Nijang definitivno na LSU, Virtusu 500.000 dolara

Košarkaš rođen u Dakaru je profesionalnu karijeru počeo sa 17 godina u Fortitudu, da bi posle dve sezone provedene u ekipi iz Bolonje i Trentu, prešao u Virtus iz Bolonje, gde je nastupa prošle sezone. Pokušao je prošle godine i da ode u NBA ligu, kada je izašao na draft i bio 58. pik od strane Klivlend Kavalirsa, ali nije ostao tamo. Otišao je u Virtus i zanimljivo je da sada ide u NCAA, iako je već draftovan u NBA ligi.

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Očigledno je da NIL radi svoj posao i da će Nijang zarađivati više nego u Evropi, zbog čega je otišao na prestižni univerzitet LSU. Mnogi su se mladi igrači odlučili na ovaj potez u poslednje dve, tri godine. Inače, pored univerziteta LSU, tražili su ga Severna Karolina, Djuk i Arizona, ali je on izabrao da ode na Luizijana Stejt.

Prošle sezone je odigrao svaku od 38 utakmica u Evroligi, od čega 13 kao starter. Igrao je 21 minut u proseku i beležio po meču 7,1 poen, pet skokova i 1,9 asistencija.