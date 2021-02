Liderska uloga Branka Lazića u dresu Crvene zvezde nikada se nije ogledala kroz postignute poene. Presudni su bili rad na treningu, motivacija u svlačionici i srce na terenu. To je ono što je kapitena crveno-belih izdvajalo iznad ostatka ekipe uvlačilo u krvotok Zvezdine publike. Ipak, u poslednje tri i po godine lider rekorder po broju nastupa u crveno-belom dresu zajedno sa svojom ekipom prošao je kroz ozbiljan period krize. Mnoge pristalice srpskog predstavnika u Evroligi bile su spremne da zaborave stare zasluge igrača, koji je svojom odbranom godinama unazad do ludila dovodio najbolje šutere elitnog takmičenja, i polako počnu da mu prizivaju odlazak iz kluba. Ipak, onda se dogodio potpuno neobjašnjiv prevrat.

Dejan Radonjić se krajem prošle godine vratio u Crvenu zvezdu i kroz samo nekoliko nedelja ponovo "ubrzgao" neku čudesnu moć u igrača koji gazi svoju desetu godinu u crveno-belom dresu. Crnogorski strateg je svog igrača od poverenja dočekao u najlošijem momentu u ovoj sezoni. Posle utakmice sa Fenerbahčeom, Radonićeve druge po povratku na klupu kluba sa Malog Kalemegdana, Lazić je postao statistički najlošiji igrač Evrolige. Promašio je tada sva tri šuta iz igre i meč završio s indeksom -8. Meč ranije protiv Panatinaikosa, kada je Radonjić doživeo drugi evroligaški start sa crveno-belima, Lazić nijednom nije šutnuo na protivnički koš, uz indeks -2. Nakon Fenerbačea Lazić je bio poslednji na listi od 271 igrača sa indeksom -9 na 18 utakmica. Ali se od tada sve preokrenulo za 180 stepeni. Protiv Real Madrida Zvezdin kapiten je bio vrlo bitan faktor, ne samo odbrane, već je i u napadu gađao 3/4 iz igre, 1/2 za tri. Ubacio je neke mnogo važne poene kada je Kraljevski klub silovito jurišao da stigne i prestigne crveno-bele. Protiv Valensije je gađao 2/3 za tri, pa onda još 1/1 protiv Barse i 2/3 protiv Efesa van linije 6,75. Protiv Asvela je bio među najboljima u odbrambenim zadacima.

Dovoljno je napomenuti da je kod Saše Obradovića osam utakmica u Evroligi završio s minus indeksom, a kod Radonjića samo prve dve. Kod Obradovića je u Evrlogi ukupno šutirao 4/20 za tri, a sada kod Radonjića ima 6/10.

Lojd i Lazić ©Star Sport

Psihološki verovatno prelomna utakmica za Lazića bila je onda protiv Mornara u Baru. Tada je pogodio dve trojke iz dva pokušaja, obe u drugom poluvremenu, kada je dao Zvezdi vetar u leđa. Pohvatao je sedam lopti pod obručima, ali igrao strašnu odbranu na Džejkobu Pulenu. Sve to nadogradio je drugom najefikasnijom utakmica sezone, sinoć protiv Mege u dvorani Aleksandar Nikolić. Zvezdinom kapitenu bila je to u tek druga utakmica s dvocifrenim učinkom. Gađao je samo trojke i to 4/4 za tri. Šut mu je sa povratkom samopouzdanja postao konstantniji. Ne gura se u prvi red kada treba da se opali iz daljine, ali kada se odluči na to sve češće pogađa. Kompletan preokret se praktično dogodio u poslednje dve sedmice.

Otkako je Radonjić otišao iz Crvene zvezde Lazić je potpuno je pao. U poslednjoj Radonjićevoj sezoni (2016/2017) u prvom mandatu igrao na reprezentativnom nivou. Išao je Evrobasket, ali se povredio. Nijedan naredni trener nije uspeo da iskoristi njegove mogućnosti. Ni Alimpijević, niti Topić, Tomić, Gavrilović, Šakota, pa ni Obradović. Igrač koji je bio jedan od najboljih defanzivaca Evrolige više nije mogao da se prepozna ni u odbrani. Ostao je bez energije kojom je "uništavao" protivnike i na kraju doživeo da navijači bukvalno počnu da ga teraju iz kluba. Lazić je protiv Reala odigrao 600. utakmicu za Crvenu zvezdu, više niko nije ni blizu iza njegovih leđa, a upravo u tom meču je dao "znake života" i počeo da da podseća na svoj nekadšnji učinak.

Kakva hemija se stvara između Radonjića i Lazića na terenu to verovano mogu da objasne samo njih dvojica, ali je jasno da novi-stari strateg crveno-belih u kapitenu uspeva da probudi ono što je neophodno, ne samo Laziću, več čitavoj svlačionici, a to je glad za pobedama. Lazićevi poeni nisu oni koji donose trofeje i direktno utiču na pobede, ali jesu jasan pokazatelj mirnoće čitavog tima. To je ono što je Crvenoj zvezdi mnogo nedostajalo u protekle tri i po godine.

Naravno, evroligašku sezonu 2016/2017, kada je Crvena zvezda u poslednjem kolu ispustila "TOP 8" fazu takmičenja, nemoguće je ponoviti, jer su svi vozovi za ovosezonsku završnicu elitnog takmičenja već otputovali, ali deluje da se crveno-beli tek ozbiljno zagrevaju za završnicu regiolanog takmičenja. Tada bi upravo Lazić mogao da zaigra ključnu ulogu u Radonjićevom sistemu i iz svog ugla bude jedan od ključnih igrača u borbi za najvažniji trofej u sezoni.

BRANKO LAZIĆ:

Prosek u čitavoj sezoni Evrolige:

2,4 poena, 0,9 skokova, 0,6 asistencija, 0,5 ukradenih lopti, 10/30 za tri poena - indeks 0,7

Prosek u poslednjih pet kola Evrolige:

5 poena, 0,2 skoka, 1,2 asistencije, 0,6 ukradenih lopti, 6/9 za tri poena - indeks 5

ABA LIGA:

Prosek u čitavoj sezoni:

5,2 poena, 2,2 skoka, 0,3 asistencije, 0,9 ukradenih lopti - 17/31 za tri - indeks 5,5

U poslednja tri kola (svi mečevi u 2021. godini):

8 poena, 4,7 skokova, 0 asistencija, 0,7 ukradenih lopti - 8/11 za tri - indeks 10,3