kraj sa Milvokijem malo ko je mogao da zamisli. Rezultatski, prvi meč nije odavao takav utisak, međutim, u drugom je stigla i ta potvrda u vidu 39 poena razlike, Netsi su u potpunosti razbili Bakse, nanevši im drugi najubedljiviji plej-of poraz u istoriji franšize, odbranili Barklajs centar i stigli na pola puta do finala Istočne konferencije - 125:86 (2:0 u seriji).

The Bucks lost by 39 points, their 2nd-largest loss in franchise postseason history pic.twitter.com/OLsfbOct2E — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 8, 2021

Sve to bez Džejmsa Hardena. Popularni Brada se povredio u prvom minutu prve utakmice, zbog čega ga večeras nije bilo, ali, ponovimo još jednom, previše je Bruklin kvalitetan tim kako bi zavisio od pojedinca, makar to bio i Harden. Nije ni delovalo kao da im je bio potreban večeras, Netsi su i bez svog šutera u jednom trenutku stigli do neprijatnih +49 i spustili najefikasniji tim NBA na 34 poena ispod njegovog ovosezonskog proseka.

Usled Hardenovog izostanka, uzde tima je u ruke uzeo Kevin Durent. Za razliku u prvog meča serije, kada se tek u drugom poluvremenu rezultatski "odlepio", Bruklin je večeras već do pauze imao komotnih +24. Ponajviše zahvaljujući pomenutom Durentu. Nezaustavljivo je delovalo krilo Netsa u prvom poluvremenu, do odlaska na odmor je ubacio 21 poen, uz šut iz igri 70 odsto, odnosno za tri poena 75 procenata. Bila je to njegova 53. plej-of utakmica na kojoj je već do poluvremena ubacio 20 ili više poena. Više ih u poslednjih 25 sezona imaju jedino Lebron Džejms (96) i Kobi Brajant (69). Pride je na sedmoj poziciji večne liste NBA preskočio Redžija Milera po broju pogođenih trojki u plej-ofu.

Kako je vremenom prednost Bruklina rasla, tako je i Durent bio sve manje prisutan na parketu (ukupno 33 minuta) te je meč završio učinkom od 32 poena, četiri skoka i šest asistencija.

Raspoložen je u redovima pobedničke ekipe bio i Kajri Irving, koji je imao gotovo identičan učinak kao i u prethodnoj utakmici. Ubacio je 22 poena (tri manje nego u prvoj), zabeležio šest asistencija (osam u prvoj) i uhvatio pet lopti (koliko i u prethodnoj). Doduše, za 11 minuta manje, s obzirom na to da je zbog blou-auta poslednju četvrtinu praktično presedeo na klupi.

Absolutely had to slow down this @KDTrey5 goodness 👀 pic.twitter.com/DXmsQ9g1Nc — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) June 8, 2021

Milvoki je u četvrtfinalu pomeo Majami, ali će kako zna i ume morati da odgovori u Viskonsinu ukoliko želi da izbegne "metlu". Lider tima Janis Adetokumbo zabeležio je dabl-dabl učinak, oslikan kroz 18 poena i 11 skokova, ali ga je Durant večeras u potpunosti nadigrao, pa je Grk četvrtu deonicu utučen presedeo na klupi. Meč je odavno već bio rešen. Kris Midlton je nakon slabijeg otvaranja serije dodao 17 poena, dok je Džru Holidej ubacio 13.

Serija se sada seli u Milvoki, gde su Baksi u maju, kada je Harden takođe bio povređen, već dobili Bruklin u dva navrata.

NBA REZULTATI

Utorak

Bruklin - Milvoki 125:86 (2:0 u seriji)

/Durent 32 - Adetokunbo 18/