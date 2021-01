Atlanta je na svom terenu rutinski stigla do pobede nad Filadelfijom 112:94 i tako prekinula niz od četiri poraza.

Peti ovosezonski trijumf Hoksi su ostvarili uprkos izostanku povređenog Bogdana Bogdanovića, a najzaslužniji za trijumf bio je Trae Jang sa 26 poena. Pored američkog plejmejkera posebno raspoloženi bili su Hanter i Gudvin koji su zbeležili po 15 poena, a zapaženu partiju imao je i Kapela sa dabl-dabl učinkom (12 poena, 11 skokova).

Na drugoj strani, odlično veče je imao Džoel Embid koji je postigao 24 poena i 11 skokova, ali je nedostajala konkretna podrška saigrača da njegov tim zabeleži osmu ovosezonsku pobedu.

Gosti su bolje ušli u meč i odmah uspostavili željeni ritam zahvaljujući kojem su tokom prve četvrtine stigli i do plus devet. Ipak, već u narednoj deonici Atlanta je furioznom igrom preokrenula rezultat i stigla do dvocifrene prednosti koja je prilikom odlaska na odmor iznosila 15 poena.

Jastrebovi su u istom ritmu nastavili i u trećoj četvrtini koju su završili sa maksimalnih plus 32 te je i pre početka poslednjeg kvatrala bilo jesno da će tim Lojda Pirsa stići do pobede. Velika prednost uticala je da domaćin uđe rasterećeeno u završnicu susreta, a Filadelfija je blago opuštanje rivala iskoristila da ublaži poraz.

Atlanta, koju za dva dana očekuje gostovanje Finiksu, posle deset susreta ima polovičan učinak, dok je Filadelfiji ovo četvrti poraz u 11 duela. Seventisiksersi će priliku za popravni imati već sutra kad ih očekuje duel sa Majamijem na svom terenu.





NBA LIGA

Utorak

Šarlot - Njujork 109:88

/Hejvord 34 - Noks 19/

Klivlend - Memfis 91:101

/Dramong 19 - Bruks 21/

Orlando - Milvoki 99:121

/Vučević 28 - Adetokunbo 22/

Vašington - Finiks 128:107

/Bil 34 - Buker 33/

Atlanta - Filadelfija 112:94

/Jang 26 - Embid 24/

04.00: (1,50) Portland (13,0) Toronto (2,95)

04:00: (2,95) Sakramento (13,0) Indijana (1,50)