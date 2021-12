Nemački derbi u znaku Srba: Lučić 17, Jaramaz 13 poena, Bajern slavio u Berlinu

Može da se okarakteriše i kao evroligaški, ali derbi između Albe i Bajerna je pre svega nemački. I obeležili su ga srpski reprezentativci.

Bajern Minhen je slavio u Berlinu rezultatom 80:73 (16:22, 25:16, 19:18, 20:17), a pobedu su na tacni servirali Vladimir Lučić i Ognjen Jaramaz. Srpski tandem utakmicu je završio sa kombinovano 30 poena, šest skokova i pet asistencija. Veći deo je skupio kapiten i najbolji igrač minhenskog kluba. Lučić je za skoro 35 minuta na parketu skupio 17 poena (5/10 iz igre, 3/7 za tri), te pet uhvaćenih i četiri podeljene lopte. Ostatak je dodao nekadašnji bek Partizana koji je dobio 27 minuta u igri i iskoristio ih na vrlo dobar način što će mu posebno značiti na polju samopouzdanja.

U reprizi prošlosezonskog finala Bajern je pokazao kvalitet kada je to bilo najvažnije. Alba jeste u najvećem delu prvog poluvremena vodila glavnu reč, ali gosti iz Minhena uhvatili su pravi zalet i do odmora stekli prednost od pet poena zahvaljujući seriji 12:2 što je poslužilo kao temelj za dalju igru i kasniju pobedu.

Posle trojke Maoda Loa za 34:29 Bajern je prodisao zahvaljujući Lučiću i Jaramazu. Dva slobodna bacanja nekadašnjeg kapitena Parnog valjka, pa Jaramazova asistencija za Otela Hantera, pa njegova trojka za 34:34 uz tri minuta do poluvremena. Ubrzo je trojku pogodio Lučić, da bi Jaramaz nešto kasnije proigrao Ogastina Rubita posle čega je Bajernov vođa ubacio i poklon slobodno bacanje posle tehničke greške za Albinu klupu, pa je na semaforu stajalo 41:36.

Nastavak utakmice apsolutno je pripao Bajernu. Uprkos tome što je Alba neprestano pretila, ekipa Andree Trinkijerija je iskontrolisala rezultat do kraja i stigla do pete uzastopne ligaške pobede, ujedno i u svim takmičenjima. Istovremeno Bajern je prekinuo i Albin niz od četiri trijumfa u domaćem prvenstvu. Dakle, Bajern u dobrom raspoloženju stiže u Beograd na noge Crvenoj zvezdi, mada će do tog susreta u petak odigrati još jedan meč, kao gost Olimpijakosu u sredu.

Kod Bajerna najefikasniji bio je Nik Vajler Beb sa 18 poena, a u domaćim redovima Maodo Lo je ubacio poen manje.