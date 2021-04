Real je preživeo Efes igraće majstoricu u Istanbulu, istim putem će i Barselona, ali kao favorit koji će na svom terenu pokušati da se otrese upornog Zenita koji je večeras odneo ubedljivu pobedu za 2-2 u seriji!

Zenit je večeras zabeležio prvu plej-of pobedu na svom parketu i istom pokazao Barseloni da će u Blaugrani za četiri dana šanse za prolaz na Fajnal for ići na ravne časti. Sve je to zasluga nestvarnog Kevina Pangosa koji je i večeras odigrao utakmicu na gornjoj granici mogućnosti. Gotovo perfektno, ponovo jako motivisano protiv svog nekadašnjeg kluba koji ga se odrekao zbog velikih problema sa povredama i opet uz pozitivan ishod za Zenit - 74:61 (25:13, 11:13, 22:12, 16:23). Melem za oči više od 4.500 navijača na tribinama!

Kanadski plejmejker slovenačkih korena bio je najzaslužniji za to što je Zenit vodio praktično od prvog do poslednjeg minuta utakmica, a od momenta kada je ugrabio dvocifrenu razliku tim iz Sankt Peterburga je istu ispustio samo jednom nakratko u drugoj četvrtini... Pangos je na parketu proveo bezmalo 33 minuta i za to vreme skupio 22 poena (8/15 iz igre, 7/12 za dva), osam asistencija, dva skoka, jednu ukradenu loptu i indeks korisnosti 23.

Ćavi Paskval je još jednom održao čas košarke svom mlađem kolegi i igraču kojeg je pre skoro deceniju trenirao. Protiv nesumnjivo najbolje odbrane Evrope, Zenit je demonstrirao odbranu strahovitog intenziteta kojom je sveo evropski Drim tim na samo 61 poen! Zenitov defanzivni intenzitet nije opadao gotovo svih 40 minuta, što je dovelo do toga da Barsa prvu, drugu i treću deonicu završi sa 13 poena ili manje, odnosno ukupno 38 za tri četvrtine! Samo u poslednjoj Barsa je ubacila 23 poena i to kada je krenula na sve ili ništa, ali ni to nije bilo dovoljno da se ugrozi vođstvo domaćina koje je nekoliko puta na kraju trećeg i startu poslednjeg dela iznosilo i 22 poena.

Zenit je do prve dvocifrene prednosti stigao već u finišu prve četvrtine kada je serijom 12:4 došao do rezultata 19:9. Od tog momenta, ma koliko neverovatno zvučalo, Barselona je na jednocifren minus uspela da se vrati samo jednom do kraja utakmice! Bilo je to kod rezultata 32:24 posle koša Nika Kalatesa koji u celom prvom poluvremenu nije uspeo da podeli nijednu asistenciju!

IZBOR UREDNIKA

Do kraja susreta Zenit je apsolutno kontorlisao sve najvažnije segmente igre, od skokova kojih je imao čak 16 više u odnosu na protivnika (38-22), do procenata ubačenih šuteva. Barselona je ostala na svega četiri pogotka sa distance (4/19) i jedva 21 odsto uspešnosti. Nije se Zenit bog zna kako proslavio u tom delu, jer je ubacio tek jednu trojku više iz istog broja pokušaja, ali je za dva poena imao 21/38 (55,3 odsto) i sa linije slobodnih bacanja čak 17/21 (81 odsto), gde je Barselona bila u ozbiljnijem deficitu.

Sve je to, opet, zasluga strašne odbrane koju je Zenit igrao. Do poslednjeg daha. Najbolji igrač Barselone Nikola Mirotić tako je ostao na samo sedam poena i tek dva pogotka iz igre (2/11, 1/4 za tri). Kori Higins nije mogao da pogodi ništa sa distance, čak ni otvorene šuteve (3/10 iz igre, 0/4 za tri), pa je imao 13 poena samo zahvaljujući tome što je pogodio sedam slobodnih bacanja. Kalates je susret završio kao najefikasniji u timu sa 19 poena (8/13 iz igre, 3/7 za tri), te samo dva završna dodavanja. Pau Gasol je odigrao dva minuta, Brendon Dejvis nije imao pogodak iz igre (0/6), baš kao ni Aleks Abrines (0/3)...

U redovima Zenita Aleks Pojtres je imao 12 poena i pet skokova, Tarik Blek je dodao 11 poena i šest uhvaćenih lopti, dok je Ostin Holins imao isti broj poena i četiri skoka. Bili Beron je ubeležio tek sedam poena (3/11 iz igre, 1/6 za tri), uključujući i trojku kojom je odbio poslednji nalet Barselone.

Majstorica je na programu 4. maja u Blaugrani. Tu utakmicu neće igrati Arturas Gudaitis za koga je četvrtfinalna serija završena, ali Zenit sada ima psihološku prednost jer je Barselona večeras ponovo izgledala kao razbijena vojska.

EVROLIGA - PLEJ-OF (ČETVRTE UTAKMICE)

Petak

Zenit - Barselona 74:61

/Pangos 22 - Kalates 19/

Bajern - Olimpija Milano (u toku)