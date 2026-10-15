Nije milansko tkanje otporno na oluju sa Floride!
Vreme čitanja: 9min | čet. 15.10.26. | 22:43
Dvejn Bejkon u šuterskom transu, Dubai umalo sebi zakomplikovao posao
Letnje oluje i grmljavinske nepogode karakteristične su za Floridu, a kada dostignu vrhunac, umeju da naprave ogromnu štetu i ljudima ne pomaže ni odlazak u zaklon. Jesmo, doduše, zagazili solidno u evropsku jesen, međutim milansku dvoranu Unipol Forum je pogodila oluja iz Lejklenda zvana Dvejn Bejkon!
Dubaijeva vedeta proživljava najlepše dane karijere i šampionu Jadranske lige daje košarku života. Posle nešto slabijeg izdanja protiv Crvene zvezde - iako je dobro počeo, sa 11 poena u prvoj četvrtini, do kraja je stao na 13 - Bejkon je ponovo uhvatio strašan zalet i iskalio bes na Armaniju. Nije milansko tkanje otporno na oluju sa Floride i rezultat toga je pobeda gostiju sa Bliskog istoka u još jednoj simultanki svog ponajboljeg igrača - 101:97 (29:23, 27:26, 27:19, 18:29).
Izabrane vesti
Poput pomenutog duela sa Crvenom zvezdom, Bejkon se zapalio već u prvoj četvrtini i postavio standard nedostižan za većinu na parketu. Šutersku ruku zapalio je trojkom već u drugom minutu utakmice, što ga je bacilo u trans koji se završio sa već 14 poena u uvodnom periodu! Do kraja je skupio 29 poena, što mu je ovosezonski rekord, međutim posebno impresivna bila je sekvenca sa sredine trećeg kvartala kada je spakovao tri lagane trojke i prednost Dubaija uvećao na ogromnih 18 poena (78:60). Bio je to razlog i za zadovoljstvo onih koji su čekali dvojku, pošto je Bejkon aktivirao MOZZART RELAX.
Kakvu je utakmicu imao najbolje potvrđuje to što nije imao promašaj u šutu spolja i realizovao je svih šest pokušaja! Dugo je bio bez promašaja iz igre generalno i zapravo je tek na otvaranju drugog poluvremena prvi put ispustio priliku da podeblja svoj učinak. Ipak, ubrzo je spakovao tri trojke kojim je praktično rešio utakmicu. No, Dubai je sebi u finišu drastično zakomplikovao posao i da ne beše Bejkona da stavi tačku, ko zna šta bi bilo...
Posle koša Džerona Blosomgejma za 98:87 na otvaranju poslednja dva minuta susreta, niko nije mogao da pretpostavi da će Armani umalo da napravi svojevrsno čudo! Gerison Metjuz je brzo realizovao napad, onda je Bejkon dobio blokadu od Mozesa Rajta posle čega je Alek Piters ubacio dva slobodna bacanja i tu je počela voda da ulazi u uši gostujućim košarkašima. Mekinli Rajt je u sledećem posedu prošao kao Bejkon, što je Metjuz kaznio sa dva realizovana penala i na 39 sekundi do kraja na semaforu je stajalo 98:93 za goste.
Još se više zakomplikovalo kada je Mfiondu Kabengele izgubio posed što je Armaniju dalo poslednji tračak nade u čudo. Rajt je bio siguran sa crte i pred zaključnih 18 sekundi Dubai je imao samo +3. Ćavi Paskval je uzeo tajm-aut i iz njega izvukao dva penala Bejkona koji je bio polovičan. Srećom po goste Metjuz nije uspeo da pogodi brzu trojku, mada je Rajt iz ofanzivnog skoka sveo minus na samo dva poena (97:99), da bi Bejkon definitivno potpisao četvrti trijumf.
Eli Okobo je pobedi doprineo sa 10 poena i pet asistencija, Džeron Blosomgejm je ubacio 14 poena uz šest skokova, dok je Davis Bertans pored 11 poena imao i četiri uhvaćene lopte, a Mfiondu Kabengele 18 poena. Filip Petrušev je dobio 18 minuta i za to vreme ubacio sedam poena i tri skoka. Kod domaćina Metjuz je ubacio 21 poen, doduše 13 sa penala, a imao je i šest skokova. Rajt je dopisao 16, Ar Džej Kol 14 poena i šest asistencija, dok je Leandro Bolmaro posle 11 poena u prvom poluvremenu samo nestao sa parketa. Marko Gudurić je za 15 minuta imao tri poena (1/5 iz igre). Alek Piters je konačno odigrao nešto bolju partiju i pored 12 poena imao i osam skokova.
EVROLIGA, 6. kolo
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Četvrtak
Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65
/Šilds 17 - Tompson 13/
Olimpija Milano - Dubai 97:101
/Metjuz 21 - Bejkon 29/
Valensija - Makabi 88:91
/Bruks 14 - Klark 17/
Real Madrid - Asvel 111:92
/Feliz 26 - Vašington 17/
Petak
19.00 (1,45) Žalgiris (16,00) Efes (3,20)
20.00 (1,35) Crvena zvezda (16,00) Pariz (3,70)
20.15 (1,30) Panatinaikos (17,00) Hapoel (4,10)
20.30 (1,60) Virtus Bolonja (16,00) Baskonija (2,65)
20.30 (2,65) Barselona (16,00) Olimpijakos (1,60)
*** Sve kvote su podložne promenama; Sve utakmice Evrolige su u Mozzart Relax-u.