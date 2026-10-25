Neslavan početak Janisove ere, Majami ovako loše nije startovao 19 godina; Fila može i bez Lebrona

Koliko je ovaj poraz za tim sa Floride bolan možda najbolje govori podatak da je Šarlot samo noć ranije doživeo debakl protiv Atlante, izgubivši sa čak 47 poena razlike. Ipak, već naredne večeri, u duelu sa Majamijem, Hornetsi su gotovo čitavu utakmicu imali prednost, koja je u jednom trenutku iznosila čak 23 poena, i to protiv ekipe koja je u sezonu ušla sa najvišim ambicijama.

Majami je ipak uspeo da se vrati u poslednjoj četvrtini i stigne do izjednačenja, pre svega zahvaljujući raspoloženom Dejvionu Mičelu, koji je samo u završnoj deonici postigao 15 poena. Međutim, Grejson Alen i Brendon Miler nisu dozvolili potpuni preokret, već su poenima u završnici osigurali pobedu domaćinu.

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Ni na ovom meču nismo videli mnogo od Nikole Jovića, koji je na parketu proveo svega šest minuta, a za to vreme uspeo da upiše samo dva skoka, bez postignutih poena.

U redovima Šarlota najefikasniji je bio Brendon Miler sa 34 poena i sedam skokova, dok je Denis Šreder dodao 25 poena. Kod gostiju se istakao Dejvion Mičel sa dabl-dabl učinkom od 22 poena i deset asistencija, dok je Bem Adebajo ubacio 20. Ipak, čini se da je Majamiju nedostajao veći doprinos Janisa Adetokunba, koji je meč završio sa 14 poena, a nije mogao ni da pomogne saigračima u samoj završnici, pošto je nešto manje od dva minuta pre kraja zaradio šestu ličnu grešku.

Za razliku od Majamija, Filadelfija je sezonu otvorila sa tri uzastopne pobede, a poslednju je ostvarila protiv Milvokija - 127:116. Iako su u utakmicu ušli bez Lebrona Džejmsa, izabranici Nika Nursa uspeli su da nastave pobednički niz, mada put do novog trijumfa nije bio nimalo lak.

Domaćin je gotovo čitavu utakmicu imao prednost, ali je Milvoki zahvaljujući potpunoj dominaciji u skoku uspevao da ostane u igri. Baksi su meč završili sa čak 22 uhvaćene lopte više od rivala, međutim, preveliki broj izgubljenih poseda sprečio ih je da ranije ugroze Filadelfiju.

Ipak na samo dva minuta do kraj gosti su uspeli da priđu na tri poena zaostatka, ali je Vi Džej Edžkomb najpre ofanzivnim skokom, a zatim i ukradenom loptom omogućio Džejlenu Braunu i Kentavijusu Kaldvel-Poupu da trojkama kazne greške Milvokija i odvedu Filadelfiju na nedostižnih devet poena prednosti pred poslednji minut utakmice.

Veliki doprinos pobedi dale su i sve zvezde Filadelfije. Džoel Embid predvodio je ekipu tripl-dabl učinkom od 28 poena, 11 skokova i deset asistencija, dok su ga u napadu odlično pratili Džejlen Braun sa 27 i Tajris Maksi sa 26 poena. Ne sme se zanemariti ni učinak Edžkomba, koji je bio važan faktor na obe strane parketa, a utakmicu je završio sa 17 poena i 13 skokova.

Kod gostiju su najraspoloženiji bili upravo igrači koji su stigli iz Majamija. Haime Hakez predvodio je Milvoki sa 21 poenom, dok je Kelel Ver dodao 19 poena i 13 skokova.

NBA (subota na nedelju)

Šarlot - Majami 115:110

/Miler 34 - Mičel 22/

Klivlend - Bruklin u toku

Filadelfija - Milvoki 127:116

/Embid 28 - Hakez 21/

Čikago - Vašington u toku

Dalas - San Antonio u toku

Atlanta - Hjuston u toku

Denver - Nju Orleans u toku

Finiks - Golden Stejt u toku