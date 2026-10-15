Nije milansko tkanje otporno na oluju sa Floride!

Poput pomenutog duela sa Crvenom zvezdom, Bejkon se zapalio već u prvoj četvrtini i postavio standard nedostižan za većinu na parketu. Šutersku ruku zapalio je trojkom već u drugom minutu utakmice, što ga je bacilo u trans koji se završio sa već 14 poena u uvodnom periodu! Do kraja je skupio 29 poena, što mu je ovosezonski rekord, međutim posebno impresivna bila je sekvenca sa sredine trećeg kvartala kada je spakovao tri lagane trojke i prednost Dubaija uvećao na ogromnih 18 poena (78:60). Bio je to razlog i za zadovoljstvo onih koji su čekali dvojku, pošto je Bejkon aktivirao MOZZART RELAX .

Kakvu je utakmicu imao najbolje potvrđuje to što nije imao promašaj u šutu spolja i realizovao je svih šest pokušaja! Dugo je bio bez promašaja iz igre generalno i zapravo je tek na otvaranju drugog poluvremena prvi put ispustio priliku da podeblja svoj učinak. Ipak, ubrzo je spakovao tri trojke kojim je praktično rešio utakmicu. No, Dubai je sebi u finišu drastično zakomplikovao posao i da ne beše Bejkona da stavi tačku, ko zna šta bi bilo...

Posle koša Džerona Blosomgejma za 98:87 na otvaranju poslednja dva minuta susreta, niko nije mogao da pretpostavi da će Armani umalo da napravi svojevrsno čudo! Gerison Metjuz je brzo realizovao napad, onda je Bejkon dobio blokadu od Mozesa Rajta posle čega je Alek Piters ubacio dva slobodna bacanja i tu je počela voda da ulazi u uši gostujućim košarkašima. Mekinli Rajt je u sledećem posedu prošao kao Bejkon, što je Metjuz kaznio sa dva realizovana penala i na 39 sekundi do kraja na semaforu je stajalo 98:93 za goste.

Još se više zakomplikovalo kada je Mfiondu Kabengele izgubio posed što je Armaniju dalo poslednji tračak nade u čudo. Rajt je bio siguran sa crte i pred zaključnih 18 sekundi Dubai je imao samo +3. Ćavi Paskval je uzeo tajm-aut i iz njega izvukao dva penala Bejkona koji je bio polovičan. Srećom po goste Metjuz nije uspeo da pogodi brzu trojku, mada je Rajt iz ofanzivnog skoka sveo minus na samo dva poena (97:99), da bi Bejkon definitivno potpisao četvrti trijumf.