Nikad šampion, zauvek jedinstven (VIDEO)

Da mu kolena nisu bila od stakla, možda bi kraj svog imena imao prišiven bar jedan šampionski prsten. Više od pola života proveo je u profesionalnim vodama, jedini je igrač koji je nastupao u četiri različite dekade, a verovatno najveći uspeh u karijeri mu je postavljanje Toronto Reptorsa na košarkašku mapu NBA.

Dok planeta s nestrpljenjem iščekuje 30. jul i povratak najjače košarkaške lige sveta, izašao je u javnost i otkrio ono što su svi negde predosećali – posle 22 godine rada, Vins Karter je odlučio da okači patike o klin i kaže oprosti se od profesionalnog bavljenja košarkom!

Vinsanity, Air Canada iliti Half Man, Half Amazing odlazi u zasluženu penziju, iako nije dobio oproštaj kakav je možda i zaslužio... Uostalom, ako izuzmemo činjenicu da je igrač s najdužim stažom u NBA ligi, što je samo po sebi podatak vredan divljenja, Vins Karter nije ima ni karijeru kakvu je zaslužio svojom jedinstvenom pojavom.

Malo ko je te 1998. godine mogao da pretpostavi da će se pojaviti šoumen kakvog su tadašnji komesar Dejvid Štern i njegovi saradnici tražili u godinama ambiciozne transformacije NBA lige u biznis kakav poznajemo danas. Vins Karter je bio deo te nove generacije zajedno sa Kobijem Brajantom, Šakilom O'Nilom, Kevinom Garnetom, Timom Dankanom, Dirkom Novickim, Polom Pirsom, Alenom Ajversonom, Rejem Alenom, Džejsonom Kidom, Stivom Nešom, Trejsijem Mekgrejdijem i ostalima koji su najavili kraj magične ere čiste dominacije Majkla Džordana i uveli nas u novo, moderno doba elitne košarke.

Interesantno, sa ove liste šampionskim prstenom u igračkim danima nisu se okitili samo Alen Ajverson, Stiv Neš, Trejsi Mekgrejdi i Vins Karter... Dvojica s kraja zajedničkim snagama doneli su Torontu važnost u svetu gde se ipak sve vrtelo oko Čikaga, Lejkersa, Bostona, Hjustona, Njujorka... Karter je svoj put započeo 1998. pošto su ga Golden Stejt Voriorsi birali sa petog mesta prve runde Drafta. Ubrzo su Ratnici karticu s njegovim imenom trejdovali pravo u Toronto za Entuana Džejmisona, Karterovog saigrača s prestižnog koledža Severna Karolina i dobrog prijatelja. Bio je to potez koji je kompletnu organizaciju jedinog kanadskog predstavnika obrnuo naopačke i posle nekoliko turbulentnih godina uveo u mirnije vode.

Već u prvoj godini potvrdio je da je zaista nešto posebno i u opakoj konkurenciji, pored Džejmisona, Pirsa, Novickog, te Peđe Stojakovića, Katina Moblija, Rašarda Luisa, Majka Bibija i drugih uzeo zvanje rukija godine uz 18,3 poena u proseku. I, pazite, njihova debitantska sezona je zbog NBA lokauta počela tek u januaru 1999. godine. Naredne sezone odveo je Reptorse do prvog učešća u plej-ofu, a svojim temperamentom, harizmom i talentom, a pre svega crtom pravog šoumena postao je zauvek poznat kao Er Kanada (Air Canada) i miljenik publike. Jednostavno, svake večeri je podizao adrenalin uz prvoklasna zakucavanja od kojih je mnoga doveo do savršenstva u igru. Lopta kroz noge u visokom letu, ubacivanje ruke zajedno sa loptom u obruč, okreti za 360 stepeni, preskakanja rivala u punom zaletu (čitaj: let preko Frederika Vajsa na Olimpijskim igrama u Sidneju, što će ubrzo postati sinonim monstruoznih zakucavanja). Sve što ste ikada mogli da zamislite, Vins Karter je nesebično davao gledaocima i podizao temperaturu kad god je imao priliku. Crveno usijanje dostigao je tokom Ol star vikenda 2000. godine. I danas se Karterovo šampionsko veče svrstava u red sveukupno najboljih izvedbi jednog igrača u istoriji takmičenja u zakucavanjima! Scena je bila njegova...

Ipak, nije pogrešna konstatacija da je vrhunac karijere trajao prekratko, a opet i duže nego što se u prvi mah čini. Karterove najbolje godine karijere spakovane su u osmogodišnji ciklus, od 1999. do 2007. godine. I sve to dok se konstantno borio sa povredama kolena i zadnje lože. U to vreme prosečno je beležio blizu 25 poena na 38 odsto pogođenih šuteva za tri, a kroz period od 2000. do 2007. konstantno je imao Ol star etiketu, kroz role u opremi Toronta Reptorsa i Nju Džersi Netsa. Grčevita borba sa povredama ipak ga je naterala da prihvati sporednu ulogu.

Karijeru završava na koti od 1.541 utakmice, što je treći najbolji učinak svih vremena, odmah posle Roberta Periša (1.611) i Karima Abdula Džabara (1.560). Da je uspeo da skupio još 20 mečeva ostao bi samo iza Periša, koji je najveći deo svoje karijere posvetio Boston Seltiksima.

Za razliku od Kobija Brajanta, Tima Dankana ili Dirka Novickog, sinonime pojma “cela karijera u jednom klubu“, Vins Karter je tokom 22 godine prošao kroz bezmalo trećinu klubova! Posle Toronta i Nju Džersija, gde je proveo najviše vremena, Vinseniti je branio boje Orlanda, Finiksa, Dalasa, Memfisa, Sakramenta i Atlante od 2018, u kojoj je i stavio tačku. Od svih igrača koji su nastupali za osam klubova, Karter je čak 6.314 poena ispred Džamala Kroforda, a u svakom klubu odigrao je bar po 50 utakmica u toku jedne sezone, što je takođe rekord koji drži zajedno sa Krofordom i Metom Barnsom.

Kada smo već kod poena, Vins Karter je stao na broju od 25.728, što ga svrstava na 19. poziciju večne liste strelaca. U dva kluba uspeo je da uđe među pet najboljih strelaca u istoriji. Treću poziciju zauzima u Netsima (Nju Džersi i Bruklin) sa 8.834 poena iliti 23,6 po utakmici, a ispred njega su samo Bak Vilijams sa 10.400 i Bruk Lopez sa 10.444 poena. U Torontu zauzima četvrto mesto sa 9.420 poena, odnosno 23,4 po meču, dok su više koševa ubacili samo Kajl Lauri (9.649), Kris Boš (10.275) i Demar Derozan (13.296). Takvim statusom mogu da se pohvale samo još Kris Boš sa Torontom i Majamijem, odnosno Lebron Džejms sa Klivlendom i Majamijem.

Na sve to Vins Karter je šesti najbolji trojkaš svih vremena sa 2.290 pogodaka, dok u leđa gleda samo Džejmsu Hardenu (2.296), Kajlu Korveru (2.437), Stefu Kariju (2.495), Redžiju Mileru (2.560) i Reju Alenu (2.973). Još malo statistike – jedan je od svega šestorice igrača sa prosekom od bar 20 poena, četiri skoka i tri asistencije u deset uzastopnih sezona. Takođe, jedan je od šest igrača u istoriji NBA sa bar 24.000 poena, 6.000 skokova, 2.500 asistencije, 1.000 ukradenih lopti i 1.000 pogodaka za tri poena.

Svojevrstan opis toga koliko je Vins Karter zapravo veliki u očima ljudi Toronta dao je, pazite sada, poznati reper Drejk...

“Za mene, on je bio nešto sasvim drugačije. Jer, kada se Vins pojavio u gradu (Torontu) sve se promenilo. Noćni klubovi su bili veći i atraktivniji nego ikada ranije, najpoznatiji ljudi iz šoubiznisa dolazili su u Toronto na nastupe, što se nikada ranije nije događalo. Imali smo repere i ljude koji su se ponašali kao da smo u Njujorku, ne Torontu. Ljudi su vozili nove, skupe automobile, pokretali sopstvene biznise... Vins je stvorio kulturu kakvu je Toronto do tada mogao da vidi samo na televiziji. Imali smo nešto veliko i ljudi su gravitirali oko toga. Svi su živeli od te energije, uzbuđenja koje je on donosio“, izjavio je Drejk u razgovoru sa Lebronom Džejmsom i Krisom Bošom, koji su se uglas saglasili...

Možda nije uzeo prsten, ali je zbog svega što je napravio zaslužio da se o njegovoj karijeri priča u superlativu. Jer, da nije bilo tih staklenih kolena, ko zna šta bi se sve izdešavalo...

Nikad šampion, ali zauvek jedinstven. Šoumen.

